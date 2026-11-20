20.11.2026 10:42
599 llegadas y 800 salidas. ¿Cómo ha cambiado la migración de los polacos en Noruega?
La diferencia es visible en ambos lados de la tabla
|Indicador
|De julio a septiembre de 2025
|De julio a septiembre de 2026
|Llegadas
|711
|599
|Salidas
|537
|800
|Saldo
|más 174
|menos 201
Lee también
¿Cuántos ciudadanos polacos se trasladaron a Noruega para trabajar en 2025?
¿Adónde se fueron esas 800 personas?
Estos datos tampoco permiten conocer el motivo de la mudanza ni el número de todos los residentes de Noruega con raíces polacas. La tabla describe el cambio de lugar de residencia a través de una frontera. Una persona que llegó para trabajar por turnos y sigue viviendo en Polonia es una situación diferente. Definiciones y datos de población de SSB.
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¿Cómo fueron las llegadas y salidas de ciudadanos polacos durante todo 2024?
Fotografía: Oslo airport Check in area, NORDIC Office of Architecture / Ivan Brodery, CC BY 4.0. Foto recortada.
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