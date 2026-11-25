25.11.2026 12:00
Bugetul 2027: grădiniță cu până la 1.000 kr, taxă mai mică pe motorină, abonament lunar de 499 kr. Lipsesc 5 voturi
Celor patru partide le lipsesc cinci voturi
Negociatoarea MDG, Oda Indgaard, a declarat cotidianului Aftenposten că proiectul este „mult prea slab pentru climă” și că partidul vrea să continue discuțiile. MDG a convocat miercuri, la ora 16, o ședință a conducerii. Cea mai mare dispută a vizat combustibilul: Sp a cerut taxe mai mici pe carburanți, iar MDG reduceri rapide ale emisiilor.
Comisia de finanțe urmează să își prezinte poziția luni, 30 noiembrie, iar Stortingul votează bugetul luni, 7 decembrie. Până atunci, prevederile se pot schimba. Anul trecut a fost similar: MDG a întrerupt negocierile, iar ulterior a susținut bugetul, amintește TV 2.
Munca nu este, desigur, încheiată. Au mai rămas 12 zile până la votul asupra bugetului în Storting. Sarcina mea este în continuare să obțin majoritatea pentru acesta.
Părinți: grădiniță de până la 1.000 kr, program after-school gratuit și în clasa a 4-a
Din aceeași zi, elevii din clasa a 4-a ar urma să primească și ei 12 ore gratuite de program after-school (SFO) pe săptămână, însă nu peste tot. Prevederea se aplică municipalităților din zonele 4, 5 și 6, adică celor mai mici și situate mai departe de marile orașe. Potrivit SV, este vorba despre trei din patru municipalități din țară. Din aceste zone nu fac parte, printre altele, Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Drammen și Tromsø. SV scrie și despre zone cu condiții de viață mai dificile (levekårsutsatte områder), fără alte detalii. În prezent, 12 ore de program after-school sunt gratuite pentru clasele 1–3 în toată țara.
Guvernul urmează, de asemenea, să arate în primăvară cum va introduce, din 2028, tratamentul ortodontic necesar gratuit pentru copii și tineri cu vârsta de până la 18 ani. Deocamdată este doar un anunț.
Șoferi și pasageri: taxa pe motorină mai mică cu 1,25 kr, abonament lunar de 499 kr
Partidele alocă 1,31 miliarde kr pentru abonamente lunare mai ieftine. Obiectivul este un abonament lunar de 499 kr în medie în fiecare regiune, din primăvara lui 2027 și cel puțin până la sfârșitul anului. Prețurile sunt stabilite de autoritățile regionale (fylke), de aceea acordul vorbește despre posibilitatea unui astfel de preț, nu despre o garanție. În 2026, statul a redus prețurile abonamentelor lunare cu un total de 260 kr.
De la 1 iulie 2027 ar urma să se ieftinească și biletele pentru feriboturile rapide de pasageri (hurtigbåt). Obiectivul este o reducere la jumătate.
Taxa mai mică pe motorină ar urma să fie valabilă în 2027. Fotografie ilustrativă.Foto: beeboys – stock.adobe.com
Sănătate: dentist pentru persoanele de peste 75 de ani, medicamente gratuite pentru beneficiarii de pensie de invaliditate
- Dentist – de la 1 iulie 2027, statul ar urma să acopere 75% din costurile tratamentului dentar necesar pentru persoanele de peste 75 de ani. Partidele alocă pentru aceasta 1,925 miliarde kr.
- Medicamente pentru beneficiarii de pensie de invaliditate – de anul viitor, persoanele care primesc pensie de invaliditate de la NAV (uføretrygd) nu ar urma să mai plătească contribuția proprie pentru medicamente și materiale medicale pe rețetă compensată (blå resept). Potrivit Nettavisen, măsura se aplică la aproximativ 380.000 de persoane.
- Taxe la medic – taxele pentru consultații și medicamente (egenandel), precum și plafonul anual al acestora, rămân la nivelul din acest an. Guvernul propusese majorarea plafonului.
- Spitale – ar urma să primească cu 1 miliard kr mai mult.
Taxe: reducere mai mică decât a dorit guvernul
Din calculele noastre reiese că, la un salariu de 600.000 kr pe an, aceasta înseamnă cu aproximativ 385 kr mai mult decât în proiectul guvernului: 600 kr contribuție în plus și cu aproximativ 215 kr mai puțin impozit pe venit. La un venit sub aproximativ 215.000 kr, bilanțul este pozitiv. Față de 2026, contribuția scade oricum. Calculul nu se aplică persoanelor impozitate în regimul forfetar PSA.
Pentru veniturile de peste 1.019.300 kr, cota impozitului pe tranșe (trinnskatt) va fi cu 0,1 puncte procentuale mai mare decât în proiectul guvernului.
Poșta: cu 275 milioane kr mai mult, dar scrisorile tot o dată pe săptămână
Sindicatul Fagforbundet estimează că ar putea dispărea aproximativ 1.000 de posturi. Anterior, acesta se temea de concedierea a 2.000 dintre cei 3.000 de poștași, scrie Nettavisen.
Ce mai prevede acordul: închirieri pe termen scurt, colete ieftine și salarii restante
- Închirieri pe termen scurt – până în septembrie 2027, guvernul trebuie să prezinte un proiect care să permită municipalităților să interzică închirierile pe termen scurt pe întregul lor teritoriu sau pe o parte a acestuia.
- Colete ieftine din străinătate – în primăvară, guvernul urmează să arate cum pot fi supuse taxelor vamale sau unei taxe de control trimiterile cu valoare mică. Taxa vamală pentru haine rămâne neschimbată, deși guvernul voia să o reducă.
- Salarii restante – în sectoarele cu salariu minim obligatoriu, inclusiv construcții și curățenie, companiile care au comandat lucrările răspund, de asemenea, pentru salariul neplătit al angajatului unui subcontractant (solidaransvar). În prezent, angajatul are la dispoziție trei luni pentru a depune în scris cererea. Guvernul trebuie să evalueze în primăvara lui 2027 dacă acest termen trebuie prelungit și dacă răspunderea trebuie extinsă și asupra beneficiarului lucrării.
- Autoutilitare – taxa unică de înmatriculare (engangsavgift) pentru autoutilitarele cu motor cu combustie internă ar urma să crească cu 30.000 kr.
- Locuințe – Husbanken ar urma să primească cu 5 miliarde kr mai mult pentru credite.
Întregul acord are o valoare de 13,35 miliarde kr. Textul acordului și tabelul cu sumele au fost publicate de SV.
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