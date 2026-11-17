Los vuelos de drones en las islas Lofoten se están convirtiendo en un grave problema para los residentes y las autoridades locales. Los dispositivos aparecen sobre propiedades privadas, rutas turísticas populares y cerca de aeropuertos. Los pilotos noruegos alertan de que las normas se incumplen con regularidad y que las personas que vulneran las prohibiciones rara vez afrontan consecuencias.

Las autoridades del municipio de Moskenes exigen medidas más eficaces. La alcaldesa Hanna Sverdrup señala en NRK que los residentes observan casi a diario drones que vuelan junto a las ventanas de las casas y sobre las terrazas. Tampoco saben para qué se utilizan las grabaciones. El problema también afecta a la seguridad de los turistas y al tráfico aéreo. Por ello, el 12 de noviembre representantes del gobierno local, la policía y el sector de los pilotos se reunieron para debatir posibles soluciones.

Drones sobre rutas populares. Las autoridades quieren nuevas prohibiciones La alcaldesa de Moskenes quiere introducir zonas de exclusión aérea cerca de las atracciones turísticas más populares, incluida la montaña Reinebringen. Hasta allí conducen unas escaleras empinadas que utilizan a diario numerosos turistas. Según Sverdrup, los drones pueden distraer a quienes se desplazan por un terreno difícil. Basta un instante de falta de atención para que se produzca una caída. Un riesgo adicional es la posibilidad de interferir en el trabajo de los helicópteros de rescate durante las operaciones.



Al mismo tiempo, la alcaldesa subraya que los drones tienen muchas aplicaciones útiles. Los utilizan, entre otros, los servicios de rescate y los geólogos que supervisan zonas amenazadas por deslizamientos de tierra. Sin embargo, Sverdrup propone introducir soluciones similares a las aplicadas al alquiler de patinetes eléctricos en Oslo, donde los usuarios deben confirmar que conocen las normas y respetar las zonas designadas. Estas restricciones también podrían aplicarse a los operadores de drones. El municipio también considera delimitar corredores aéreos especiales en el nuevo plan de ordenación territorial.

Los drones suponen una amenaza cada vez mayor. Una gran parte de las normas sigue sin aplicarse.Foto: Pixabay

Incidente peligroso cerca del aeropuerto. Los pilotos alertan de la falta de consecuencias En agosto se produjo un incidente peligroso cerca del aeropuerto de Svolvær. Un turista extranjero puso en marcha un dron junto a la valla del aeropuerto, apenas unos minutos antes del despegue previsto de un avión de pasajeros de la aerolínea Widerøe. Un testigo grabó todo el suceso y posteriormente localizó al operador del dispositivo. Sin embargo, la policía no pudo ocuparse del caso debido a sus recursos limitados. El hombre no recibió ninguna multa y su dron no fue confiscado.



Jens Salt, responsable de seguridad aérea en la Asociación Noruega de Pilotos (Pilotforbundet), advierte de las posibles consecuencias de este tipo de situaciones. La colisión de un dron con una aeronave tripulada puede poner en peligro la vida de las personas a bordo, y la prohibición vigente de volar en un radio de cinco kilómetros alrededor de los aeropuertos se vulnera con regularidad. Salt señala que la responsabilidad de hacer cumplir las normas está repartida entre el operador noruego de aeropuertos (Avinor), la Autoridad de Aviación Civil de Noruega (Luftfartstilsynet) y la policía. En su opinión, esta división dificulta una respuesta eficaz ante las infracciones. Mientras tanto, el jefe de la unidad policial encargada de las amenazas relacionadas con drones, Jan Otto Johansen, subraya que la mera introducción de nuevas prohibiciones no resolverá el problema.