25.11.2026 12:00
Budsjett 2027: barnehage til 1000 kr, lavere dieselavgift, månedskort til 499 kr. Mangler 5 stemmer
Fire partier mangler fem stemmer
MDGs forhandler Oda Indgaard sa til Aftenposten at utkastet er «altfor svakt for klimaet», og at partiet ønsker å fortsette samtalene. MDG innkalte til styremøte onsdag kl. 16. Den største konflikten handlet om drivstoff: Sp krevde lavere drivstoffavgifter, mens MDG krevde raske utslippskutt.
Finanskomiteen skal avgi sin innstilling mandag 30. november, og Stortinget stemmer over budsjettet mandag 7. desember. Fram til da kan innholdet fortsatt endres. Det var lignende i fjor: MDG brøt forhandlingene, men støttet senere budsjettet, minner TV 2 om.
Arbeidet er selvsagt ikke ferdig. Det er 12 dager igjen til budsjettavstemningen på Stortinget. Min oppgave er fortsatt å skaffe flertall for det.
Foreldre: barnehage til 1000 kr, gratis SFO også i 4. klasse
Fra samme dato skal elever i 4. klasse også få 12 timer gratis skolefritidsordning (SFO) i uken, men ikke overalt. Bestemmelsen gjelder kommuner i sone 4, 5 og 6, altså mindre kommuner som ligger lenger fra de store byene. Ifølge SV gjelder dette tre av fire kommuner i landet. Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Drammen og Tromsø er blant byene som ikke hører til disse sonene. SV skriver også om områder med vanskeligere levekår, uten nærmere detaljer. I dag er 12 timer SFO gratis for 1.–3. klasse over hele landet.
Regjeringen skal også til våren vise hvordan nødvendig tannregulering kan bli gratis fra 2028 for barn og unge under 18 år. Dette er foreløpig bare en varsling.
Bilister og passasjerer: dieselavgiften lavere med 1,25 kr, månedskort til 499 kr
Partiene setter av 1,31 milliarder kr til billigere månedskort. Målet er et månedskort til i gjennomsnitt 499 kr i hver region, fra våren 2027 og minst ut året. Det er fylkene som fastsetter prisene, og avtalen handler derfor om å muliggjøre en slik pris, ikke om å garantere den. I 2026 reduserte staten prisene på månedskort med totalt 260 kr.
Fra 1. juli 2027 skal også billetter til hurtigbåt bli billigere. Målet er å halvere prisen.
Lavere avgift på diesel skal gjelde i 2027. Illustrasjonsfoto.Foto: beeboys – stock.adobe.com
Helse: tannlege for personer over 75 år, gratis medisiner for uføretrygdede
- Tannlege – fra 1. juli 2027 skal staten dekke 75 prosent av kostnadene for nødvendig tannbehandling for personer over 75 år. Partiene setter av 1,925 milliarder kr til dette.
- Medisiner for uføretrygdede – personer som mottar uføretrygd fra NAV, skal fra neste år slippe å betale egenandel for medisiner og medisinsk utstyr på blå resept. Ifølge Nettavisen gjelder dette rundt 380 000 personer.
- Egenandeler hos lege – egenandeler for konsultasjoner og medisiner, samt det årlige taket, blir værende på årets nivå. Regjeringen foreslo å øke taket.
- Sykehus – skal få 1 milliard kr mer.
Skatter: mindre kutt enn regjeringen ønsket
Våre beregninger viser at dette ved en årslønn på 600 000 kr gir omtrent 385 kr mer enn regjeringens forslag: 600 kr mer i trygdeavgift og rundt 215 kr mindre i inntektsskatt. Ved inntekt under omtrent 215 000 kr blir resultatet positivt. Sammenlignet med 2026 går trygdeavgiften likevel ned. Beregningen gjelder ikke personer med kildeskattordningen PSA.
For inntekter over 1 019 300 kr blir satsen for trinnskatt 0,1 prosentpoeng høyere enn i regjeringens forslag.
Post: 275 millioner kr mer, men brev fortsatt én gang i uken
Fagforbundet vurderer at rundt 1000 stillinger kan forsvinne. Tidligere fryktet forbundet at 2000 av 3000 postbud ville miste jobben, skriver Nettavisen.
Dette kommer også: korttidsutleie, billige pakker og ubetalt lønn
- Korttidsutleie – innen september 2027 skal regjeringen legge fram et forslag som gjør det mulig for kommunene å forby korttidsutleie i hele eller deler av kommunen.
- Billige pakker fra utlandet – til våren skal regjeringen vise hvordan sendinger med lav verdi kan ilegges toll eller kontrollavgift. Tollen på klær forblir uendret, selv om regjeringen ønsket å redusere den.
- Ubetalt lønn – i bransjer med obligatorisk minstelønn, blant annet bygg og renhold, er også selskaper som har bestilt arbeidet ansvarlige for ubetalt lønn til en underleverandørs ansatte (solidaransvar). I dag har arbeidstakeren tre måneder til å fremme kravet skriftlig. Regjeringen skal våren 2027 vurdere om fristen bør forlenges, og om også oppdragsgiveren skal omfattes av ansvaret.
- Varebiler – engangsavgiften på fossildrevne varebiler skal øke med 30 000 kr.
- Boliger – Husbanken skal få 5 milliarder kr mer til lån.
Hele avtalen er verdt 13,35 milliarder kr. Avtaleteksten og en tabell med beløpene ble publisert av SV.
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