Droneflyging på Lofoten blir et alvorlig problem for innbyggere og lokale myndigheter. Droner dukker opp over private eiendommer, populære turstier og i nærheten av flyplasser. Norske piloter slår alarm om at reglene jevnlig brytes, og at personer som bryter forbudene, sjelden får konsekvenser.

Myndighetene i Moskenes kommune krever mer effektive tiltak. Ordfører Hanna Sverdrup sier til NRK at innbyggerne nesten daglig observerer droner som flyr rett ved husvinduer og over terrasser. De vet heller ikke hva opptakene brukes til. Problemet gjelder også turistenes sikkerhet og flytrafikken. Derfor møttes representanter for kommunen, politiet og pilotmiljøet 12. november for å diskutere mulige løsninger.

Droner over populære turstier. Myndighetene ønsker nye forbud Ordføreren i Moskenes ønsker å innføre flyforbudssoner nær de mest populære turistattraksjonene, blant annet fjellet Reinebringen. Dit fører bratte trapper som mange turister bruker hver dag. Ifølge Sverdrup kan droner distrahere personer som ferdes i krevende terreng. Et øyeblikks uoppmerksomhet er nok til at noen kan falle. En ytterligere fare er at redningshelikoptre kan bli forstyrret under redningsaksjoner.



Samtidig understreker ordføreren at droner har mange nyttige bruksområder. De brukes blant annet av redningstjenesten og geologer som overvåker områder utsatt for ras. Sverdrup foreslår imidlertid å innføre løsninger som ligner dem som brukes ved utleie av elektriske sparkesykler i Oslo, der brukerne må bekrefte at de kjenner reglene og overholde fastsatte soner. Slike begrensninger kan også omfatte droneoperatører. Kommunen vurderer dessuten å etablere egne luftkorridorer i den nye arealplanen.

Droner utgjør en stadig større trussel. En stor del av regelverket forblir uten praktisk virkning.Foto: Pixabay

Farlig hendelse ved flyplassen. Piloter slår alarm om manglende konsekvenser I august skjedde det en farlig hendelse ved flyplassen i Svolvær. En utenlandsk turist satte i gang en drone rett ved gjerdet rundt flyplassen, bare noen minutter før et passasjerfly fra Widerøe etter planen skulle ta av. Et vitne filmet hele hendelsen og fant senere operatøren av dronen. Politiet hadde imidlertid ikke mulighet til å følge opp saken på grunn av begrensede ressurser. Mannen fikk ikke bot, og dronen hans ble ikke beslaglagt.



Jens Salt, som har ansvar for flysikkerhet i Norsk Pilotforbund (Pilotforbundet), advarer mot mulige konsekvenser av slike situasjoner. En kollisjon mellom en drone og et bemannet luftfartøy kan sette livet til personene om bord i fare, og det gjeldende flyforbudet innenfor en radius på fem kilometer fra flyplasser brytes jevnlig. Salt påpeker at ansvaret for å håndheve reglene er delt mellom den norske flyplassoperatøren Avinor, Luftfartstilsynet og politiet. Etter hans mening gjør denne ansvarsdelingen det vanskelig å reagere effektivt på overtredelser. Sjefen for politiets enhet som arbeider med trusler fra droner, Jan Otto Johansen, understreker imidlertid at det å innføre flere forbud alene ikke vil løse problemet.