17.11.2026 13:01
O dronă a apărut chiar înainte de decolarea avionului. Ceea ce s-a întâmplat apoi îi îngrijorează pe piloții norvegieni
Drone deasupra traseelor populare. Autoritățile vor noi interdicții
Totodată, primarul subliniază că dronele au multe utilizări utile. Ele sunt folosite, printre alții, de serviciile de salvare și de geologi care monitorizează zonele amenințate de alunecări de teren. Totuși, Sverdrup propune introducerea unor soluții similare celor utilizate la închirierea trotinetelor electrice în Oslo, unde utilizatorii trebuie să confirme că cunosc regulile și să respecte zonele stabilite. Astfel de restricții ar putea fi aplicate și operatorilor de drone. Comuna ia în considerare, de asemenea, desemnarea unor coridoare aeriene speciale în noul plan de amenajare a teritoriului.
Dronele reprezintă un pericol tot mai mare. O parte semnificativă a reglementărilor rămâne literă moartă.Foto: Pixabay
Incident periculos lângă aeroport. Piloții avertizează asupra lipsei de consecințe
Jens Salt, responsabil pentru siguranța aeriană în cadrul Asociației Norvegiene a Piloților (Pilotforbundet), avertizează asupra posibilelor consecințe ale unor astfel de situații. Coliziunea unei drone cu o aeronavă cu echipaj poate pune în pericol viața persoanelor aflate la bord, iar interdicția în vigoare de a zbura pe o rază de cinci kilometri de aeroporturi este încălcată în mod regulat. Salt atrage atenția că responsabilitatea pentru aplicarea reglementărilor este împărțită între operatorul norvegian al aeroporturilor (Avinor), Autoritatea Norvegiană pentru Aviație Civilă (Luftfartstilsynet) și poliție. În opinia sa, această împărțire îngreunează reacția eficientă la încălcări. Între timp, șeful unității de poliție care se ocupă de amenințările reprezentate de drone, Jan Otto Johansen, subliniază că simpla introducere a unor noi interdicții nu va rezolva problema.
Cele mai noi articole
- Norvegia vrea să crească vârsta de pensionare din 2029. Cine va lucra mai mult și cine va primi un supliment de 34 000 kr
- Ce să faci când munca în Norvegia te epuizează?
- În Norvegia se cumpără masiv mașini noi. Din ianuarie, multe se pot schimba
- Procesatorul de somon Isfjord Norway a dat faliment. Ce se întâmplă cu salariile a 300 de angajați și cât va plăti NAV
- Metroul din Oslo, aproape complet închis între 19 și 22 noiembrie. Cum ajungi în centru
- Norvegia exportă energie electrică în pofida rezervelor scăzute de apă. Pe fundal: facturi uriașe la energie