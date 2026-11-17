17.11.2026 13:01
Дрон з’явився просто перед зльотом літака. Те, що сталося пізніше, турбує норвезьких пілотів
Дрони над популярними маршрутами. Влада хоче нових заборон
Водночас мерка наголошує, що дрони мають багато корисних застосувань. Ними, серед іншого, користуються рятувальні служби та геологи, які контролюють райони, що перебувають під загрозою зсувів. Однак Свердруп пропонує запровадити рішення, подібні до тих, що застосовуються під час оренди електросамокатів в Осло, де користувачі повинні підтвердити знання правил і дотримуватися визначених зон. Такі обмеження також могли б поширюватися на операторів дронів. Комуна додатково розглядає можливість визначення спеціальних повітряних коридорів у новому плані просторового розвитку.
Дрони становлять дедалі більшу загрозу. Значна частина правил залишається лише на папері.Фото: Pixabay
Небезпечний інцидент біля аеропорту. Пілоти б’ють на сполох через відсутність наслідків
Єнс Салт, відповідальний за безпеку польотів у Норвезькій спілці пілотів (Pilotforbundet), попереджає про можливі наслідки таких ситуацій. Зіткнення дрона з пілотованим повітряним судном може загрожувати життю людей на борту, а чинна заборона на польоти в радіусі п’яти кілометрів від аеропортів регулярно порушується. Салт звертає увагу, що відповідальність за дотримання правил розподілена між норвезьким оператором аеропортів (Avinor), Норвезьким управлінням цивільної авіації (Luftfartstilsynet) та поліцією. На його думку, такий поділ ускладнює ефективне реагування на порушення. Тим часом керівник поліцейського підрозділу, що займається загрозами з боку дронів, Ян Отто Йогансен, наголошує, що саме запровадження чергових заборон не вирішить проблему.
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