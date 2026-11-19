19.11.2026 21:18
Numărul D nu se va transforma singur într-un număr permanent. Cum obții cartea de identitate norvegiană și BankID
Cu numărul D poți rezolva majoritatea lucrurilor. Dar, de exemplu, vei primi un medic de familie doar cu un număr permanent.
Cititorii ne întreabă în comentarii dacă numărul D se va transforma singur după jumătate de an. Nu se va transforma. Administrația fiscală scrie clar: „Nu poți depune o cerere pentru un fødselsnummer”. Primești numărul permanent abia atunci când declari mutarea, iar administrația o aprobă.
Atenție: după cinci ani, numărul D primește statutul „inactiv”. Acesta funcționează în continuare, dar unele instituții și companii pot solicita reactivarea lui.
Numărul permanent în patru pași
- Înregistrează-te la poliție dacă rămâi mai mult de trei luni. Nu costă nimic. Programezi vizita pe site-ul autorității pentru imigrare UDI. Fără înregistrare poți primi amendă.
- Declară mutarea la administrația fiscală (Skatteetaten). Online, dacă ai MinID sau BankID. Dacă nu ai, pe formular pe hârtie.
- Prezintă-te la verificarea identității. Programează o vizită la una dintre cele 42 de administrații fiscale și ia cu tine pașaportul sau cartea de identitate. Dacă te muți cu familia, trebuie să vină întreaga familie. Dacă nu te prezinți într-un termen rezonabil, administrația va respinge declarația.
- Așteaptă scrisoarea. Când administrația aprobă declarația, numărul permanent va veni prin poștă. Dacă o respinge, rămâi cu numărul D.
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Administrația fiscală din Oslo, Schweigaards gate 17. În această clădire se află și centrul de servicii pentru lucrătorii din străinătate. Imagine ilustrativă.Sursa: Skatteetaten, materiale de presă
Cartea de identitate de la poliție: în Oslo abia în ianuarie
De ce ai nevoie:
- număr permanent (11 cifre),
- pașaport valabil sau carte de identitate națională cu cip,
- prenumele și numele de familie scrise la fel ca în registrul norvegian al populației (Folkeregisteret).
Registrul scrie numele de familie fără unele caractere poloneze, de exemplu fără ł, ś și ż. Din 19 octombrie 2026, poliția acceptă astfel de diferențe. Cartea de identitate costă 840 kr. Poliția o trimite prin poștă: de obicei durează aproximativ o săptămână, la care se adaugă timpul de livrare.
Cel mai greu este să găsești o programare. Vineri, 20 noiembrie dimineața, calendarul poliției pentru cetățenii UE arăta:
- Oslo (Grønland) – prima programare disponibilă pe 21 ianuarie 2027,
- în apropiere de Oslo: Ski și Grålum (Sarpsborg) – programări disponibile în aceeași zi, Lillestrøm – 25 noiembrie,
- Bodø – în aceeași zi, Ålesund – 23 noiembrie, Lillehammer – 24 noiembrie, Haugesund – 27 noiembrie, Alta – 1 decembrie, Sandefjord (Torp) – 4 ianuarie 2027,
- Bergen, Trondheim, Drammen, Kristiansand, Bærum, Tromsø și Gjøvik – nicio programare disponibilă.
Poți alege un birou din alt oraș decât cel în care locuiești. Programările disponibile apar și dispar, așa că verifică calendarul de câteva ori.
Model de carte de identitate norvegiană. Imagine ilustrativă.Sursa: politiet.no (model de document)
BankID: de obicei nu cu numărul D
Mulți oameni primesc acum în aplicația BankID o solicitare de scanare a pașaportului și a feței. Compania Stø, care emite BankID, precizează că persoanele cu pașaport străin nu trebuie să facă acest lucru. O pot face voluntar: în aplicație trebuie selectată opțiunea „Kun ID-kontroll”. Telefonul trebuie să poată citi cipul din pașaport (NFC).
O astfel de solicitare apare numai în aplicație. Un SMS sau e-mail cu un link pentru „confirmarea BankID” este o fraudă.
Nimeni nu își va pierde anul acesta BankID dacă nu trece verificarea identității. Totuși, încurajăm oamenii să o facă cât mai curând posibil.
Fără BankID: MinID sau Buypass
- MinID este gratuit. Funcționează pentru majoritatea chestiunilor administrative online, inclusiv cu numărul D. Codul vine prin scrisoare la adresa din registrul norvegian, de obicei după 3–6 zile lucrătoare.
- Buypass ID funcționează acolo unde MinID nu este suficient. Poți să îl ai și cu numărul D. Îți confirmi identitatea în aplicație, scanând un pașaport cu cip. Pe telefon costă 1289 kr pentru trei ani (potrivit comparatorului Bytt.no).
Ce să verifici chiar astăzi
- Autentifică-te pe site-ul administrației fiscale și verifică-ți datele din registru: prenumele și numele de familie, adresa și dacă numărul D nu este „inactiv”.
- Verifică până când este valabil pașaportul și dacă are cip.
- Rămâi mai mult timp? Ordinea este următoarea: poliția, declararea mutării, verificarea la administrația fiscală, numărul prin poștă. Abia apoi cartea de identitate și BankID.
Unde poți verifica regulile
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