86% кажуть, що навчання допомогло краще зрозуміти норвезьке суспільство,

85% — що воно допомогло спілкуватися з людьми,

74% — що воно стосувалося їхньої роботи чи освіти,

70% — що воно відповідало їхньому рівню.

Крім курсів, 67% українців вчили норвезьку самостійно, 42% користувалися застосунками, а 33% ходили до мовних кафе чи на подібні неформальні заняття. Усе це — частіше, ніж поляки та литовці.Ті, хто ходив на курси в Норвегії, здебільшого задоволені:88% кажуть, що заняття на курсах відбувалися переважно норвезькою. Водночас 47% кажуть, що багато учасників мали ту саму рідну мову, що й вони. У коментарях до анкети українці просили більше практичних і гнучких курсів, особливо розмовної практики.Бажання вчитися дуже велике. 94% українців планують вчити норвезьку далі, а 79% не погоджуються з твердженням, що їм більше не потрібно вчити мову. Лише 22% кажуть, що не мають на це часу.