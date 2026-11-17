Loty dronów na Lofotach stają się poważnym problemem dla mieszkańców i lokalnych władz. Urządzenia pojawiają się nad prywatnymi posesjami, popularnymi szlakami turystycznymi oraz w pobliżu lotnisk. Norwescy piloci alarmują, że przepisy są regularnie łamane, a osoby naruszające zakazy rzadko ponoszą konsekwencje.

Zobacz podsumowanie Orła AI Odsłuchaj artykuł 0:00 0:00 0:00 1x Wygenerowane przez AI

Władze gminy Moskenes domagają się skuteczniejszych działań. Burmistrz Hanna Sverdrup wskazuje na łamach NRK, że mieszkańcy niemal codziennie obserwują drony latające tuż przy oknach domów i nad tarasami. Nie wiedzą też, do czego wykorzystywane są nagrania. Problem dotyczy również bezpieczeństwa turystów i ruchu lotniczego. Dlatego 12 listopada przedstawiciele samorządu, policji i środowiska pilotów spotkali się, aby omówić możliwe rozwiązania.

Reklama

Drony nad popularnymi szlakami. Władze chcą nowych zakazów Burmistrz Moskenes chce wprowadzenia stref zakazu lotów w pobliżu najpopularniejszych atrakcji turystycznych, w tym góry Reinebringen. Prowadzą tam strome schody, z których każdego dnia korzystają liczni turyści. Zdaniem Sverdrup drony mogą rozpraszać uwagę osób poruszających się po trudnym terenie. Wystarczy chwila nieuwagi, aby doszło do upadku. Dodatkowym zagrożeniem jest możliwość zakłócenia pracy śmigłowców ratunkowych podczas prowadzonych akcji.



Jednocześnie burmistrz podkreśla, że drony mają wiele przydatnych zastosowań. Korzystają z nich między innymi służby ratownicze oraz geolodzy monitorujący obszary zagrożone osuwiskami. Sverdrup proponuje jednak wprowadzenie rozwiązań podobnych do tych stosowanych przy wynajmie hulajnóg elektrycznych w Oslo, gdzie użytkownicy muszą potwierdzić znajomość zasad i przestrzegać wyznaczonych stref. Takie ograniczenia mogłyby również objąć operatorów dronów. Gmina rozważa ponadto wyznaczenie specjalnych korytarzy powietrznych w nowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Drony stanowią coraz większe zagrożenie. Spora część przepisów pozostaje martwa.Fot. Pixabay

Niebezpieczny incydent przy lotnisku. Piloci alarmują o braku konsekwencji W sierpniu doszło do niebezpiecznego zdarzenia przy lotnisku w Svolvær. Zagraniczny turysta uruchomił drona tuż przy ogrodzeniu portu lotniczego, zaledwie kilka minut przed planowanym startem samolotu pasażerskiego linii Widerøe. Świadek nagrał całe zdarzenie i później odnalazł operatora urządzenia. Policja nie miała jednak możliwości zajęcia się sprawą z powodu ograniczonych zasobów. Mężczyzna nie otrzymał mandatu, a jego dron nie został skonfiskowany.



Jens Salt, odpowiedzialny za bezpieczeństwo lotnicze w Norweskim Związku Pilotów (Pilotforbundet), ostrzega przed możliwymi konsekwencjami takich sytuacji. Zderzenie drona z załogowym statkiem powietrznym może zagrozić życiu osób na pokładzie, a obowiązujący zakaz lotów w promieniu pięciu kilometrów od lotnisk jest regularnie naruszany. Salt zwraca uwagę, że odpowiedzialność za egzekwowanie przepisów jest podzielona między norweskiego operatora lotnisk (Avinor), Norweski Urząd Lotnictwa Cywilnego (Luftfartstilsynet) oraz policję. Jego zdaniem taki podział utrudnia skuteczne reagowanie na naruszenia. Tymczasem szef policyjnej jednostki zajmującej się zagrożeniami ze strony dronów, Jan Otto Johansen, podkreśla, że samo wprowadzanie kolejnych zakazów nie rozwiąże problemu.