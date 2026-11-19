19.11.2026 21:18
El número D no se convertirá automáticamente en permanente. Cómo obtener un documento de identidad noruego y BankID
Con un número D podrás resolver la mayoría de los asuntos. Pero, por ejemplo, solo tendrás médico de cabecera con un número permanente.
Los lectores nos preguntan en los comentarios si el número D cambiará automáticamente después de medio año. No cambiará. La Administración Tributaria lo escribe claramente: «No puedes solicitar un fødselsnummer». Recibirás el número permanente solo cuando notifiques tu mudanza y la Administración la apruebe.
Atención: después de cinco años, el número D recibe el estado de «inactivo». Sigue funcionando, pero algunas administraciones y empresas pueden pedir que se reactive.
Número permanente en cuatro pasos
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- Regístrate en la policía si te quedas más de tres meses. No cuesta nada. Reserva una cita en la web de la Dirección de Inmigración (UDI). Sin registrarte, puedes recibir una multa. \r\n
- Notifica tu mudanza a la Administración Tributaria (Skatteetaten). Por internet, si tienes MinID o BankID. Si no lo tienes, mediante un formulario en papel. \r\n
- Acude al control de identidad. Reserva una cita en una de las 42 oficinas tributarias y lleva el pasaporte o el documento de identidad. Si te mudas con tu familia, debe acudir toda la familia. Si no acudes en un plazo razonable, la Administración rechazará la notificación. \r\n
- Espera la carta. Cuando la Administración apruebe la notificación, el número permanente llegará por correo. Si la rechaza, conservarás el número D. \r\n
Publicidad de MultiNOR. ¿No quieres tramitarlo por tu cuenta? MultiNOR te ayudará a registrar tu estancia en UDI, concertará una cita en la policía y preparará contigo la notificación para obtener un número permanente. La decisión siempre la toma la Administración. Contacto: multinor.no, tel. +47 21 999 409.
Administración Tributaria en Oslo, Schweigaards gate 17. En este edificio también se encuentra el centro de atención para trabajadores extranjeros. Foto ilustrativa.Fuente: Skatteetaten, materiales de prensa
Documento de identidad de la policía: en Oslo, solo a partir de enero
Qué necesitas:\r\n
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- número permanente (11 dígitos), \r\n
- pasaporte válido o documento nacional de identidad con chip, \r\n
- nombre y apellidos escritos exactamente igual que en el Registro Nacional de Población noruego (Folkeregisteret). \r\n
El registro escribe los apellidos sin algunas letras polacas, por ejemplo, sin ł, ś y ż. Desde el 19 de octubre de 2026, la policía acepta estas diferencias. El documento cuesta 840 kr. La policía lo envía por correo: normalmente tarda alrededor de una semana, más el tiempo de entrega.
Lo más difícil es conseguir una cita. El viernes 20 de noviembre por la mañana, el calendario de la policía para ciudadanos de la UE mostraba:\r\n
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- Oslo (Grønland): primera cita disponible el 21 de enero de 2027, \r\n
- en las afueras de Oslo: Ski y Grålum (Sarpsborg), citas disponibles ese mismo día; Lillestrøm, el 25 de noviembre, \r\n
- Bodø: ese mismo día; Ålesund: 23 de noviembre; Lillehammer: 24 de noviembre; Haugesund: 27 de noviembre; Alta: 1 de diciembre; Sandefjord (Torp): 4 de enero de 2027, \r\n
- Bergen, Trondheim, Drammen, Kristiansand, Bærum, Tromsø y Gjøvik: no había citas disponibles. \r\n
Puedes elegir una oficina en una ciudad distinta de aquella en la que vives. Las citas disponibles aparecen y desaparecen, así que revisa el calendario varias veces.
Modelo de documento de identidad noruego. Foto ilustrativa.Fuente: politiet.no (modelo de documento)
BankID: normalmente no con un número D
Muchas personas reciben ahora en la aplicación BankID una solicitud para escanear el pasaporte y el rostro. La empresa Stø, que emite BankID, indica que las personas con pasaporte extranjero no tienen que hacerlo. Pueden hacerlo voluntariamente: en la aplicación hay que seleccionar «Kun ID-kontroll». El teléfono debe poder leer el chip del pasaporte (NFC).
Esta solicitud llega solo en la aplicación. Un SMS o correo electrónico con un enlace para «confirmar BankID» es una estafa.
Nadie perderá este año BankID si no pasa el control de identidad. Aun así, animamos a hacerlo lo antes posible.
Sin BankID: MinID o Buypass
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- MinID es gratuito. Funciona para la mayoría de los trámites administrativos por internet, también con un número D. El código llega por carta a la dirección que figura en el registro noruego, normalmente después de 3 a 6 días laborables. \r\n
- Buypass ID funciona donde MinID no es suficiente. También se puede tener con un número D. Confirmas tu identidad en la aplicación escaneando un pasaporte con chip. En el teléfono cuesta 1289 kr por tres años (según el comparador Bytt.no). \r\n
Qué comprobar hoy mismo
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- Inicia sesión en la web de la Administración Tributaria y comprueba tus datos en el registro: nombre y apellidos, dirección y si el número D no está «inactivo». \r\n
- Comprueba hasta cuándo es válido tu pasaporte y si tiene chip. \r\n
- ¿Te quedas más tiempo? El orden es el siguiente: policía, notificación de mudanza, control en la Administración Tributaria, número por correo. Solo después, el documento de identidad y BankID. \r\n
Dónde consultar las normas
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