Autoritățile din comuna Moskenes cer măsuri mai eficiente. Primarul Hanna Sverdrup declară pentru NRK că locuitorii observă aproape zilnic drone zburând chiar lângă ferestrele caselor și deasupra teraselor. De asemenea, nu știu în ce scop sunt folosite înregistrările. Problema vizează și siguranța turiștilor, precum și traficul aerian. De aceea, pe 12 noiembrie, reprezentanții administrației locale, poliției și comunității piloților s-au întâlnit pentru a discuta posibile soluții.

Drone deasupra traseelor populare. Autoritățile vor noi interdicții Primarul din Moskenes dorește introducerea unor zone de interdicție a zborurilor în apropierea celor mai populare atracții turistice, inclusiv a muntelui Reinebringen. Spre acesta duc scări abrupte, folosite zilnic de numeroși turiști. Potrivit lui Sverdrup, dronele pot distrage atenția persoanelor care se deplasează pe teren dificil. Este suficient un moment de neatenție pentru a se produce o cădere. Un pericol suplimentar îl reprezintă posibilitatea perturbării activității elicopterelor de salvare în timpul intervențiilor.



Totodată, primarul subliniază că dronele au multe utilizări utile. Ele sunt folosite, printre alții, de serviciile de salvare și de geologi care monitorizează zonele amenințate de alunecări de teren. Totuși, Sverdrup propune introducerea unor soluții similare celor utilizate la închirierea trotinetelor electrice în Oslo, unde utilizatorii trebuie să confirme că cunosc regulile și să respecte zonele stabilite. Astfel de restricții ar putea fi aplicate și operatorilor de drone. Comuna ia în considerare, de asemenea, desemnarea unor coridoare aeriene speciale în noul plan de amenajare a teritoriului.

Dronele reprezintă un pericol tot mai mare. O parte semnificativă a reglementărilor rămâne literă moartă.Foto: Pixabay

Incident periculos lângă aeroport. Piloții avertizează asupra lipsei de consecințe În august a avut loc un incident periculos lângă aeroportul din Svolvær. Un turist străin a lansat o dronă chiar lângă gardul aeroportului, cu doar câteva minute înainte de decolarea programată a unui avion de pasageri al companiei Widerøe. Un martor a filmat întregul incident și ulterior l-a găsit pe operatorul dispozitivului. Totuși, poliția nu a putut să se ocupe de caz din cauza resurselor limitate. Bărbatul nu a primit amendă, iar drona sa nu a fost confiscată.



Jens Salt, responsabil pentru siguranța aeriană în cadrul Asociației Norvegiene a Piloților (Pilotforbundet), avertizează asupra posibilelor consecințe ale unor astfel de situații. Coliziunea unei drone cu o aeronavă cu echipaj poate pune în pericol viața persoanelor aflate la bord, iar interdicția în vigoare de a zbura pe o rază de cinci kilometri de aeroporturi este încălcată în mod regulat. Salt atrage atenția că responsabilitatea pentru aplicarea reglementărilor este împărțită între operatorul norvegian al aeroporturilor (Avinor), Autoritatea Norvegiană pentru Aviație Civilă (Luftfartstilsynet) și poliție. În opinia sa, această împărțire îngreunează reacția eficientă la încălcări. Între timp, șeful unității de poliție care se ocupă de amenințările reprezentate de drone, Jan Otto Johansen, subliniază că simpla introducere a unor noi interdicții nu va rezolva problema.