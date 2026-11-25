25.11.2026 12:00
Бюджет-2027: дитсадок до 1000 крон, нижчий податок на дизель, місячний квиток за 499 крон. Бракує 5 голосів
Чотирьом партіям бракує п’яти голосів
Переговорниця MDG Ода Індґаард сказала газеті Aftenposten, що проєкт є «набагато надто слабким для клімату» і що партія хоче продовжити переговори. MDG скликала засідання правління на середу о 16:00. Найбільша суперечка стосувалася пального: Sp вимагала нижчих податків на пальне, а MDG — швидкого скорочення викидів.
Фінансовий комітет має подати свою позицію в понеділок, 30 листопада, а Стортинг голосуватиме за бюджет у понеділок, 7 грудня. До того часу положення ще можуть змінитися. Торік ситуація була подібною: MDG вийшла з переговорів, а згодом підтримала бюджет, нагадує TV 2.
Робота, звісно, не завершена. До голосування за бюджет у Стортингу залишилося 12 днів. Моє завдання й надалі — забезпечити для нього більшість.
Батьки: дитсадок до 1000 крон, безкоштовна група продовженого дня також у 4-му класі
Із тієї ж дати 12 годин безкоштовної групи продовженого дня (SFO) на тиждень також мають отримати учні 4-го класу, але не всюди. Це положення стосується муніципалітетів зон 4, 5 і 6, тобто менших і розташованих далі від великих міст. За даними SV, це три з чотирьох муніципалітетів країни. До цих зон не належать, серед інших, Осло, Берген, Тронгейм, Ставангер, Крістіансанн, Драммен і Тромсе. SV також пише про райони зі складнішими умовами життя (levekårsutsatte områder), без подробиць. Нині 12 годин групи продовженого дня безкоштовні для 1–3 класів по всій країні.
Уряд також має навесні показати, як із 2028 року запровадити безкоштовне необхідне ортодонтичне лікування для дітей і молоді до 18 років. Наразі це лише заява про наміри.
Водії та пасажири: податок на дизель нижчий на 1,25 крони, місячний квиток за 499 крон
На дешевші місячні квитки партії виділяють 1,31 млрд крон. Мета — місячний квиток в середньому за 499 крон у кожному регіоні, з весни 2027 року і щонайменше до кінця року. Ціни встановлює влада регіонів (fylke), тому угода говорить про можливість такої ціни, а не про гарантію. У 2026 році держава загалом знизила ціни місячних квитків на 260 крон.
Із 1 липня 2027 року також мають подешевшати квитки на швидкі пасажирські пороми (hurtigbåt). Мета — знизити ціну вдвічі.
Нижчий податок на дизельне пальне має діяти у 2027 році. Ілюстративне фото.Фото: beeboys – stock.adobe.com
Здоров’я: стоматолог для осіб віком від 75 років, безкоштовні ліки для одержувачів допомоги по інвалідності
- Стоматолог — з 1 липня 2027 року держава має покривати особам віком від 75 років 75% витрат на необхідне стоматологічне лікування. Партії виділяють на це 1,925 млрд крон.
- Ліки для одержувачів допомоги по інвалідності — особи, які отримують допомогу по інвалідності від NAV (uføretrygd), від наступного року не повинні платити власну частку за ліки та медичні матеріали за синім рецептом (blå resept). За даними Nettavisen, це стосується приблизно 380 тис. осіб.
- Доплати у лікаря — доплати за візити та ліки (egenandel), а також їхній річний ліміт залишаються на цьогорічному рівні. Уряд пропонував підвищити ліміт.
- Лікарні — мають отримати на 1 млрд крон більше.
Податки: зниження менше, ніж хотів уряд
За нашими розрахунками, за річної зарплати 600 000 крон це приблизно на 385 крон більше, ніж виходило з урядового проєкту: на 600 крон більше внеску та приблизно на 215 крон менше податку на доходи. За доходу нижче приблизно 215 000 крон баланс є позитивним. Порівняно з 2026 роком внесок однаково знижується. Розрахунок не стосується осіб із фіксованим податком PSA.
Для доходів понад 1 019 300 крон ставка прогресивного податку (trinnskatt) буде на 0,1 відсоткового пункту вищою, ніж в урядовому проєкті.
Пошта: на 275 млн крон більше, але листи й надалі раз на тиждень
Профспілка Fagforbundet вважає, що може зникнути приблизно 1000 робочих місць. Раніше вона побоювалася звільнення 2000 із 3000 листонош, пише Nettavisen.
Що ще: короткострокова оренда, дешеві посилки та заборговані зарплати
- Короткострокова оренда — до вересня 2027 року уряд має представити проєкт, який дозволить муніципалітетам забороняти короткострокову оренду на всій своїй території або в її частині.
- Дешеві посилки з-за кордону — навесні уряд має показати, як обкласти митом або контрольним збором відправлення низької вартості. Мито на одяг залишається без змін, хоча уряд хотів його знизити.
- Заборговані зарплати — у галузях з обов’язковою мінімальною зарплатою, зокрема в будівництві та прибиранні, за невиплачену зарплату працівника субпідрядника відповідають також компанії, які замовили роботу (solidaransvar). Нині працівник має три місяці для письмового подання вимоги. Уряд має навесні 2027 року оцінити, чи продовжити цей строк і чи поширити відповідальність також на замовника.
- Фургони — одноразовий реєстраційний податок (engangsavgift) на фургони з двигунами внутрішнього згоряння має зрости на 30 000 крон.
- Житло — Husbanken має отримати на 5 млрд крон більше на кредити.
Загальна вартість угоди становить 13,35 млрд крон. Текст угоди та таблицю із сумами опублікувала SV.
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