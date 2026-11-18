18.11.2026 17:12
5,3 tūkst. žmonių prastovose Norvegijoje. Statybų sektoriuje per mėnesį jų padaugėjo 19 proc.
Iš 5 304 žmonių 2 636 visiškai nedirbo, o 2 668 dirbo sumažintu krūviu. Taigi kas antras prastovose esantis asmuo vis dar dirba iš dalies.
Iki žiemos pabaigos lygio dar toli. Kovą prastovose buvo 8 926 žmonės. Vėliau skaičius mažėjo ir rugpjūtį pasiekė 4 662. Rugsėjį buvo 4 713 žmonių, o spalį – 5 304.
Statyba: 1 040 žmonių, antras augimo mėnuo
- pramonė – 1 209 žmonės (rugsėjį – 1 042),
- statyba – 1 040 (874),
- inžinieriai ir IT – 797 (793),
- vadovaujantis personalas – 492 (482).
Statybų sektoriuje žmonių padaugėjo 166, tai yra 19 proc. per mėnesį. Tai antras augimas iš eilės: rugpjūtį buvo 761 žmogus, rugsėjį – 874. Palyginimui, kovą jų buvo 2 609.
Tuo pat metu nedarbas tarp statybų sektoriaus darbuotojų spalį sumažėjo 2 proc. Tai profesinė grupė, kurioje per metus nedarbas sumažėjo labiausiai. NAV to nesieja su pagerėjimu sektoriuje.
Nedarbas tarp statybų sektoriaus darbuotojų toliau mažėja. Tikėtina priežastis yra ta, kad dalis darbuotojų iš užsienio grįžo į savo šalis, o ne didesnis aktyvumas šiame sektoriuje.
Tavo regionas: daugiausia padaugėjo Vestlande ir Trøndelag
- Oslas – 712 (+38),
- Akershusas – 598 (+46),
- Vestlandas – 543 (+80),
- Rogalandas – 519 (+68),
- Trøndelag – 440 (+76),
- Finnmarkas – 288 (+50),
- Møre og Romsdal – 273 (−12),
- Østfoldas – 271 (−11),
- Nordlandas – 259 (+47),
- Buskerudas – 249 (+37),
- Innlandet – 234 (+43),
- Agderis – 231 (+8),
- Vestfoldas – 207 (+18),
- Tromsas – 179 (+16),
- Telemarkas – 158 (+25).
Vertinant pagal dirbančiųjų skaičių išsiskiria Finnmarkas. Ten prastovose yra 0,72 proc. darbo jėgos – keturis kartus daugiau nei šalies vidurkis (0,18 proc.).
Prastovų metu darbo sutartis ir toliau galioja, keičiasi dirbtų valandų skaičius. Iliustracinė nuotrauka.Nuotr. „Adobe Stock“, standartinė licencija
Bankrotai statybų sektoriuje: 43 ir 25 įmonės per dvi savaites
Lapkričio 12 d. teismas pradėjo Oddos įmonės „Røynstrand Entreprenør“ bankroto procesą. Įmonė, kurios ištakos siekia 1949 m., turėjo 56 darbuotojus ir apie 50 mln. kr skolų. „Tai tiesiog liūdna. Trečiadienį surengėme susitikimą su darbuotojais, ir, žinoma, jie tai sunkiai priėmė“ – sektoriaus portalui „Anlegg&Transport“ sakė savininkas Svenas-Johannesas Røynstrandas.
Sunkumų turi ir geležinkelių priežiūros įmonės. Rugpjūtį ten prastovose buvo apie 150 žmonių, t. y. daugiau nei 10 proc. darbuotojų, pranešė sektoriaus asociacija EBA. Priežastis – mažiau geležinkelių valdytojos „Bane NOR“ užsakymų.
Kas tau priklauso prastovų metu
- pirmąsias 15 darbo dienų prastovų metu atlyginimą paprastai moka darbdavys; esant dalinėms prastovoms šios dienos gali išsidėstyti per ilgesnį laikotarpį,
- vėliau galima gauti bedarbio išmoką (dagpenger): 62,4 proc. ankstesnių pajamų, tačiau pajamos, viršijančios 819 294 kr per metus, neįskaičiuojamos,
- bendras darbo laikas turi sumažėti mažiausiai 50 proc.; dirbant keliems darbdaviams skaičiuojama bendra valandų suma,
- žuvų perdirbimo sektoriuje pakanka 40 proc., o išmoka priklauso nuo pirmos dienos, nes ten darbdavys už pirmąsias dienas nemoka,
- reikia pateikti prašymą, užsiregistruoti kaip darbo ieškančiam asmeniui ir kas 14 dienų siųsti ataskaitos kortelę (meldekort),
- paprastai reikia būti Norvegijoje; NAV numato išimtis.
Prastovos turi būti susijusios su darbo trūkumu įmonėje arba kitomis priežastimis, kurių darbdavys negali kontroliuoti. Tai vertina NAV. Darbdavys gali išsiųsti darbuotoją į prastovas ne ilgiau kaip 26 savaitėms per 18 mėnesių.
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