17.11.2026 13:01
Un dron apareció justo antes del despegue de un avión. Lo que ocurrió después preocupa a los pilotos noruegos
Drones sobre rutas populares. Las autoridades quieren nuevas prohibiciones
Al mismo tiempo, la alcaldesa subraya que los drones tienen muchas aplicaciones útiles. Los utilizan, entre otros, los servicios de rescate y los geólogos que supervisan zonas amenazadas por deslizamientos de tierra. Sin embargo, Sverdrup propone introducir soluciones similares a las aplicadas al alquiler de patinetes eléctricos en Oslo, donde los usuarios deben confirmar que conocen las normas y respetar las zonas designadas. Estas restricciones también podrían aplicarse a los operadores de drones. El municipio también considera delimitar corredores aéreos especiales en el nuevo plan de ordenación territorial.
Los drones suponen una amenaza cada vez mayor. Una gran parte de las normas sigue sin aplicarse.Foto: Pixabay
Incidente peligroso cerca del aeropuerto. Los pilotos alertan de la falta de consecuencias
Jens Salt, responsable de seguridad aérea en la Asociación Noruega de Pilotos (Pilotforbundet), advierte de las posibles consecuencias de este tipo de situaciones. La colisión de un dron con una aeronave tripulada puede poner en peligro la vida de las personas a bordo, y la prohibición vigente de volar en un radio de cinco kilómetros alrededor de los aeropuertos se vulnera con regularidad. Salt señala que la responsabilidad de hacer cumplir las normas está repartida entre el operador noruego de aeropuertos (Avinor), la Autoridad de Aviación Civil de Noruega (Luftfartstilsynet) y la policía. En su opinión, esta división dificulta una respuesta eficaz ante las infracciones. Mientras tanto, el jefe de la unidad policial encargada de las amenazas relacionadas con drones, Jan Otto Johansen, subraya que la mera introducción de nuevas prohibiciones no resolverá el problema.
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