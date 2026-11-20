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Rejestracja pobytu

Pierwszy krok to rejestracja pobytu. MultiNOR przygotuje ją z Tobą po polsku

Założy z Tobą konto w UDI, przygotuje podanie o rejestrację pobytu i umówi wizytę na policji. Pomoże też w sprawie stałego numeru.

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O rejestracji i stałym numerze decydują urzędy. MultiNOR to prywatna firma, nie urząd.