D-nummer er et midlertidig nummer. Det får vanligvis den som kommer for å jobbe i mindre enn et halvt år. Fødselsnummer er for personer som blir i Norge i minst et halvt år. Med D-nummer kan du ordne de fleste ting. Men du får for eksempel fastlege først med fødselsnummer. Leserne spør oss i kommentarene om D-nummeret automatisk endres etter et halvt år. Det gjør det ikke. Skatteetaten skriver helt tydelig: «Du kan ikke søke om fødselsnummer» . Du får fødselsnummer først når du melder flytting, og etaten godkjenner meldingen. Merk: Etter fem år får D-nummeret statusen «inaktivt». Det fungerer fortsatt, men enkelte offentlige etater og virksomheter kan be om at det aktiveres på nytt.

Fra april 2025 kan EU/EØS-borgere med fødselsnummer få norsk ID-kort hos politiet. Med bare D-nummer tar politiet ikke imot søknaden. Dette ID-kortet gjelder kun i Norge. Du kan ikke reise med det.Dette må du ha:Registeret skriver etternavn uten enkelte polske bokstaver, for eksempel uten ł, ś og ż. Fra 19. oktober 2026 godtar politiet slike forskjeller. ID-kortet koster. Politiet sender det i posten: Vanligvis tar det rundt en uke, i tillegg kommer leveringstiden.Det vanskeligste er å få time. Fredag 20. november om morgenen viste politiets kalender for EU-borgere:Du kan velge et kontor i en annen by enn der du bor. Ledige timer dukker opp og forsvinner, så sjekk kalenderen flere ganger.

BankID: Vanligvis ikke med D-nummer

Store banker, som DNB og SpareBank 1 Nordmøre, gir BankID bare til personer med fødselsnummer. Med D-nummer kan du åpne konto hos dem. Da logger du inn i banken med en kode fra en liten kodebrikke. Men med denne koden kommer du ikke inn hos NAV eller Skatteetaten. Reglene kan være annerledes i andre banker, så spør før du drar dit. Når du får fødselsnummer, gå tilbake til banken og be om BankID.



Mange får nå en forespørsel i BankID-appen om å skanne passet og ansiktet. Stø, selskapet som utsteder BankID, opplyser at personer med utenlandsk pass ikke trenger å gjøre dette. De kan gjøre det frivillig: I appen må du velge «Kun ID-kontroll». Telefonen må kunne lese chipen i passet (NFC).



En slik forespørsel kommer bare i appen. SMS eller e-post med lenke til «bekreftelse av BankID» er svindel.