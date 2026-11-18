18.11.2026 17:12
5,3 mii de persoane în concediu temporar în Norvegia. În construcții, creștere de 19% într-o lună
Dintre cele 5 304 persoane, 2 636 nu lucrau deloc, iar 2 668 lucrau cu program redus. Astfel, una din două persoane aflate în concediu temporar continuă să lucreze parțial.
Până la nivelul de la sfârșitul iernii mai este mult. În martie, 8 926 de persoane se aflau în concediu temporar. Apoi numărul a scăzut și, în august, a ajuns la 4 662. În septembrie erau 4 713 persoane, iar în octombrie 5 304.
Construcții: 1 040 de persoane, a doua lună de creștere
- industrie – 1 209 persoane (1 042 în septembrie),
- construcții – 1 040 (874),
- ingineri și IT – 797 (793),
- personal de conducere – 492 (482).
În construcții s-au adăugat 166 de persoane, adică 19% într-o lună. Este a doua creștere consecutivă: în august erau 761 de persoane, iar în septembrie 874. Spre comparație, în martie erau 2 609.
În același timp, șomajul în rândul persoanelor din sectorul construcțiilor a scăzut cu 2% în octombrie. Este grupa profesională cu cea mai mare scădere a șomajului pe parcursul unui an. NAV nu leagă acest lucru de o îmbunătățire a situației din sector.
Șomajul în rândul persoanelor din sectorul construcțiilor continuă să scadă. Motivul este probabil că o parte dintre lucrătorii din străinătate s-au întors în țările lor, nu o activitate mai intensă în sector.
Regiunea ta: cele mai mari creșteri în Vestland și Trøndelag
- Oslo – 712 (+38),
- Akershus – 598 (+46),
- Vestland – 543 (+80),
- Rogaland – 519 (+68),
- Trøndelag – 440 (+76),
- Finnmark – 288 (+50),
- Møre og Romsdal – 273 (−12),
- Østfold – 271 (−11),
- Nordland – 259 (+47),
- Buskerud – 249 (+37),
- Innlandet – 234 (+43),
- Agder – 231 (+8),
- Vestfold – 207 (+18),
- Troms – 179 (+16),
- Telemark – 158 (+25).
Raportat la numărul de persoane angajate, Finnmark se remarcă. Acolo, 0,72% din forța de muncă se află în concediu temporar, de patru ori mai mult decât media națională (0,18%).
În cazul concediului temporar, contractul de muncă rămâne în vigoare, însă se modifică numărul de ore lucrate. Imagine ilustrativă.Foto: Adobe Stock, licență standard
Falimente în construcții: 43 și 25 de firme în două săptămâni
La 12 noiembrie, instanța a deschis procedura de faliment pentru Røynstrand Entreprenør din Odda. Compania, cu origini care datează din 1949, avea 56 de angajați și datorii de aproximativ 50 mil. kr. „Este trist, pur și simplu. Miercuri am avut o întâlnire cu angajații și, desigur, au primit vestea greu” – a declarat proprietarul Sven-Johannes Røynstrand pentru publicația de profil Anlegg&Transport.
Dificultăți au și companiile care întrețin liniile feroviare. În august, aproximativ 150 de persoane se aflau acolo în concediu temporar, adică peste 10% din echipe, a transmis organizația de profil EBA. Motivul este numărul mai mic de contracte de la administratorul feroviar Bane NOR.
Ce ți se cuvine în concediu temporar
- în primele 15 zile lucrătoare de concediu temporar, salariul este plătit, de regulă, de angajator; în cazul concediului temporar parțial, aceste zile se pot întinde pe o perioadă mai lungă,
- apoi poți primi indemnizație de șomaj (dagpenger): 62,4% din venitul anterior, însă veniturile de peste 819 294 kr pe an nu sunt luate în calcul,
- timpul total de lucru trebuie să scadă cu cel puțin 50%; dacă ai mai mulți angajatori, se ia în calcul suma orelor,
- în prelucrarea peștelui este suficientă o reducere de 40%, iar indemnizația se acordă din prima zi, deoarece angajatorul nu plătește pentru primele zile,
- trebuie să depui o cerere, să te înregistrezi ca persoană în căutarea unui loc de muncă și să trimiți la fiecare 14 zile un formular de raportare (meldekort),
- în principiu, trebuie să te afli în Norvegia; NAV prevede excepții.
Concediul temporar trebuie să rezulte din lipsa de muncă în companie sau din alte cauze asupra cărora angajatorul nu are control. NAV evaluează acest aspect. Angajatorul poate trimite un angajat în concediu temporar pentru maximum 26 de săptămâni într-o perioadă de 18 luni.
Unde poți verifica cifrele și regulile
Cele mai noi articole
- Diplomă poloneză și muncă la grădiniță în Norvegia. Cum îți recunoști calificările?
- Norvegia vrea să crească vârsta de pensionare din 2029. Cine va lucra mai mult și cine va primi un supliment de 34 000 kr
- Ce să faci când munca în Norvegia te epuizează?
- O dronă a apărut chiar înainte de decolarea avionului. Ceea ce s-a întâmplat apoi îi îngrijorează pe piloții norvegieni
- În Norvegia se cumpără masiv mașini noi. Din ianuarie, multe se pot schimba
- Procesatorul de somon Isfjord Norway a dat faliment. Ce se întâmplă cu salariile a 300 de angajați și cât va plăti NAV