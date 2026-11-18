18.11.2026 17:12
5,3 тис. осіб на тимчасовому звільненні в Норвегії. У будівництві за місяць стало на 19% більше
Із 5 304 осіб 2 636 повністю не працювали, а 2 668 працювали в обмеженому обсязі. Отже, кожна друга особа на тимчасовому звільненні все ще частково працює.
До рівня кінця зими ще далеко. У березні на тимчасовому звільненні перебували 8 926 осіб. Потім їхня кількість зменшувалася й у серпні сягнула 4 662. У вересні було 4 713 осіб, у жовтні — 5 304.
Будівництво: 1 040 осіб, другий місяць зростання
- промисловість – 1 209 осіб (у вересні 1 042),
- будівництво – 1 040 (874),
- інженери та ІТ – 797 (793),
- керівний склад – 492 (482).
У будівництві стало на 166 осіб більше, тобто на 19% за місяць. Це друге зростання поспіль: у серпні було 761 особа, у вересні — 874. Для порівняння, у березні їх було 2 609.
Водночас безробіття серед працівників будівельної галузі в жовтні знизилося на 2%. Це професійна група з найбільшим падінням безробіття протягом року. NAV не пов’язує це з поліпшенням ситуації в галузі.
Безробіття серед працівників будівельної галузі продовжує знижуватися. Імовірна причина полягає в тому, що частина працівників з-за кордону повернулася до своїх країн, а не в пожвавленні в галузі.
Ваш регіон: найбільше зростання у Vestland і Trøndelag
- Oslo – 712 (+38),
- Akershus – 598 (+46),
- Vestland – 543 (+80),
- Rogaland – 519 (+68),
- Trøndelag – 440 (+76),
- Finnmark – 288 (+50),
- Møre og Romsdal – 273 (−12),
- Østfold – 271 (−11),
- Nordland – 259 (+47),
- Buskerud – 249 (+37),
- Innlandet – 234 (+43),
- Agder – 231 (+8),
- Vestfold – 207 (+18),
- Troms – 179 (+16),
- Telemark – 158 (+25).
У перерахунку на кількість працевлаштованих вирізняється Finnmark. Там на тимчасовому звільненні перебувають 0,72% робочої сили — у чотири рази більше, ніж у середньому по країні (0,18%).
Під час тимчасового звільнення трудовий договір продовжує діяти, змінюється кількість відпрацьованих годин. Ілюстративне фото.Фото: Adobe Stock, стандартна ліцензія
Банкрутства в будівництві: 43 і 25 компаній за два тижні
12 листопада суд відкрив провадження у справі про банкрутство Røynstrand Entreprenør з Oddy. Компанія, історія якої сягає 1949 року, мала 56 працівників і близько 50 млн крон боргу. «Це просто сумно. У середу ми провели зустріч із працівниками, і, звісно, вони сприйняли це важко» — сказав власник Свен-Йоганнес Рьойнстранд галузевому сервісу Anlegg&Transport.
Проблеми мають також компанії, що обслуговують залізничні колії. У серпні там на тимчасовому звільненні перебували близько 150 осіб, тобто понад 10% персоналу, — повідомила галузева організація EBA. Причиною є менша кількість замовлень від оператора залізниці Bane NOR.
На що ви маєте право під час тимчасового звільнення
- протягом перших 15 робочих днів тимчасового звільнення зарплату, як правило, виплачує роботодавець; у разі часткового тимчасового звільнення ці дні можуть розтягнутися на довший період,
- потім можна отримувати допомогу з безробіття (dagpenger): 62,4% попереднього доходу, при цьому дохід понад 819 294 крони на рік не враховується,
- загальний робочий час має скоротитися щонайменше на 50%; у разі кількох роботодавців враховується сума годин,
- у переробці риби достатньо 40%, а допомога належить із першого дня, оскільки там роботодавець не платить за перші дні,
- потрібно подати заяву, зареєструватися як особа, що шукає роботу, і кожні 14 днів надсилати картку звітності (meldekort),
- як правило, потрібно перебувати в Норвегії; NAV передбачає винятки.
Тимчасове звільнення має бути наслідком браку роботи в компанії або інших причин, на які роботодавець не має впливу. Це оцінює NAV. Роботодавець може відправити працівника на тимчасове звільнення максимум на 26 тижнів протягом 18 місяців.
Де перевірити цифри та правила
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