18.11.2026 17:12
5,3 mil personas en suspensión temporal de empleo en Noruega. En la construcción aumentó un 19 % en un mes
De las 5 304 personas, 2 636 estaban completamente sin trabajo y 2 668 trabajaban con una jornada reducida. Por tanto, una de cada dos personas en suspensión temporal de empleo sigue trabajando parcialmente.
Aún está lejos el nivel de finales del invierno. En marzo había 8 926 personas en suspensión temporal de empleo. Después, la cifra descendió y en agosto llegó a 4 662. En septiembre había 4 713 personas y en octubre, 5 304.
Construcción: 1 040 personas, segundo mes de aumento
- industria – 1 209 personas (1 042 en septiembre),
- construcción – 1 040 (874),
- ingeniería y TI – 797 (793),
- personal directivo – 492 (482).
En la construcción aumentó el número de personas en 166, es decir, un 19 % en un mes. Es el segundo incremento consecutivo: en agosto había 761 personas y en septiembre, 874. Como comparación, en marzo eran 2 609.
Al mismo tiempo, el desempleo entre las personas del sector de la construcción cayó un 2 % en octubre. Es el grupo profesional con la mayor disminución del desempleo durante el año. NAV no lo relaciona con una mejora en el sector.
El desempleo entre las personas del sector de la construcción sigue bajando. Probablemente se debe a que parte de los trabajadores extranjeros regresó a sus países, y no a una mayor actividad en el sector.
Tu región: los mayores aumentos en Vestland y Trøndelag
- Oslo – 712 (+38),
- Akershus – 598 (+46),
- Vestland – 543 (+80),
- Rogaland – 519 (+68),
- Trøndelag – 440 (+76),
- Finnmark – 288 (+50),
- Møre og Romsdal – 273 (−12),
- Østfold – 271 (−11),
- Nordland – 259 (+47),
- Buskerud – 249 (+37),
- Innlandet – 234 (+43),
- Agder – 231 (+8),
- Vestfold – 207 (+18),
- Troms – 179 (+16),
- Telemark – 158 (+25).
En proporción al número de personas empleadas, destaca Finnmark. Allí, el 0,72 % de la fuerza laboral está en suspensión temporal de empleo, cuatro veces más que la media nacional (0,18 %).
Durante la suspensión temporal de empleo, el contrato laboral sigue vigente; cambia el número de horas trabajadas. Foto ilustrativa.Foto: Adobe Stock, licencia estándar
Quiebras en la construcción: 43 y 25 empresas en dos semanas
El 12 de noviembre, el tribunal abrió el procedimiento de quiebra de Røynstrand Entreprenør, de Odda. La empresa, cuyos orígenes se remontan a 1949, tenía 56 empleados y unos 50 millones de coronas noruegas de deuda. «Es triste, simplemente. El miércoles tuvimos una reunión con los trabajadores y, por supuesto, se lo tomaron muy mal», declaró el propietario Sven-Johannes Røynstrand al servicio sectorial Anlegg&Transport.
También tienen dificultades las empresas que mantienen las vías ferroviarias. En agosto, unas 150 personas estaban en suspensión temporal de empleo allí, es decir, más del 10 % de las plantillas, informó la asociación sectorial EBA. La causa es la reducción de encargos por parte del administrador ferroviario Bane NOR.
Qué te corresponde durante la suspensión temporal de empleo
- durante los primeros 15 días laborables de suspensión temporal de empleo, por regla general el salario lo paga el empleador; en caso de suspensión parcial, estos días pueden distribuirse a lo largo de un período más largo,
- después se puede recibir la prestación por desempleo (dagpenger): el 62,4 % de los ingresos anteriores, aunque no se tienen en cuenta los ingresos superiores a 819 294 coronas noruegas al año,
- el tiempo total de trabajo debe reducirse al menos en un 50 %; si se tienen varios empleadores, se calcula la suma de las horas,
- en la transformación de pescado basta con un 40 %, y la prestación corresponde desde el primer día, porque allí el empleador no paga los primeros días,
- hay que presentar una solicitud, registrarse como persona que busca trabajo y enviar cada 14 días una tarjeta de declaración (meldekort),
- por regla general hay que permanecer en Noruega; NAV prevé excepciones.
La suspensión temporal de empleo debe deberse a la falta de trabajo en la empresa o a otras causas sobre las que el empleador no tiene control. NAV lo evalúa. El empleador puede enviar a un trabajador a suspensión temporal de empleo durante un máximo de 26 semanas dentro de un período de 18 meses.
Dónde consultar las cifras y las normas
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