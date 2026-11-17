17.11.2026 13:01
En drone dukket opp rett før flyet skulle ta av. Det som skjedde senere, bekymrer norske piloter
Droner over populære turstier. Myndighetene ønsker nye forbud
Samtidig understreker ordføreren at droner har mange nyttige bruksområder. De brukes blant annet av redningstjenesten og geologer som overvåker områder utsatt for ras. Sverdrup foreslår imidlertid å innføre løsninger som ligner dem som brukes ved utleie av elektriske sparkesykler i Oslo, der brukerne må bekrefte at de kjenner reglene og overholde fastsatte soner. Slike begrensninger kan også omfatte droneoperatører. Kommunen vurderer dessuten å etablere egne luftkorridorer i den nye arealplanen.
Droner utgjør en stadig større trussel. En stor del av regelverket forblir uten praktisk virkning.Foto: Pixabay
Farlig hendelse ved flyplassen. Piloter slår alarm om manglende konsekvenser
Jens Salt, som har ansvar for flysikkerhet i Norsk Pilotforbund (Pilotforbundet), advarer mot mulige konsekvenser av slike situasjoner. En kollisjon mellom en drone og et bemannet luftfartøy kan sette livet til personene om bord i fare, og det gjeldende flyforbudet innenfor en radius på fem kilometer fra flyplasser brytes jevnlig. Salt påpeker at ansvaret for å håndheve reglene er delt mellom den norske flyplassoperatøren Avinor, Luftfartstilsynet og politiet. Etter hans mening gjør denne ansvarsdelingen det vanskelig å reagere effektivt på overtredelser. Sjefen for politiets enhet som arbeider med trusler fra droner, Jan Otto Johansen, understreker imidlertid at det å innføre flere forbud alene ikke vil løse problemet.
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