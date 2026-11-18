Дані охоплюють осіб, зареєстрованих у NAV, яким призначили допомогу з безробіття (dagpenger) на період тимчасового звільнення або які подали заяву й не отримали відмови. Вони стосуються всієї Норвегії, без поділу за національністю. NAV опублікував їх 30 жовтня. Із 5 304 осіб 2 636 повністю не працювали, а 2 668 працювали в обмеженому обсязі. Отже, кожна друга особа на тимчасовому звільненні все ще частково працює. До рівня кінця зими ще далеко. У березні на тимчасовому звільненні перебували 8 926 осіб. Потім їхня кількість зменшувалася й у серпні сягнула 4 662. У вересні було 4 713 осіб, у жовтні — 5 304.

Найбільше осіб на тимчасовому звільненні у жовтні було в таких професійних групах:У будівництві стало на 166 осіб більше, тобто на 19% за місяць. Це друге зростання поспіль: у серпні було 761 особа, у вересні — 874. Для порівняння, у березні їх було 2 609.Водночас безробіття серед працівників будівельної галузі в жовтні знизилося на 2%. Це професійна група з найбільшим падінням безробіття протягом року. NAV не пов’язує це з поліпшенням ситуації в галузі.

Безробіття серед працівників будівельної галузі продовжує знижуватися. Імовірна причина полягає в тому, що частина працівників з-за кордону повернулася до своїх країн, а не в пожвавленні в галузі.~Хеге Нільссен, директорка NAV, у повідомленні від 30 жовтня 2026 року.

Кількість осіб на тимчасовому звільненні у жовтні та зміна порівняно з вереснем:У перерахунку на кількість працевлаштованих вирізняється Finnmark. Там на тимчасовому звільненні перебувають 0,72% робочої сили — у чотири рази більше, ніж у середньому по країні (0,18%).

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