D-номер — це тимчасовий номер. Зазвичай його отримує людина, яка приїжджає на роботу менш ніж на пів року. Постійний номер (fødselsnummer) призначений для осіб, які залишаються в Норвегії щонайменше на пів року. З D-номером можна владнати більшість справ. Але, наприклад, сімейного лікаря ви отримаєте лише з постійним номером. Читачі запитують нас у коментарях, чи зміниться D-номер сам через пів року. Не зміниться. Податкова служба прямо пише: «Ви не можете подати заяву на fødselsnummer» . Постійний номер ви отримаєте лише тоді, коли повідомите про переїзд і служба це схвалить. Увага: через п’ять років D-номер отримує статус «неактивний». Він і надалі діє, але деякі установи та компанії можуть попросити активувати його повторно.

Із квітня 2025 року громадяни ЄС/ЄЕЗ з постійним номером можуть отримати в поліції норвезьке посвідчення особи. Лише з D-номером поліція не прийме заяву. Це посвідчення діє тільки в Норвегії. Подорожувати з ним не можна.Що потрібно мати:Реєстр записує прізвища без частини польських літер, наприклад без ł, ś і ż. Із 19 жовтня 2026 року поліція приймає такі відмінності. Посвідчення коштує. Поліція надсилає його поштою: зазвичай це займає близько тижня, плюс час доставки.Найважче знайти вільний термін. У п’ятницю, 20 листопада вранці, календар поліції для громадян ЄС показував:Ви можете вибрати офіс в іншому місті, ніж те, де проживаєте. Вільні терміни з’являються і зникають, тому перевіряйте календар кілька разів.

BankID: з D-номером зазвичай ні

Великі банки, наприклад DNB і SpareBank 1 Nordmøre, надають BankID лише особам із постійним номером. З D-номером ви зможете відкрити в них рахунок. Тоді до банку можна буде увійти за кодом із невеликого пристрою. Але за цим кодом ви не ввійдете до NAV або податкової служби. В інших банках правила можуть бути іншими, тому запитайте перед візитом. Коли отримаєте постійний номер, поверніться до банку та попросіть BankID.



Багато людей зараз отримують у застосунку BankID запит на сканування паспорта й обличчя. Компанія Stø, яка видає BankID, повідомляє, що особи з іноземним паспортом не зобов’язані це робити. Вони можуть зробити це добровільно: у застосунку потрібно вибрати «Kun ID-kontroll». Телефон повинен уміти зчитувати чип у паспорті (NFC).



Такий запит надходить лише в застосунку. SMS або електронний лист із посиланням на «підтвердження BankID» — це шахрайство.