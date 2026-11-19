19.11.2026 21:18
D-номер сам не зміниться на постійний. Як отримати норвезьке посвідчення особи та BankID
З D-номером можна владнати більшість справ. Але, наприклад, сімейного лікаря ви отримаєте лише з постійним номером.
Читачі запитують нас у коментарях, чи зміниться D-номер сам через пів року. Не зміниться. Податкова служба прямо пише: «Ви не можете подати заяву на fødselsnummer». Постійний номер ви отримаєте лише тоді, коли повідомите про переїзд і служба це схвалить.
Увага: через п’ять років D-номер отримує статус «неактивний». Він і надалі діє, але деякі установи та компанії можуть попросити активувати його повторно.
Постійний номер за чотири кроки
- Зареєструйтеся в поліції, якщо залишаєтеся довше ніж на три місяці. Це безкоштовно. Записатися можна на сайті імміграційної служби UDI. Без реєстрації ви можете отримати штраф.
- Повідомте про переїзд у податковій службі (Skatteetaten). Через інтернет, якщо у вас є MinID або BankID. Якщо немає — за допомогою паперової форми.
- Прийдіть на перевірку особи. Забронюйте візит до одного з 42 відділень податкової служби та візьміть паспорт або посвідчення особи. Якщо ви переїжджаєте з родиною, прийти має вся родина. Якщо ви не з’явитеся протягом розумного терміну, служба відхилить повідомлення.
- Дочекайтеся листа. Коли служба схвалить повідомлення, постійний номер надійде поштою. Якщо вона відмовить, у вас залишиться D-номер.
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Податкова служба в Осло, Schweigaards gate 17. У цій будівлі також розташований центр обслуговування іноземних працівників. Ілюстративне фото.Джерело: Skatteetaten, пресматеріали
Посвідчення особи від поліції: в Осло лише в січні
Що потрібно мати:
- постійний номер (11 цифр),
- чинний паспорт або національне посвідчення особи з чипом,
- ім’я та прізвище, записані так само, як у норвезькому реєстрі населення (Folkeregisteret).
Реєстр записує прізвища без частини польських літер, наприклад без ł, ś і ż. Із 19 жовтня 2026 року поліція приймає такі відмінності. Посвідчення коштує 840 kr. Поліція надсилає його поштою: зазвичай це займає близько тижня, плюс час доставки.
Найважче знайти вільний термін. У п’ятницю, 20 листопада вранці, календар поліції для громадян ЄС показував:
- Осло (Grønland) — перший вільний термін 21 січня 2027 року,
- поблизу Осло: Ski і Grålum (Sarpsborg) — вільні терміни того самого дня, Lillestrøm — 25 листопада,
- Bodø — того самого дня, Ålesund — 23 листопада, Lillehammer — 24 листопада, Haugesund — 27 листопада, Alta — 1 грудня, Sandefjord (Torp) — 4 січня 2027 року,
- Bergen, Trondheim, Drammen, Kristiansand, Bærum, Tromsø і Gjøvik — немає вільних термінів.
Ви можете вибрати офіс в іншому місті, ніж те, де проживаєте. Вільні терміни з’являються і зникають, тому перевіряйте календар кілька разів.
Зразок норвезького посвідчення особи. Ілюстративне фото.Джерело: politiet.no (зразок документа)
BankID: з D-номером зазвичай ні
Багато людей зараз отримують у застосунку BankID запит на сканування паспорта й обличчя. Компанія Stø, яка видає BankID, повідомляє, що особи з іноземним паспортом не зобов’язані це робити. Вони можуть зробити це добровільно: у застосунку потрібно вибрати «Kun ID-kontroll». Телефон повинен уміти зчитувати чип у паспорті (NFC).
Такий запит надходить лише в застосунку. SMS або електронний лист із посиланням на «підтвердження BankID» — це шахрайство.
Ніхто не втратить цього року BankID, якщо не пройде перевірку особи. Проте ми заохочуємо зробити це якомога швидше.
Без BankID: MinID або Buypass
- MinID є безкоштовним. Він працює для більшості офіційних справ через інтернет, також із D-номером. Код надходить листом на адресу з норвезького реєстру, зазвичай через 3–6 робочих днів.
- Buypass ID працює там, де MinID недостатньо. Його також можна мати з D-номером. Особу підтверджують у застосунку, скануючи паспорт із чипом. У телефоні він коштує 1289 kr за три роки (за даними порівняльного сервісу Bytt.no).
Що перевірити вже сьогодні
- Увійдіть на сайт податкової служби та перевірте свої дані в реєстрі: ім’я та прізвище, адресу й те, чи D-номер не є «неактивним».
- Перевірте, до якого часу дійсний ваш паспорт і чи має він чип.
- Залишаєтеся надовше? Послідовність така: поліція, повідомлення про переїзд, перевірка в податковій службі, номер поштою. Лише потім — посвідчення особи та BankID.
Де перевірити правила
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