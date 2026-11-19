El número D es un número temporal. Normalmente lo recibe quien llega a trabajar durante menos de medio año. El número permanente (fødselsnummer) es para las personas que se quedan en Noruega al menos medio año. Con un número D podrás resolver la mayoría de los asuntos. Pero, por ejemplo, solo tendrás médico de cabecera con un número permanente. Los lectores nos preguntan en los comentarios si el número D cambiará automáticamente después de medio año. No cambiará. La Administración Tributaria lo escribe claramente: «No puedes solicitar un fødselsnummer» . Recibirás el número permanente solo cuando notifiques tu mudanza y la Administración la apruebe. Atención: después de cinco años, el número D recibe el estado de «inactivo». Sigue funcionando, pero algunas administraciones y empresas pueden pedir que se reactive.

Desde abril de 2025, los ciudadanos de la UE/EEE con número permanente pueden obtener en la policía un documento de identidad noruego. Con solo un número D, la policía no aceptará la solicitud. Este documento funciona únicamente en Noruega. No se puede viajar con él.Qué necesitas:\r

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El registro escribe los apellidos sin algunas letras polacas, por ejemplo, sin ł, ś y ż. Desde el 19 de octubre de 2026, la policía acepta estas diferencias. El documento cuesta. La policía lo envía por correo: normalmente tarda alrededor de una semana, más el tiempo de entrega.Lo más difícil es conseguir una cita. El viernes 20 de noviembre por la mañana, el calendario de la policía para ciudadanos de la UE mostraba:\r

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Puedes elegir una oficina en una ciudad distinta de aquella en la que vives. Las citas disponibles aparecen y desaparecen, así que revisa el calendario varias veces.

BankID: normalmente no con un número D

Los grandes bancos, como DNB y SpareBank 1 Nordmøre, proporcionan BankID solo a personas con número permanente. Con un número D puedes abrir una cuenta con ellos. Entonces iniciarás sesión en el banco con un código de un pequeño dispositivo. Pero con ese código no podrás acceder a NAV ni a la Administración Tributaria. En otros bancos las normas pueden ser diferentes, así que pregunta antes de la visita. Cuando obtengas un número permanente, vuelve al banco y solicita BankID.



Muchas personas reciben ahora en la aplicación BankID una solicitud para escanear el pasaporte y el rostro. La empresa Stø, que emite BankID, indica que las personas con pasaporte extranjero no tienen que hacerlo. Pueden hacerlo voluntariamente: en la aplicación hay que seleccionar «Kun ID-kontroll». El teléfono debe poder leer el chip del pasaporte (NFC).



Esta solicitud llega solo en la aplicación. Un SMS o correo electrónico con un enlace para «confirmar BankID» es una estafa.