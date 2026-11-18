Tallene omfatter personer registrert hos NAV som har fått innvilget dagpenger under permittering, eller som har søkt uten å ha fått avslag. De gjelder hele Norge, uten inndeling etter nasjonalitet. NAV publiserte dem 30. oktober. Av de 5 304 personene var 2 636 helt uten arbeid, mens 2 668 arbeidet i redusert omfang. Annenhver permitterte jobber altså fortsatt delvis. Det er langt opp til nivået ved slutten av vinteren. I mars var 8 926 personer permittert. Deretter falt tallet og nådde 4 662 i august. I september var det 4 713 personer, og i oktober 5 304.

Flest permitterte i oktober var det i disse yrkesgruppene:I bygg og anlegg økte tallet med 166 personer, altså 19 prosent på én måned. Dette er den andre økningen på rad: I august var det 761 personer, i september 874. Til sammenligning var det 2 609 i mars.Samtidig falt arbeidsledigheten blant personer fra bygg- og anleggsbransjen med 2 prosent i oktober. Dette er yrkesgruppen med størst fall i arbeidsledigheten i løpet av året. NAV knytter ikke dette til en bedring i bransjen.

Arbeidsledigheten blant personer fra bygg- og anleggsbransjen fortsetter å falle. Årsaken er trolig at en del utenlandske arbeidstakere har reist tilbake til hjemlandene sine, og ikke økt aktivitet i bransjen.~Hege Nilssen, direktør i NAV, i en pressemelding 30. oktober 2026.

Antall permitterte i oktober og endringen sammenlignet med september:Regnet per antall sysselsatte skiller Finnmark seg ut. Der er 0,72 prosent av arbeidsstyrken permittert, fire ganger mer enn landsgjennomsnittet (0,18 prosent).

Konkurser i bygg og anlegg: 43 og 25 selskaper på to uker