Economia continentală a Norvegiei a crescut în 2024 mai rapid decât reieșea din estimările anterioare. Datele finale arată că ritmul de creștere a PIB-ului a fost de două ori mai mare decât cel prognozat inițial. Au fost revizuite și statisticile privind investițiile, consumul și productivitatea.

Biroul Central de Statistică al Norvegiei (SSB) a publicat, la 26 noiembrie 2026, datele finale privind conturile naționale pentru anul 2024. PIB-ul Norvegiei continentale a crescut cu 1,2% în prețuri constante, în timp ce calculele anterioare indicau 0,6%. Creșterea PIB-ului total al țării a fost de 1,4% și a rămas neschimbată. Noile date indică, de asemenea, un ritm mai ridicat de creștere a productivității după pandemie.

Norvegia corectează datele. Două sectoare au impulsionat economia Cea mai mare contribuție la creșterea economiei continentale a avut-o sectorul informațiilor și comunicațiilor. Valoarea adăugată brută în această ramură a crescut cu 7,3%, față de 1,2% estimat anterior. Creșterea a fost determinată în principal de sectorul tehnologiilor informației și comunicațiilor. Acesta include, printre altele, telecomunicațiile, dezvoltarea de software, serviciile cloud și centrele de date.



Al doilea cel mai important motor al creșterii a fost administrația publică și apărarea. Sectorul a înregistrat o creștere de 4,5%, în timp ce datele anterioare indicau 2,3%. Industria a evoluat mai slab, creșterea sa fiind revizuită de la 1,1% la 0,3%. Extracția de petrol și gaze naturale a crescut cu 2,4%. Ramura a avut în continuare cea mai mare contribuție la creșterea PIB-ului întregii Norvegii.

Produs brut. Conturi naționale finale și preliminare. 2024. Creștere procentuală. Prețuri constante din 2023.Il. SSB

Investițiile au crescut în loc să scadă. Date noi de pe piața locuințelor SSB a modificat și datele privind investițiile. Formarea brută de capital fix a crescut în 2024 cu 2,9%, deși calculele anterioare indicau o scădere de 1,4%. Investițiile în economia continentală au crescut cu 1,5%. Cheltuielile de consum ale gospodăriilor și organizațiilor non-profit au crescut cu 1,1%, iar consumul public cu 1,9%.



Scăderea investițiilor în locuințe s-a dovedit a fi mai mică decât se prevăzuse. Primele estimări indicau o reducere a cheltuielilor cu 19,1%, în timp ce datele finale arată 5,6%. În 2024 au fost emise autorizații pentru începerea construcției a 18.679 de locuințe. Aceasta este o valoare cu 18% mai mică decât în anul precedent. Scăderea investițiilor a fost însă limitată de o activitate mai mare decât cea estimată în domeniul renovării, modernizării și extinderii proprietăților.