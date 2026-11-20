20 listopada 2026 13:24
D-numer sam nie zmieni się w stały. Jak dostać norweski dowód i BankID
Z D-numerem załatwisz większość spraw. Ale na przykład lekarza rodzinnego dostaniesz dopiero ze stałym numerem.
Czytelnicy pytają nas w komentarzach, czy D-numer po pół roku zmieni się sam. Nie zmieni się. Urząd skarbowy pisze wprost: „Nie możesz złożyć wniosku o fødselsnummer”. Stały numer dostajesz dopiero wtedy, gdy zgłosisz przeprowadzkę, a urząd ją zatwierdzi.
Uwaga: po pięciu latach D-numer dostaje status „nieaktywny”. Nadal działa, ale niektóre urzędy i firmy mogą poprosić o jego ponowne włączenie.
Stały numer w czterech krokach
- Zarejestruj się na policji, jeśli zostajesz dłużej niż trzy miesiące. To nic nie kosztuje. Wizytę rezerwujesz na stronie urzędu imigracyjnego UDI. Bez rejestracji możesz dostać mandat.
- Zgłoś przeprowadzkę w urzędzie skarbowym (Skatteetaten). Przez internet, jeśli masz MinID albo BankID. Jeśli nie masz, na papierowym formularzu.
- Przyjdź na kontrolę tożsamości. Zarezerwuj wizytę w jednym z 42 urzędów skarbowych i weź paszport albo dowód osobisty. Jeśli przeprowadzasz się z rodziną, przychodzi cała rodzina. Jeśli nie przyjdziesz w rozsądnym czasie, urząd odrzuci zgłoszenie.
- Poczekaj na list. Gdy urząd zatwierdzi zgłoszenie, stały numer przyjdzie pocztą. Jeśli odmówi, zostajesz przy D-numerze.
Urząd skarbowy w Oslo, Schweigaards gate 17. W tym budynku jest też centrum obsługi pracowników z zagranicy. Zdjęcie ilustracyjne.Źródło: Skatteetaten, materiały prasowe
Dowód z policji: w Oslo dopiero w styczniu
Co trzeba mieć:
- stały numer (11 cyfr),
- ważny polski paszport albo dowód osobisty z chipem,
- imię i nazwisko zapisane tak samo jak w norweskim rejestrze ludności (Folkeregisteret).
Rejestr zapisuje nazwiska bez części polskich liter, np. bez ł, ś i ż. Od 19 października 2026 r. policja akceptuje takie różnice. Dowód kosztuje 840 kr. Policja wysyła go pocztą: zwykle trwa to około tygodnia, do tego dochodzi czas doręczenia.
Najtrudniej o termin. W piątek 20 listopada rano kalendarz policji dla obywateli UE pokazywał:
- Oslo (Grønland) – pierwszy wolny termin 21 stycznia 2027 r.,
- pod Oslo: Ski i Grålum (Sarpsborg) – wolne terminy tego samego dnia, Lillestrøm – 25 listopada,
- Bodø – tego samego dnia, Ålesund – 23 listopada, Lillehammer – 24 listopada, Haugesund – 27 listopada, Alta – 1 grudnia, Sandefjord (Torp) – 4 stycznia 2027 r.,
- Bergen, Trondheim, Drammen, Kristiansand, Bærum, Tromsø i Gjøvik – brak wolnych terminów.
Możesz wybrać biuro w innym mieście niż to, w którym mieszkasz. Wolne terminy pojawiają się i znikają, więc sprawdzaj kalendarz kilka razy.
Wyróżnione ogłoszeniaWięcej
Ogłoszenia MojaNorwegia
Wzór norweskiego dowodu osobistego. Zdjęcie ilustracyjne.Źródło: politiet.no (wzór dokumentu)
Ankieta
Masz już stały numer i BankID, czy dalej walczysz?
BankID: z D-numerem zwykle nie
Wielu ludzi dostaje teraz w aplikacji BankID prośbę o zeskanowanie paszportu i twarzy. Firma Stø, która wydaje BankID, podaje, że osoby z zagranicznym paszportem nie muszą tego robić. Mogą to zrobić dobrowolnie: w aplikacji trzeba wybrać „Kun ID-kontroll”. Telefon musi umieć odczytać chip w paszporcie (NFC).
Taka prośba przychodzi tylko w aplikacji. SMS albo e-mail z linkiem do „potwierdzenia BankID” to oszustwo.
Nikt nie straci w tym roku BankID, jeśli nie przejdzie kontroli tożsamości. Mimo to zachęcamy, żeby zrobić ją jak najszybciej.
Bez BankID: MinID albo Buypass
- MinID jest za darmo. Działa w większości spraw urzędowych przez internet, także z D-numerem. Kod przychodzi listem na adres z norweskiego rejestru, zwykle po 3–6 dniach roboczych.
- Buypass ID działa tam, gdzie MinID nie wystarcza. Też można go mieć z D-numerem. Tożsamość potwierdzasz w aplikacji, skanując paszport z chipem. W telefonie kosztuje 1289 kr za trzy lata (według porównywarki Bytt.no).
Co sprawdzić już dziś
- Zaloguj się na stronie urzędu skarbowego i sprawdź swoje dane w rejestrze: imię i nazwisko, adres i to, czy D-numer nie jest „nieaktywny”.
- Sprawdź, do kiedy ważny jest paszport i czy ma chip.
- Zostajesz na dłużej? Kolejność jest taka: policja, zgłoszenie przeprowadzki, kontrola w urzędzie skarbowym, numer pocztą. Dopiero potem dowód i BankID.
Jeszcze nikt nie skomentowałNapisz pierwszy komentarz