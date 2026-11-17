17.11.2026 13:01
Dronas pasirodė vos prieš lėktuvo pakilimą. Tai, kas nutiko vėliau, kelia nerimą Norvegijos pilotams
Dronai virš populiarių maršrutų. Valdžia nori naujų draudimų
Kartu merė pabrėžia, kad dronai turi daug naudingų pritaikymo būdų. Jais, be kita ko, naudojasi gelbėjimo tarnybos ir geologai, stebintys nuošliaužų grėsmę patiriančias teritorijas. Tačiau Sverdrup siūlo įvesti sprendimus, panašius į taikomus nuomojantis elektrinius paspirtukus Osle, kur naudotojai turi patvirtinti, kad žino taisykles, ir laikytis nustatytų zonų. Tokie apribojimai galėtų būti taikomi ir dronų operatoriams. Savivaldybė taip pat svarsto naujajame teritorijų planavimo plane nustatyti specialius oro koridorius.
Pavojingas incidentas prie oro uosto. Pilotai įspėja dėl pasekmių nebuvimo
Jens Salt, atsakingas už aviacijos saugą Norvegijos pilotų asociacijoje („Pilotforbundet“), įspėja apie galimas tokių situacijų pasekmes. Drono susidūrimas su pilotuojamu orlaiviu gali kelti grėsmę žmonių gyvybėms lėktuve, o galiojantis draudimas skraidyti penkių kilometrų spinduliu nuo oro uostų nuolat pažeidžiamas. Salt atkreipia dėmesį, kad atsakomybė už taisyklių vykdymą padalyta Norvegijos oro uostų operatoriui „Avinor“, Norvegijos civilinės aviacijos administracijai („Luftfartstilsynet“) ir policijai. Jo nuomone, toks pasidalijimas trukdo veiksmingai reaguoti į pažeidimus. Tuo metu policijos padalinio, nagrinėjančio dronų keliamas grėsmes, vadovas Janas Otto Johansenas pabrėžia, kad vien naujų draudimų įvedimas problemos neišspręs.
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