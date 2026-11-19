19.11.2026 21:18
D numeris savaime netaps nuolatiniu. Kaip gauti norvegišką asmens tapatybės kortelę ir „BankID“
Turėdami D numerį sutvarkysite daugumą reikalų. Tačiau, pavyzdžiui, šeimos gydytoją gausite tik su nuolatiniu numeriu.
Skaitytojai komentaruose mūsų klausia, ar po pusmečio D numeris savaime pasikeis. Nepasikeis. Mokesčių inspekcija aiškiai rašo: „Negalite pateikti prašymo dėl fødselsnummer“. Nuolatinį numerį gausite tik tada, kai pranešite apie persikėlimą ir įstaiga jį patvirtins.
Dėmesio: po penkerių metų D numeriui suteikiamas „neaktyvaus“ statusas. Jis vis dar veikia, tačiau kai kurios įstaigos ir įmonės gali paprašyti jį vėl aktyvuoti.
Nuolatinis numeris per keturis žingsnius
- Užsiregistruokite policijoje, jei pasiliekate ilgiau nei trims mėnesiams. Tai nieko nekainuoja. Vizitą rezervuojate imigracijos tarnybos UDI svetainėje. Be registracijos galite gauti baudą.
- Praneškite apie persikėlimą mokesčių inspekcijai (Skatteetaten). Internetu, jei turite „MinID“ arba „BankID“. Jei neturite – popierine forma.
- Atvykite į tapatybės patikrinimą. Užsirezervuokite vizitą vienoje iš 42 mokesčių inspekcijų ir pasiimkite pasą arba asmens tapatybės kortelę. Jei persikeliate su šeima, turi atvykti visa šeima. Jei neatvyksite per protingą laiką, įstaiga atmes pranešimą.
- Palaukite laiško. Kai įstaiga patvirtins pranešimą, nuolatinis numeris bus atsiųstas paštu. Jei atsisakys, liksite su D numeriu.
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Mokesčių inspekcija Osle, Schweigaards gate 17. Šiame pastate taip pat yra užsienio darbuotojų aptarnavimo centras. Iliustracinė nuotrauka.Šaltinis: Skatteetaten, spaudos medžiaga
Asmens tapatybės kortelė iš policijos: Osle – tik sausį
Ko reikia:
- nuolatinio numerio (11 skaitmenų),
- galiojančio paso arba asmens tapatybės kortelės su lustu,
- vardo ir pavardės, užrašytų taip pat, kaip Norvegijos gyventojų registre (Folkeregisteret).
Registras pavardes įrašo be dalies lenkiškų raidžių, pvz., be ł, ś ir ż. Nuo 2026 m. spalio 19 d. policija priima tokius skirtumus. Kortelė kainuoja 840 kr. Policija ją siunčia paštu: paprastai tai trunka apie savaitę, be to, reikia pridėti pristatymo laiką.
Sunkiausia gauti laiką. Penktadienį, lapkričio 20 d., ryte policijos kalendorius ES piliečiams rodė:
- Oslas (Grønland) – pirmas laisvas laikas 2027 m. sausio 21 d.,
- netoli Oslo: Ski ir Grålum (Sarpsborg) – laisvi laikai tą pačią dieną, Lillestrøm – lapkričio 25 d.,
- Bodø – tą pačią dieną, Ålesund – lapkričio 23 d., Lillehammer – lapkričio 24 d., Haugesund – lapkričio 27 d., Alta – gruodžio 1 d., Sandefjord (Torp) – 2027 m. sausio 4 d.,
- Bergen, Trondheim, Drammen, Kristiansand, Bærum, Tromsø ir Gjøvik – laisvų laikų nėra.
Galite pasirinkti biurą kitame mieste nei tas, kuriame gyvenate. Laisvi laikai atsiranda ir dingsta, todėl kalendorių tikrinkite kelis kartus.
Norvegiškos asmens tapatybės kortelės pavyzdys. Iliustracinė nuotrauka.Šaltinis: politiet.no (dokumento pavyzdys)
„BankID“: su D numeriu paprastai ne
Daugelis žmonių dabar „BankID“ programėlėje gauna prašymą nuskenuoti pasą ir veidą. Bendrovė „Stø“, išduodanti „BankID“, nurodo, kad asmenys su užsienio pasu neprivalo to daryti. Jie gali tai padaryti savanoriškai: programėlėje reikia pasirinkti „Kun ID-kontroll“. Telefonas turi mokėti nuskaityti paso lustą (NFC).
Toks prašymas pateikiamas tik programėlėje. SMS žinutė ar e. laiškas su nuoroda „patvirtinti BankID“ yra sukčiavimas.
Šiais metais niekas nepraras „BankID“, jei nepraeis tapatybės patikrinimo. Vis dėlto raginame jį atlikti kuo greičiau.
Be „BankID“: „MinID“ arba „Buypass“
- MinID yra nemokamas. Jis veikia tvarkant daugumą reikalų su įstaigomis internetu, taip pat ir su D numeriu. Kodas laišku atsiunčiamas registruotuoju Norvegijos registre adresu, paprastai per 3–6 darbo dienas.
- Buypass ID veikia ten, kur „MinID“ nepakanka. Jį taip pat galima turėti su D numeriu. Tapatybę patvirtinate programėlėje nuskaitydami pasą su lustu. Telefone jis kainuoja 1289 kr trejiems metams (pagal Bytt.no palyginimo svetainę).
Ką patikrinti jau šiandien
- Prisijunkite prie mokesčių inspekcijos svetainės ir patikrinkite savo duomenis registre: vardą ir pavardę, adresą bei ar D numeris nėra „neaktyvus“.
- Patikrinkite, iki kada galioja pasas ir ar jis turi lustą.
- Pasiliekate ilgiau? Tvarka tokia: policija, pranešimas apie persikėlimą, patikrinimas mokesčių inspekcijoje, numeris paštu. Tik tada – asmens tapatybės kortelė ir „BankID“.
Kur patikrinti taisykles
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