Creștere economică de două ori mai mare. Două sectoare au schimbat imaginea economiei norvegiene
Norvegia corectează datele. Două sectoare au impulsionat economia
Al doilea cel mai important motor al creșterii a fost administrația publică și apărarea. Sectorul a înregistrat o creștere de 4,5%, în timp ce datele anterioare indicau 2,3%. Industria a evoluat mai slab, creșterea sa fiind revizuită de la 1,1% la 0,3%. Extracția de petrol și gaze naturale a crescut cu 2,4%. Ramura a avut în continuare cea mai mare contribuție la creșterea PIB-ului întregii Norvegii.
Produs brut. Conturi naționale finale și preliminare. 2024. Creștere procentuală. Prețuri constante din 2023.Il. SSB
Investițiile au crescut în loc să scadă. Date noi de pe piața locuințelor
Scăderea investițiilor în locuințe s-a dovedit a fi mai mică decât se prevăzuse. Primele estimări indicau o reducere a cheltuielilor cu 19,1%, în timp ce datele finale arată 5,6%. În 2024 au fost emise autorizații pentru începerea construcției a 18.679 de locuințe. Aceasta este o valoare cu 18% mai mică decât în anul precedent. Scăderea investițiilor a fost însă limitată de o activitate mai mare decât cea estimată în domeniul renovării, modernizării și extinderii proprietăților.
Cele mai noi articole
- Când se vor aprinde luminile în bradul de Crăciun de la Universitetsplassen, Oslo? Fanfara va cânta deja de la 16:45
- Schimbare de vreme în Norvegia. Temperatura va crește chiar și cu 30 de grade
- Norse: soluționarea cazului privind salariul restant poate dura 11 luni. Avans pentru maximum o lună
- Din 2027, o definiție mai largă a accidentului de muncă. Nu va acoperi accidentele anterioare
- Ultimele decizii fiscale pentru anul 2025 vor sosi până la 1 decembrie. Verifică dacă totul este corect
- NAV va trimite scrisori: pe 28 noiembrie pensionarilor, pe 5 decembrie persoanelor cu pensie de invaliditate. Linia telefonică nu funcționează în weekend