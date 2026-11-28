La economía continental noruega creció en 2024 más rápido de lo que indicaban las estimaciones anteriores. Los datos definitivos muestran que el ritmo de crecimiento del PIB fue el doble de lo pronosticado inicialmente. También se revisaron las estadísticas sobre inversión, consumo y productividad.

La Oficina Central de Estadística de Noruega (SSB) publicó el 26 de noviembre de 2026 los datos definitivos de las cuentas nacionales de 2024. El PIB de la Noruega continental aumentó un 1,2 % a precios constantes, mientras que los cálculos anteriores apuntaban a un 0,6 %. El crecimiento del PIB total del país fue del 1,4 % y se mantuvo sin cambios. Los nuevos datos también muestran un mayor ritmo de crecimiento de la productividad tras la pandemia.

Noruega corrige los datos. Dos sectores impulsaron la economía El mayor aporte al crecimiento de la economía continental provino del sector de la información y las comunicaciones. El valor añadido bruto de esta industria aumentó un 7,3 %, frente al 1,2 % estimado anteriormente. El crecimiento se debió principalmente al sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Incluye, entre otros, las telecomunicaciones, el desarrollo de software, los servicios en la nube y los centros de datos.



El segundo mayor motor de crecimiento fue la administración pública y la defensa. El sector registró un aumento del 4,5 %, mientras que los datos anteriores indicaban un 2,3 %. En cambio, la industria creció con menor fuerza: su crecimiento se corrigió del 1,1 % al 0,3 %. La extracción de petróleo y gas natural aumentó un 2,4 %. Esta industria siguió teniendo la mayor contribución al crecimiento del PIB de toda Noruega.

Producto bruto. Cuentas nacionales definitivas y preliminares. 2024. Crecimiento porcentual. Precios constantes de 2023.Il. SSB

Las inversiones crecieron en lugar de caer. Nuevos datos del mercado de la vivienda SSB también modificó los datos sobre inversiones. La formación bruta de capital fijo aumentó un 2,9 % en 2024, aunque los cálculos anteriores apuntaban a una caída del 1,4 %. Las inversiones en la economía continental aumentaron un 1,5 %. El gasto de consumo de los hogares y las organizaciones sin ánimo de lucro creció un 1,1 %, y el consumo público, un 1,9 %.



La caída de las inversiones en vivienda resultó menor de lo previsto. Las primeras estimaciones indicaban una reducción del 19,1 %, mientras que los datos definitivos hablan del 5,6 %. En 2024 se concedieron permisos para iniciar la construcción de 18.679 viviendas. Es un 18 % menos que el año anterior. Sin embargo, la caída de las inversiones fue limitada por una actividad mayor de la estimada en renovaciones, reformas y ampliaciones de inmuebles.