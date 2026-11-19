19.11.2026 21:18
D-nummeret blir ikke automatisk endret til et fødselsnummer. Slik får du norsk ID-kort og BankID
Med D-nummer kan du ordne de fleste ting. Men du får for eksempel fastlege først med fødselsnummer.
Leserne spør oss i kommentarene om D-nummeret automatisk endres etter et halvt år. Det gjør det ikke. Skatteetaten skriver helt tydelig: «Du kan ikke søke om fødselsnummer». Du får fødselsnummer først når du melder flytting, og etaten godkjenner meldingen.
Merk: Etter fem år får D-nummeret statusen «inaktivt». Det fungerer fortsatt, men enkelte offentlige etater og virksomheter kan be om at det aktiveres på nytt.
Fødselsnummer i fire trinn
- Registrer deg hos politiet hvis du blir lenger enn tre måneder. Det koster ingenting. Du bestiller time på UDI sine nettsider. Uten registrering kan du få bot.
- Meld flytting til Skatteetaten. På nett hvis du har MinID eller BankID. Hvis ikke, på papirskjema.
- Møt opp til identitetskontroll. Bestill time ved ett av 42 skattekontorer og ta med pass eller ID-kort. Flytter du med familien, må hele familien møte opp. Hvis du ikke møter innen rimelig tid, vil etaten avslå meldingen.
- Vent på brevet. Når etaten godkjenner meldingen, kommer fødselsnummeret i posten. Hvis den avslår, beholder du D-nummeret.
Annonse fra MultiNOR. Vil du ikke ordne dette selv? MultiNOR hjelper deg med å registrere opphold hos UDI, bestille time hos politiet og fylle ut meldingen om fødselsnummer sammen med deg. Det er alltid myndighetene som tar avgjørelsen. Kontakt: multinor.no, tlf. +47 21 999 409.
Skattekontoret i Oslo, Schweigaards gate 17. I denne bygningen ligger også servicesenteret for utenlandske arbeidstakere. Illustrasjonsfoto.Kilde: Skatteetaten, pressemateriale
ID-kort fra politiet: I Oslo først i januar
Dette må du ha:
- fødselsnummer (11 sifre),
- gyldig pass eller nasjonalt ID-kort med chip,
- fornavn og etternavn skrevet på samme måte som i Folkeregisteret.
Registeret skriver etternavn uten enkelte polske bokstaver, for eksempel uten ł, ś og ż. Fra 19. oktober 2026 godtar politiet slike forskjeller. ID-kortet koster 840 kr. Politiet sender det i posten: Vanligvis tar det rundt en uke, i tillegg kommer leveringstiden.
Det vanskeligste er å få time. Fredag 20. november om morgenen viste politiets kalender for EU-borgere:
- Oslo (Grønland) – første ledige time 21. januar 2027,
- utenfor Oslo: Ski og Grålum (Sarpsborg) – ledige timer samme dag, Lillestrøm – 25. november,
- Bodø – samme dag, Ålesund – 23. november, Lillehammer – 24. november, Haugesund – 27. november, Alta – 1. desember, Sandefjord (Torp) – 4. januar 2027,
- Bergen, Trondheim, Drammen, Kristiansand, Bærum, Tromsø og Gjøvik – ingen ledige timer.
Du kan velge et kontor i en annen by enn der du bor. Ledige timer dukker opp og forsvinner, så sjekk kalenderen flere ganger.
Eksempel på norsk ID-kort. Illustrasjonsfoto.Kilde: politiet.no (dokumenteksempel)
BankID: Vanligvis ikke med D-nummer
Mange får nå en forespørsel i BankID-appen om å skanne passet og ansiktet. Stø, selskapet som utsteder BankID, opplyser at personer med utenlandsk pass ikke trenger å gjøre dette. De kan gjøre det frivillig: I appen må du velge «Kun ID-kontroll». Telefonen må kunne lese chipen i passet (NFC).
En slik forespørsel kommer bare i appen. SMS eller e-post med lenke til «bekreftelse av BankID» er svindel.
Ingen mister BankID i år dersom de ikke gjennomfører identitetskontrollen. Likevel oppfordrer vi alle til å gjøre det så snart som mulig.
Uten BankID: MinID eller Buypass
- MinID er gratis. Den fungerer i de fleste offentlige saker på nett, også med D-nummer. Koden kommer i brev til adressen i det norske registeret, vanligvis etter 3–6 arbeidsdager.
- Buypass ID fungerer der MinID ikke er nok. Du kan også få det med D-nummer. Du bekrefter identiteten i appen ved å skanne et pass med chip. På mobil koster det 1289 kr for tre år (ifølge sammenligningstjenesten Bytt.no).
Dette bør du sjekke allerede i dag
- Logg inn på Skatteetatens nettsider og sjekk opplysningene dine i registeret: fornavn og etternavn, adresse og om D-nummeret er «inaktivt».
- Sjekk når passet utløper, og om det har chip.
- Blir du værende lenger? Rekkefølgen er: politiet, melding om flytting, kontroll hos Skatteetaten, nummer i posten. Først deretter ID-kort og BankID.
Hvor du kan sjekke reglene
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