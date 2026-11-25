25.11.2026 12:00
2027 m. biudžetas: darželis iki 1000 kr, mažesnis dyzelino mokestis, mėnesinis bilietas už 499 kr. Trūksta 5 balsų
Keturioms partijoms trūksta penkių balsų
MDG derybininkė Oda Indgaard laikraščiui „Aftenposten“ sakė, kad projektas yra „gerokai per silpnas klimatui“ ir kad partija nori tęsti derybas. Trečiadienį 16 val. MDG sušaukė valdybos posėdį. Didžiausias ginčas kilo dėl degalų: Sp reikalavo mažesnių degalų mokesčių, o MDG – sparčių išmetamųjų teršalų mažinimų.
Finansų komitetas savo poziciją turi pateikti pirmadienį, lapkričio 30 d., o Stortingas dėl biudžeto balsuos pirmadienį, gruodžio 7 d. Iki to laiko nuostatos dar gali keistis. Praėjusiais metais buvo panašiai: MDG nutraukė derybas, o vėliau biudžetą palaikė, primena TV 2.
Darbas, žinoma, nebaigtas. Iki balsavimo dėl biudžeto Stortinge liko 12 dienų. Mano užduotis ir toliau yra surinkti jam daugumą.
Tėvams: darželis iki 1000 kr, nemokama popamokinė priežiūra ir 4 klasėje
Nuo tos pačios dienos 12 valandų nemokamos popamokinės priežiūros (SFO) per savaitę turėtų gauti ir 4 klasės mokiniai, tačiau ne visur. Nuostata taikoma 4, 5 ir 6 zonų savivaldybėms, t. y. mažesnėms ir toliau nuo didžiųjų miestų esančioms savivaldybėms. Pasak SV, tai yra trys iš keturių šalies savivaldybių. Šioms zonoms, be kita ko, nepriklauso Oslas, Bergenas, Trondheimas, Stavangeris, Kristiansandas, Drammenas ir Trumsė. SV taip pat rašo apie vietoves, kuriose gyvenimo sąlygos sudėtingesnės (levekårsutsatte områder), tačiau detalių nepateikia. Šiuo metu 12 valandų popamokinės priežiūros nemokamai teikiama 1–3 klasių mokiniams visoje šalyje.
Vyriausybė taip pat pavasarį turi pristatyti, kaip nuo 2028 m. įvesti nemokamą būtiną ortodontinį gydymą vaikams ir jaunimui iki 18 metų. Kol kas tai tik planas.
Vairuotojams ir keleiviams: dyzelino mokestis mažesnis 1,25 kr, mėnesinis bilietas už 499 kr
Pigiau kainuojantiems mėnesiniams bilietams partijos skiria 1,31 mlrd. kr. Tikslas – kad kiekviename regione mėnesinis bilietas vidutiniškai kainuotų 499 kr nuo 2027 m. pavasario ir bent iki metų pabaigos. Kainas nustato regionų (fylke) valdžios institucijos, todėl susitarime kalbama apie galimybę nustatyti tokią kainą, o ne apie garantiją. 2026 m. valstybė mėnesinių bilietų kainas iš viso sumažino 260 kr.
Nuo 2027 m. liepos 1 d. turėtų atpigti ir greitųjų keleivinių laivų (hurtigbåt) bilietai. Tikslas – kainas sumažinti perpus.
Mažesnis dyzelino mokestis turėtų galioti 2027 m. Iliustracinė nuotrauka.Nuotr. beeboys – stock.adobe.com
Sveikata: odontologas vyresniems nei 75 metų asmenims, nemokami vaistai neįgalumo pensininkams
- Odontologas – nuo 2027 m. liepos 1 d. valstybė turėtų padengti 75 proc. būtino dantų gydymo išlaidų vyresniems nei 75 metų asmenims. Partijos tam skiria 1,925 mlrd. kr.
- Vaistai neįgalumo pensininkams – asmenims, gaunantiems neįgalumo pensiją iš NAV (uføretrygd), nuo kitų metų nereikės mokėti priemokų už kompensuojamus vaistus ir medicinos priemones pagal mėlynąjį receptą (blå resept). Pasak „Nettavisen“, tai taikoma maždaug 380 tūkst. žmonių.
