Norweska gospodarka kontynentalna rozwijała się w 2024 roku szybciej, niż wynikało z wcześniejszych szacunków. Ostateczne dane wskazują, że tempo wzrostu PKB było dwukrotnie wyższe od pierwotnie prognozowanego. Zrewidowano również statystyki dotyczące inwestycji, konsumpcji i produktywności.

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Centralne Biuro Statystyczne Norwegii (SSB) opublikowało 26 listopada 2026 roku ostateczne dane dotyczące rachunków narodowych za 2024 rok. PKB Norwegii kontynentalnej wzrósł o 1,2 proc. w cenach stałych, podczas gdy wcześniejsze obliczenia wskazywały na 0,6 proc. Wzrost całkowitego PKB kraju wyniósł 1,4 proc. i pozostał na niezmienionym poziomie. Nowe dane wskazują również na wyższe tempo wzrostu produktywności po pandemii.

Norwegia koryguje dane. Dwa sektory napędzały gospodarkę Największy wkład we wzrost gospodarki kontynentalnej miał sektor informacji i komunikacji. Wartość dodana brutto w tej branży zwiększyła się o 7,3 proc., wobec wcześniej szacowanych 1,2 proc. Za wzrost odpowiadał przede wszystkim sektor technologii informacyjno-komunikacyjnych. Obejmuje on m.in. telekomunikację, tworzenie oprogramowania, usługi chmurowe oraz centra danych.



Drugim największym motorem wzrostu była administracja publiczna i obronność. Sektor odnotował wzrost o 4,5 proc., podczas gdy wcześniejsze dane wskazywały na 2,3 proc. Słabiej rozwijał się natomiast przemysł, którego wzrost skorygowano z 1,1 do 0,3 proc. Wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego zwiększyło się o 2,4 proc. Branża nadal miała największy wkład we wzrost PKB całej Norwegii.

Produkt brutto. Rachunki narodowe ostateczne i wstępne. 2024. Wzrost procentowy. Ceny stałe z 2023 r.Il. SSB

Inwestycje rosły zamiast spadać. Nowe dane z rynku mieszkaniowego SSB zmieniło również dane dotyczące inwestycji. Nakłady brutto na środki trwałe wzrosły w 2024 roku o 2,9 proc., choć wcześniejsze obliczenia wskazywały na spadek o 1,4 proc. Inwestycje w gospodarce kontynentalnej zwiększyły się o 1,5 proc. Wydatki konsumpcyjne gospodarstw domowych i organizacji non-profit wzrosły o 1,1 proc., a konsumpcja publiczna o 1,9 proc.



Mniejszy od przewidywanego okazał się spadek inwestycji mieszkaniowych. Pierwsze szacunki wskazywały na ograniczenie nakładów o 19,1 proc., natomiast ostateczne dane mówią o 5,6 proc. W 2024 roku wydano pozwolenia na rozpoczęcie budowy 18 679 mieszkań. To o 18 proc. mniej niż rok wcześniej. Spadek inwestycji został jednak ograniczony przez większą od szacowanej aktywność w zakresie remontów, przebudowy i rozbudowy nieruchomości.

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SSB zaktualizowało także wstępne dane za 2025 rok. Wzrost PKB Norwegii kontynentalnej wyniósł według nowych obliczeń 2 proc., czyli o 0,3 pkt proc. więcej, niż podawano w sierpniu 2026 roku. Tempo wzrostu całkowitego PKB kraju skorygowano natomiast z 1,1 do 1,9 proc.