Crecimiento económico dos veces mayor. Dos sectores cambiaron la imagen de la economía noruega
Noruega corrige los datos. Dos sectores impulsaron la economía
El segundo mayor motor de crecimiento fue la administración pública y la defensa. El sector registró un aumento del 4,5 %, mientras que los datos anteriores indicaban un 2,3 %. En cambio, la industria creció con menor fuerza: su crecimiento se corrigió del 1,1 % al 0,3 %. La extracción de petróleo y gas natural aumentó un 2,4 %. Esta industria siguió teniendo la mayor contribución al crecimiento del PIB de toda Noruega.
Producto bruto. Cuentas nacionales definitivas y preliminares. 2024. Crecimiento porcentual. Precios constantes de 2023.Il. SSB
Las inversiones crecieron en lugar de caer. Nuevos datos del mercado de la vivienda
La caída de las inversiones en vivienda resultó menor de lo previsto. Las primeras estimaciones indicaban una reducción del 19,1 %, mientras que los datos definitivos hablan del 5,6 %. En 2024 se concedieron permisos para iniciar la construcción de 18.679 viviendas. Es un 18 % menos que el año anterior. Sin embargo, la caída de las inversiones fue limitada por una actividad mayor de la estimada en renovaciones, reformas y ampliaciones de inmuebles.
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