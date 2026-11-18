18.11.2026 17:12
5,3 tusen personer permittert i Norge. I bygg og anlegg økte tallet med 19 prosent på én måned
Av de 5 304 personene var 2 636 helt uten arbeid, mens 2 668 arbeidet i redusert omfang. Annenhver permitterte jobber altså fortsatt delvis.
Det er langt opp til nivået ved slutten av vinteren. I mars var 8 926 personer permittert. Deretter falt tallet og nådde 4 662 i august. I september var det 4 713 personer, og i oktober 5 304.
Bygg og anlegg: 1 040 personer, økning for andre måned på rad
- industri – 1 209 personer (1 042 i september),
- bygg og anlegg – 1 040 (874),
- ingeniører og IT – 797 (793),
- ledere – 492 (482).
I bygg og anlegg økte tallet med 166 personer, altså 19 prosent på én måned. Dette er den andre økningen på rad: I august var det 761 personer, i september 874. Til sammenligning var det 2 609 i mars.
Samtidig falt arbeidsledigheten blant personer fra bygg- og anleggsbransjen med 2 prosent i oktober. Dette er yrkesgruppen med størst fall i arbeidsledigheten i løpet av året. NAV knytter ikke dette til en bedring i bransjen.
Arbeidsledigheten blant personer fra bygg- og anleggsbransjen fortsetter å falle. Årsaken er trolig at en del utenlandske arbeidstakere har reist tilbake til hjemlandene sine, og ikke økt aktivitet i bransjen.
Din region: størst økning i Vestland og Trøndelag
- Oslo – 712 (+38),
- Akershus – 598 (+46),
- Vestland – 543 (+80),
- Rogaland – 519 (+68),
- Trøndelag – 440 (+76),
- Finnmark – 288 (+50),
- Møre og Romsdal – 273 (−12),
- Østfold – 271 (−11),
- Nordland – 259 (+47),
- Buskerud – 249 (+37),
- Innlandet – 234 (+43),
- Agder – 231 (+8),
- Vestfold – 207 (+18),
- Troms – 179 (+16),
- Telemark – 158 (+25).
Regnet per antall sysselsatte skiller Finnmark seg ut. Der er 0,72 prosent av arbeidsstyrken permittert, fire ganger mer enn landsgjennomsnittet (0,18 prosent).
Ved permittering består arbeidsavtalen, men antallet arbeidede timer endres. Illustrasjonsfoto.Foto: Adobe Stock, standardlisens
Konkurser i bygg og anlegg: 43 og 25 selskaper på to uker
12. november åpnet retten konkurs i Røynstrand Entreprenør fra Odda. Selskapet, med røtter tilbake til 1949, hadde 56 ansatte og rundt 50 mill. kr i gjeld. «Det er trist, rett og slett. Onsdag hadde vi møte med de ansatte, og de tok det selvfølgelig tungt», sa eier Sven-Johannes Røynstrand til bransjenettstedet Anlegg&Transport.
Også selskaper som vedlikeholder jernbanespor, har problemer. I august var rundt 150 personer permittert der, altså over 10 prosent av arbeidsstyrken, opplyste bransjeforeningen EBA. Årsaken er færre oppdrag fra jernbaneforvalteren Bane NOR.
Dette har du krav på ved permittering
- I de første 15 arbeidsdagene av permitteringen betaler arbeidsgiveren som hovedregel lønn. Ved delvis permittering kan disse dagene strekke seg over en lengre periode,
- deretter kan du få dagpenger: 62,4 prosent av tidligere inntekt, men inntekt over 819 294 kr per år regnes ikke med,
- den samlede arbeidstiden må reduseres med minst 50 prosent; med flere arbeidsgivere regnes summen av timene,
- i fiskeindustrien er 40 prosent nok, og dagpenger gis fra første dag fordi arbeidsgiveren der ikke betaler for de første dagene,
- du må søke, registrere deg som arbeidssøker og sende meldekort hver 14. dag,
- som hovedregel må du oppholde deg i Norge; NAV har enkelte unntak.
Permitteringen må skyldes mangel på arbeid i bedriften eller andre forhold som arbeidsgiveren ikke har kontroll over. NAV vurderer dette. Arbeidsgiveren kan permittere en ansatt i maksimalt 26 uker i løpet av 18 måneder.
Hvor du kan sjekke tallene og reglene
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