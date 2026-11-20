20.11.2026 10:42
599 de sosiri și 800 de plecări. Cum s-a schimbat migrația polonezilor în Norvegia?
Diferența este vizibilă în ambele părți ale tabelului
|Indicator
|Iulie–septembrie 2025
|Iulie–septembrie 2026
|Sosiri
|711
|599
|Plecări
|537
|800
|Sold
|plus 174
|minus 201
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Unde au plecat aceste 800 de persoane?
Din aceste date nu putem afla nici motivul mutării, nici numărul total al locuitorilor Norvegiei cu origini poloneze. Tabelul descrie schimbarea locului de reședință peste graniță. Situația unei persoane care a venit cu avionul pentru a lucra în rotație și locuiește în continuare în Polonia este diferită. Definiții și date demografice SSB.
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Fotografie: Oslo airport Check in area, NORDIC Office of Architecture / Ivan Brodery, CC BY 4.0. Fotografie decupată.
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