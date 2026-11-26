26.11.2026 15:38
39% українців у Норвегії вважають, що знають норвезьку достатньо. 94% планують вчити її далі
Хто взяв участь у дослідженні
Більшість опитаних українців живуть тут недовго: 92% — щонайбільше чотири роки. 85% приїхали як біженці. 53% працюють, 14% шукають роботу, 11% навчаються, ще 11% беруть участь у вступній програмі. Звіт показує, як люди самі оцінюють свою норвезьку. Це не результат іспиту.
Найлегше читати, найважче писати
- читання — 57%,
- розуміння на слух — 35%,
- говоріння — 31%,
- письмо — 30%.
Якщо об’єднати ці чотири відповіді, то 29% українців мають високий рівень норвезької, 51% — середній, а 20% — низький. Із твердженням «я знаю норвезьку достатньо, щоб добре давати собі раду в норвезькому суспільстві» погоджуються 39%, не погоджуються 43%. Серед поляків погоджуються 47%, серед литовців — 46%.
Найбільше важить час. Серед українців, які живуть у Норвегії щонайбільше два роки, високий рівень мають 17%, низький — 28%. Серед тих, хто живе тут від трьох до п’яти років, високий рівень мають 30%, низький — 18%. Якщо взяти всі три групи разом, найгірше оцінюють себе ті, хто працює на виробництві та в практичних професіях, найкраще — працівники охорони здоров’я, догляду та державного сектору.
Три чверті вчилися у вступній програмі
- 74% вчилися у вступній програмі для біженців,
- 34% відвідували курси, оплачені з державних коштів,
- 14% самі заплатили за курси,
- 3% мали курси, оплачені роботодавцем,
- 7% не були на жодному з цих курсів.
Для порівняння: 49% поляків і 47% литовців платили за курси самі. Språkrådet нагадує, що іммігранти з Польщі та Литви не мають ні права, ні обов’язку вчити норвезьку на курсах, які організовує держава, — на відміну, зокрема, від біженців з України.
Відмінності між групами слід тлумачити з огляду на різні обставини приїзду, тривалість проживання та доступ до навчання норвезької, а не лише як вияв мотивації чи зацікавленості у вивченні норвезької.
94% хочуть вчити мову далі
Ті, хто ходив на курси в Норвегії, здебільшого задоволені:
- 86% кажуть, що навчання допомогло краще зрозуміти норвезьке суспільство,
- 85% — що воно допомогло спілкуватися з людьми,
- 74% — що воно стосувалося їхньої роботи чи освіти,
- 70% — що воно відповідало їхньому рівню.
88% кажуть, що заняття на курсах відбувалися переважно норвезькою. Водночас 47% кажуть, що багато учасників мали ту саму рідну мову, що й вони. У коментарях до анкети українці просили більше практичних і гнучких курсів, особливо розмовної практики.
Бажання вчитися дуже велике. 94% українців планують вчити норвезьку далі, а 79% не погоджуються з твердженням, що їм більше не потрібно вчити мову. Лише 22% кажуть, що не мають на це часу.
Найгірше свою норвезьку оцінюють ті, хто працює на виробництві та в практичних професіях. Ілюстративне фото.Фото: Adobe Stock, стандартна ліцензія
На роботі 82% говорять переважно норвезькою
В інших ситуаціях основна мова українців така:
- в установах, наприклад у Nav чи Skatteetaten, — норвезька у 76%, англійська у 12%, рідна у 11%,
- у лікаря — норвезька у 75%, англійська у 13%, рідна у 11%,
- у школі та дитсадку дитини — норвезька у 89%,
- удома — рідна мова у 88%,
- коли стежать за новинами — рідна мова у 45%, норвезька у 41%.
Коли без норвезької не обійтися, 78% користуються інструментами перекладу або штучним інтелектом. 23% звертаються до професійного усного перекладача, 17% просять про допомогу друзів і стільки ж — рідних. Так відповіли люди, які хоча б в одній ситуації говорять переважно не норвезькою.
64% почуваються частиною норвезького суспільства
Водночас:
- 87% українців хочуть залишитися в Норвегії на багато років,
- 12% планують повернутися в Україну, 45% кажуть, що не планують, а 18% не знають,
- 84% тих, хто працює, задоволені своєю роботою,
- 94% батьків, чиї діти живуть у Норвегії, хочуть, щоб вони тут і залишилися.
У звіті повторюється один зв’язок: хто краще знає норвезьку, той частіше почувається частиною суспільства, частіше хоче залишитися і рідше планує повернення. У коментарях до анкети українці писали також, що війна, непевне майбутнє, здоров’я і травма можуть послаблювати мотивацію до тривалого навчання.
Що далі з курсами
Читаючи результати, варто пам’ятати про кілька речей. Дослідження охопило людей, зареєстрованих у Норвегії як мешканці. Відповіли 17% запрошених українців, а результати перерахували так, щоб пропорції статі та віку відповідали списку осіб, вибраних із реєстру населення. Автори зазначають також, що серед тих, хто відповів, замало старших українців.
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