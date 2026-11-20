20.11.2026 10:42
599 atvykimai ir 800 išvykimų. Kaip pasikeitė lenkų migracija Norvegijoje?
Skirtumas matomas abiejose lentelės pusėse
|Rodiklis
|2025 m. liepa–rugsėjis
|2026 m. liepa–rugsėjis
|Atvykimai
|711
|599
|Išvykimai
|537
|800
|Balansas
|plius 174
|minus 201
Taip pat skaitykite
Kiek Lenkijos piliečių 2025 m. persikėlė į Norvegiją dirbti?
Kur išvyko tie 800 žmonių?
Iš šių duomenų taip pat nesužinosime persikėlimo priežasties ar visų Norvegijos gyventojų, turinčių lenkiškų šaknų, skaičiaus. Lentelėje aprašomas gyvenamosios vietos pakeitimas kertant sieną. Asmuo, atvykęs dirbti rotaciniu būdu ir toliau gyvenantis Lenkijoje, yra kita situacija. SSB apibrėžtys ir gyventojų duomenys.
Taip pat skaitykite
Kaip atrodė Lenkijos piliečių atvykimai ir išvykimai per visus 2024 metus?
Nuotrauka: Oslo airport Check in area, NORDIC Office of Architecture / Ivan Brodery, CC BY 4.0. Nuotrauka apkarpyta.
Naujausi straipsniai
- Rekordinis importas ir didžiulis prekybos perteklius. Tokių pajamų nebuvo jau daug metų
- Kada NAV išmoka ligos išmoką? Vieni pinigus gauna po kelių dienų, kiti laukia savaitėmis
- D numeris savaime netaps nuolatiniu. Kaip gauti norvegišką asmens tapatybės kortelę ir „BankID“
- Norvegijos tarnybos: teroro išpuolių bandymai per metus yra tikėtini. Grėsmės lygis lieka 3 iš 5
- Norvegijoje pradėta 53 proc. mažiau būstų statybų. Silpniausias spalis nuo 2010 metų
- Naujas maršrutas tarp Lenkijos ir Norvegijos. Jau žinoma, kada vyks pirmieji skrydžiai