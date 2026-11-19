Numărul D este un număr temporar. De obicei, îl primește persoana care vine să lucreze pentru mai puțin de jumătate de an. Numărul permanent (fødselsnummer) este pentru persoanele care rămân în Norvegia cel puțin jumătate de an. Cu numărul D poți rezolva majoritatea lucrurilor. Dar, de exemplu, vei primi un medic de familie doar cu un număr permanent. Cititorii ne întreabă în comentarii dacă numărul D se va transforma singur după jumătate de an. Nu se va transforma. Administrația fiscală scrie clar: „Nu poți depune o cerere pentru un fødselsnummer” . Primești numărul permanent abia atunci când declari mutarea, iar administrația o aprobă. Atenție: după cinci ani, numărul D primește statutul „inactiv”. Acesta funcționează în continuare, dar unele instituții și companii pot solicita reactivarea lui.

Din aprilie 2025, cetățenii UE/SEE cu număr permanent pot obține de la poliție o carte de identitate norvegiană. Doar cu numărul D, poliția nu va accepta cererea. Această carte de identitate este valabilă doar în Norvegia. Nu se poate călători cu ea.De ce ai nevoie:Registrul scrie numele de familie fără unele caractere poloneze, de exemplu fără ł, ś și ż. Din 19 octombrie 2026, poliția acceptă astfel de diferențe. Cartea de identitate costă. Poliția o trimite prin poștă: de obicei durează aproximativ o săptămână, la care se adaugă timpul de livrare.Cel mai greu este să găsești o programare. Vineri, 20 noiembrie dimineața, calendarul poliției pentru cetățenii UE arăta:Poți alege un birou din alt oraș decât cel în care locuiești. Programările disponibile apar și dispar, așa că verifică calendarul de câteva ori.

BankID: de obicei nu cu numărul D

Băncile mari, de exemplu DNB și SpareBank 1 Nordmøre, oferă BankID doar persoanelor cu număr permanent. Cu numărul D poți deschide un cont la ele. Te vei autentifica apoi la bancă folosind codul de pe un dispozitiv mic. Dar cu acel cod nu vei putea intra la NAV sau la administrația fiscală. În alte bănci, regulile pot fi diferite, așa că întreabă înainte de vizită. Când primești numărul permanent, revino la bancă și solicită BankID.



Mulți oameni primesc acum în aplicația BankID o solicitare de scanare a pașaportului și a feței. Compania Stø, care emite BankID, precizează că persoanele cu pașaport străin nu trebuie să facă acest lucru. O pot face voluntar: în aplicație trebuie selectată opțiunea „Kun ID-kontroll”. Telefonul trebuie să poată citi cipul din pașaport (NFC).



O astfel de solicitare apare numai în aplicație. Un SMS sau e-mail cu un link pentru „confirmarea BankID” este o fraudă.