- Mokesčiai pas gydytoją – priemokos už vizitus ir vaistus (egenandel), taip pat jų metinė riba, lieka šių metų lygio. Vyriausybė siūlė didinti ribą.
- Ligoninės – turėtų gauti papildomą 1 mlrd. kr finansavimą.
Mokesčiai: sumažinimas mažesnis, nei norėjo vyriausybė
Mūsų skaičiavimais, gaunant 600 000 kr metinį atlyginimą, tai yra maždaug 385 kr daugiau, nei būtų pagal vyriausybės projektą: 600 kr didesnė įmoka ir maždaug 215 kr mažesnis pajamų mokestis. Gaunant mažiau nei maždaug 215 000 kr pajamų, balansas yra palankus. Palyginti su 2026 m., įmoka vis tiek mažėja. Skaičiavimas netaikomas asmenims, mokantiems fiksuotą PSA mokestį.
Gaunantiems daugiau nei 1 019 300 kr pajamų pakopinio mokesčio (trinnskatt) tarifas bus 0,1 proc. punkto didesnis nei vyriausybės projekte.
Paštas: 275 mln. kr daugiau, tačiau laiškai vis tiek kartą per savaitę
Profesinė sąjunga „Fagforbundet“ vertina, kad gali būti panaikinta maždaug 1000 darbo vietų. Anksčiau ji baiminosi, kad bus atleista 2000 iš 3000 laiškininkų, rašo „Nettavisen“.
Kita: trumpalaikė nuoma, pigios siuntos ir neišmokėti atlyginimai
- Trumpalaikė nuoma – iki 2027 m. rugsėjo vyriausybė turi pateikti projektą, kuris leistų savivaldybėms uždrausti trumpalaikę nuomą visoje savo teritorijoje arba jos dalyje.
- Pigios siuntos iš užsienio – pavasarį vyriausybė turi parodyti, kaip mažos vertės siuntas apmokestinti muitu arba kontrolės mokesčiu. Muitai drabužiams nesikeis, nors vyriausybė norėjo juos sumažinti.
- Neišmokėti atlyginimai – sektoriuose, kuriuose privalomas minimalus darbo užmokestis, įskaitant statybas ir valymą, už neišmokėtą subrangovo darbuotojo atlyginimą atsako ir darbą užsakiusios įmonės (solidaransvar). Šiuo metu darbuotojas turi tris mėnesius, kad raštu pareikštų reikalavimą. Vyriausybė 2027 m. pavasarį turi įvertinti, ar pratęsti šį terminą ir ar atsakomybę taikyti ir užsakovui.
- Pristatymo automobiliai – vienkartinis registracijos mokestis (engangsavgift) už vidaus degimo variklius turinčius pristatymo automobilius turėtų padidėti 30 000 kr.
- Būstas – „Husbanken“ turėtų gauti papildomus 5 mlrd. kr paskoloms.
Viso susitarimo vertė – 13,35 mlrd. kr. Susitarimo tekstą ir sumų lentelę paskelbė SV.
Naujausi straipsniai
- Ketvirtadienį elektra vidutiniškai kainuos 3,89 kr – brangiausiai šiemet. Pietuose rekordiškai žemas rezervuarų lygis
- Šventinės šonkauliukų kainos – 59 kronos už kilogramą. „Extra“, „Kiwi“ ir „Rema 1000“ kainas sumažino daugiau nei perpus
- Norvegijoje – ketvirtas didžiausias rezultatas istorijoje. 2026 m. suma gali būti dar didesnė
- Tokios situacijos Norvegijoje nebuvo 22 metus. Vis mažiau žmonių nori gyventi fiordų šalyje
- Rytinis briefingas: elektra iki 3,87 kr, Røros mieste −20 laipsnių, Osle ir Bergene prastesnis oras
- Kiek alkoholio ir cigarečių įsivešite iš Lietuvos per šventes? Litras degtinės, 100 cigarečių, didesnės baudos