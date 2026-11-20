20.11.2026 10:42
599 прибуттів і 800 виїздів. Як змінилася міграція поляків у Норвегії?
Різницю видно з обох боків таблиці
|Показник
|Липень–вересень 2025
|Липень–вересень 2026
|Прибуття
|711
|599
|Виїзди
|537
|800
|Сальдо
|плюс 174
|мінус 201
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Скільки громадян Польщі переїхало до Норвегії на роботу у 2025 році?
Куди виїхали ці 800 осіб?
З цих даних також не можна дізнатися причину переїзду або кількість усіх жителів Норвегії з польським корінням. Таблиця описує зміну місця проживання через кордон. Людина, яка прилетіла на роботу вахтовим методом і далі живе в Польщі, — це інша ситуація. Визначення та дані про населення SSB.
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Фотографія: Зона реєстрації в аеропорту Осло, NORDIC Office of Architecture / Ivan Brodery, CC BY 4.0. Фото кадроване.
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