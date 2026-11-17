Польоти дронів на Лофотенських островах стають серйозною проблемою для мешканців і місцевої влади. Пристрої з’являються над приватними ділянками, популярними туристичними маршрутами та поблизу аеропортів. Норвезькі пілоти б’ють на сполох: правила регулярно порушуються, а люди, які порушують заборони, рідко несуть наслідки.

Влада комуни Москенес вимагає ефективніших дій. Мерка Ганна Свердруп в інтерв’ю NRK зазначає, що мешканці майже щодня спостерігають дрони, які літають просто біля вікон будинків і над терасами. Вони також не знають, для чого використовуються записи. Проблема стосується також безпеки туристів і повітряного руху. Тому 12 листопада представники місцевої влади, поліції та пілотської спільноти зустрілися, щоб обговорити можливі рішення.

Дрони над популярними маршрутами. Влада хоче нових заборон Мерка Москенеса хоче запровадити безпольотні зони поблизу найпопулярніших туристичних пам’яток, зокрема гори Рейнебрінген. До неї ведуть круті сходи, якими щодня користується багато туристів. На думку Свердруп, дрони можуть відволікати увагу людей, які пересуваються складною місцевістю. Достатньо миті неуважності, щоб сталося падіння. Додатковою загрозою є можливість перешкоджання роботі рятувальних гелікоптерів під час операцій.



Водночас мерка наголошує, що дрони мають багато корисних застосувань. Ними, серед іншого, користуються рятувальні служби та геологи, які контролюють райони, що перебувають під загрозою зсувів. Однак Свердруп пропонує запровадити рішення, подібні до тих, що застосовуються під час оренди електросамокатів в Осло, де користувачі повинні підтвердити знання правил і дотримуватися визначених зон. Такі обмеження також могли б поширюватися на операторів дронів. Комуна додатково розглядає можливість визначення спеціальних повітряних коридорів у новому плані просторового розвитку.

Дрони становлять дедалі більшу загрозу. Значна частина правил залишається лише на папері.Фото: Pixabay

Небезпечний інцидент біля аеропорту. Пілоти б’ють на сполох через відсутність наслідків У серпні біля аеропорту в Свольвері сталася небезпечна подія. Іноземний турист запустив дрон просто біля огорожі аеропорту — лише за кілька хвилин до запланованого зльоту пасажирського літака авіакомпанії Widerøe. Свідок записав усю подію та пізніше знайшов оператора пристрою. Однак поліція не мала можливості зайнятися справою через обмежені ресурси. Чоловік не отримав штрафу, а його дрон не був конфіскований.



Єнс Салт, відповідальний за безпеку польотів у Норвезькій спілці пілотів (Pilotforbundet), попереджає про можливі наслідки таких ситуацій. Зіткнення дрона з пілотованим повітряним судном може загрожувати життю людей на борту, а чинна заборона на польоти в радіусі п’яти кілометрів від аеропортів регулярно порушується. Салт звертає увагу, що відповідальність за дотримання правил розподілена між норвезьким оператором аеропортів (Avinor), Норвезьким управлінням цивільної авіації (Luftfartstilsynet) та поліцією. На його думку, такий поділ ускладнює ефективне реагування на порушення. Тим часом керівник поліцейського підрозділу, що займається загрозами з боку дронів, Ян Отто Йогансен, наголошує, що саме запровадження чергових заборон не вирішить проблему.