20.11.2026 10:42
599 innflyttinger og 800 utflyttinger. Hvordan har migrasjonen blant polakker i Norge endret seg?
Forskjellen er synlig på begge sider av tabellen
|Mål
|Juli til september 2025
|Juli til september 2026
|Innflyttinger
|711
|599
|Utflyttinger
|537
|800
|Nettoinnflytting
|pluss 174
|minus 201
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Hvor mange polske statsborgere flyttet til Norge for å arbeide i 2025?
Hvor flyttet de 800 personene?
Disse dataene viser heller ikke årsaken til flyttingen eller antallet av alle innbyggere i Norge med polske røtter. Tabellen beskriver en endring av bosted over grensen. En person som flyr inn for å jobbe rotasjon og fortsatt bor i Polen, er en annen situasjon. Definisjoner og befolkningsdata fra SSB.
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Fotografi: Oslo airport Check in area, NORDIC Office of Architecture / Ivan Brodery, CC BY 4.0. Bildet er beskåret.
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