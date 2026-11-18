Los datos incluyen a las personas registradas en NAV a las que se les concedió la prestación por desempleo (dagpenger) durante la suspensión temporal de empleo o que presentaron una solicitud y no recibieron una denegación. Abarcan toda Noruega, sin división por nacionalidad. NAV los publicó el 30 de octubre. De las 5 304 personas, 2 636 estaban completamente sin trabajo y 2 668 trabajaban con una jornada reducida. Por tanto, una de cada dos personas en suspensión temporal de empleo sigue trabajando parcialmente. Aún está lejos el nivel de finales del invierno. En marzo había 8 926 personas en suspensión temporal de empleo. Después, la cifra descendió y en agosto llegó a 4 662. En septiembre había 4 713 personas y en octubre, 5 304.

En octubre, el mayor número de personas en suspensión temporal de empleo se registró en estos grupos profesionales:En la construcción aumentó el número de personas en 166, es decir, un 19 % en un mes. Es el segundo incremento consecutivo: en agosto había 761 personas y en septiembre, 874. Como comparación, en marzo eran 2 609.Al mismo tiempo, el desempleo entre las personas del sector de la construcción cayó un 2 % en octubre. Es el grupo profesional con la mayor disminución del desempleo durante el año. NAV no lo relaciona con una mejora en el sector.

El desempleo entre las personas del sector de la construcción sigue bajando. Probablemente se debe a que parte de los trabajadores extranjeros regresó a sus países, y no a una mayor actividad en el sector.~Hege Nilssen, directora de NAV, en un comunicado del 30 de octubre de 2026.

Número de personas en suspensión temporal de empleo en octubre y variación respecto a septiembre:En proporción al número de personas empleadas, destaca Finnmark. Allí, el 0,72 % de la fuerza laboral está en suspensión temporal de empleo, cuatro veces más que la media nacional (0,18 %).

Quiebras en la construcción: 43 y 25 empresas en dos semanas