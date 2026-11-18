Datele includ persoanele înregistrate la NAV cărora li s-a acordat indemnizație de șomaj (dagpenger) pe durata concediului temporar sau care au depus o cerere și nu au primit un refuz. Acestea se referă la întreaga Norvegie, fără împărțire pe naționalități. NAV le-a publicat pe 30 octombrie. Dintre cele 5 304 persoane, 2 636 nu lucrau deloc, iar 2 668 lucrau cu program redus. Astfel, una din două persoane aflate în concediu temporar continuă să lucreze parțial. Până la nivelul de la sfârșitul iernii mai este mult. În martie, 8 926 de persoane se aflau în concediu temporar. Apoi numărul a scăzut și, în august, a ajuns la 4 662. În septembrie erau 4 713 persoane, iar în octombrie 5 304.

Cele mai multe persoane aflate în concediu temporar în octombrie erau în următoarele grupe profesionale:În construcții s-au adăugat 166 de persoane, adică 19% într-o lună. Este a doua creștere consecutivă: în august erau 761 de persoane, iar în septembrie 874. Spre comparație, în martie erau 2 609.În același timp, șomajul în rândul persoanelor din sectorul construcțiilor a scăzut cu 2% în octombrie. Este grupa profesională cu cea mai mare scădere a șomajului pe parcursul unui an. NAV nu leagă acest lucru de o îmbunătățire a situației din sector.

Șomajul în rândul persoanelor din sectorul construcțiilor continuă să scadă. Motivul este probabil că o parte dintre lucrătorii din străinătate s-au întors în țările lor, nu o activitate mai intensă în sector.~Hege Nilssen, directoare NAV, în comunicatul din 30 octombrie 2026.

Numărul persoanelor în concediu temporar în octombrie și schimbarea față de septembrie:Raportat la numărul de persoane angajate, Finnmark se remarcă. Acolo, 0,72% din forța de muncă se află în concediu temporar, de patru ori mai mult decât media națională (0,18%).

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