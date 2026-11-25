25.11.2026 12:00
Presupuesto 2027: guardería por 1000 coronas, menor impuesto al diésel, abono mensual de 499 coronas. Faltan 5 votos
A los cuatro partidos les faltan cinco votos
La negociadora de MDG, Oda Indgaard, dijo al diario Aftenposten que el proyecto es «demasiado débil para el clima» y que el partido quiere seguir negociando. MDG convocó una reunión de su dirección para el miércoles a las 16:00. La mayor disputa se refería al combustible: Sp exigía impuestos más bajos sobre los carburantes y MDG recortes rápidos de emisiones.
La Comisión de Finanzas debe emitir su dictamen el lunes 30 de noviembre, y el Storting votará el presupuesto el lunes 7 de diciembre. Hasta entonces, las disposiciones aún pueden cambiar. El año pasado ocurrió algo parecido: MDG abandonó las negociaciones y posteriormente apoyó el presupuesto, recuerda TV 2.
Por supuesto, el trabajo no ha terminado. Quedan 12 días hasta la votación del presupuesto en el Storting. Mi tarea sigue siendo conseguir una mayoría para él.
Padres: guardería por 1000 coronas y actividades extraescolares gratuitas también en 4.º curso
Desde la misma fecha, los alumnos de 4.º curso también deberán tener derecho a 12 horas semanales gratuitas de actividades extraescolares (SFO), pero no en todas partes. La medida se aplica a los municipios de las zonas 4, 5 y 6, es decir, los más pequeños y situados más lejos de las grandes ciudades. Según SV, se trata de tres de cada cuatro municipios del país. Entre los municipios que no pertenecen a estas zonas están Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Drammen y Tromsø. SV también escribe sobre zonas con condiciones de vida más difíciles (levekårsutsatte områder), sin dar detalles. Actualmente, 12 horas de actividades extraescolares son gratuitas para los cursos 1.º a 3.º en todo el país.
El Gobierno también debe presentar en primavera cómo introducir, a partir de 2028, el tratamiento ortodóncico necesario gratuito para niños y jóvenes de hasta 18 años. Por ahora, es solo un anuncio.
Conductores y pasajeros: impuesto al diésel 1,25 coronas más bajo y abono mensual por 499 coronas
Los partidos destinan 1310 millones de coronas a abonos mensuales más baratos. El objetivo es un abono mensual de 499 coronas de media en cada región, desde la primavera de 2027 y al menos hasta final de año. Los precios los fijan las autoridades regionales (fylke), por lo que el acuerdo habla de hacer posible este precio y no de garantizarlo. En 2026, el Estado redujo los precios de los abonos mensuales en un total de 260 coronas.
A partir del 1 de julio de 2027 también deberán bajar los precios de los billetes de los ferris rápidos de pasajeros (hurtigbåt). El objetivo es reducirlos a la mitad.
El impuesto más bajo sobre el diésel deberá aplicarse en 2027. Foto ilustrativa.Foto: beeboys – stock.adobe.com
Salud: dentista para mayores de 75 años y medicamentos gratuitos para pensionistas por incapacidad
- Dentista: a partir del 1 de julio de 2027, el Estado deberá cubrir el 75 % de los costes del tratamiento dental necesario para las personas mayores de 75 años. Los partidos destinan a ello 1925 millones de coronas.
- Medicamentos para pensionistas por incapacidad: desde el próximo año, las personas que reciben una pensión por incapacidad de NAV (uføretrygd) no deberán pagar copago por medicamentos y material médico con receta azul (blå resept). Según Nettavisen, afecta a unas 380 000 personas.
- Copagos médicos: los copagos por visitas y medicamentos (egenandel), así como su límite anual, se mantienen en el nivel de este año. El Gobierno había propuesto aumentar el límite.
- Hospitales: deberán recibir 1000 millones de coronas más.
Impuestos: una rebaja menor de la que quería el Gobierno
Nuestros cálculos indican que, con un salario de 600 000 coronas anuales, supone unas 385 coronas más de lo que resultaba del proyecto del Gobierno: 600 coronas más de cotización y unas 215 coronas menos de impuesto sobre la renta. Con ingresos inferiores a unas 215 000 coronas, el balance es positivo. En comparación con 2026, la cotización baja de todos modos. El cálculo no se aplica a las personas sujetas al impuesto fijo PSA.
Para ingresos superiores a 1 019 300 coronas, el tipo del impuesto por tramos (trinnskatt) será 0,1 puntos porcentuales más alto que en el proyecto del Gobierno.
Correo: 275 millones de coronas más, pero las cartas seguirán llegando una vez por semana
El sindicato Fagforbundet estima que podrían desaparecer unos 1000 puestos de trabajo. Antes temía el despido de 2000 de los 3000 carteros, escribe Nettavisen.
Además: alquiler de corta duración, paquetes baratos y salarios atrasados
- Alquiler de corta duración: antes de septiembre de 2027, el Gobierno debe presentar un proyecto que permita a los municipios prohibir el alquiler de corta duración en todo o parte de su territorio.
- Paquetes baratos del extranjero: en primavera, el Gobierno debe mostrar cómo aplicar aranceles o una tasa de control a los envíos de bajo valor. El arancel sobre la ropa se mantiene sin cambios, aunque el Gobierno quería reducirlo.
- Salarios atrasados: en los sectores con salario mínimo obligatorio, entre ellos la construcción y la limpieza, las empresas que encargaron el trabajo también responden por el salario impagado de un trabajador de un subcontratista (solidaransvar). Actualmente, el trabajador tiene tres meses para presentar la reclamación por escrito. En la primavera de 2027, el Gobierno deberá evaluar si amplía este plazo y si incluye también al cliente en la responsabilidad.
- Furgonetas: el impuesto único de matriculación (engangsavgift) para furgonetas con motor de combustión deberá aumentar en 30 000 coronas.
- Viviendas: Husbanken deberá recibir 5000 millones de coronas más para préstamos.
El valor total del acuerdo es de 13 350 millones de coronas. SV publicó el texto completo del acuerdo y una tabla con las cantidades.
Últimos artículos
- La electricidad cuesta el jueves una media de 3,89 coronas, el precio más alto del año. Nivel récord de bajo en los embalses del sur
- Costillas para Navidad a 59 coronas por kilo. Extra, Kiwi y Rema 1000 reducen los precios en más de la mitad
- Noruega registra la cuarta cifra más alta de la historia. En 2026, el importe podría ser aún mayor
- Una situación así no se veía en Noruega desde hace 22 años. Cada vez menos personas quieren vivir en el país de los fiordos
- Resumen matutino: electricidad a 3,87 coronas, −20 grados en Røros y peor calidad del aire en Oslo y Bergen
- Alcohol y tabaco de España en Navidad: un litro de destilados, 100 cigarrillos y multas más altas desde julio