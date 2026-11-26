26.11.2026 15:38
47% dintre polonezii din Norvegia consideră că știu suficient de bine norvegiana. Aproape jumătate au plătit singuri pentru curs
Cine a răspuns la studiu
Majoritatea polonezilor chestionați locuiesc aici de mult timp: 69% de cel puțin 10 ani. 82% lucrează, iar 57% au venit pentru muncă. Raportul arată cum își evaluează oamenii propriile cunoștințe de norvegiană. Nu este un rezultat de examen.
Cel mai ușor este să citești, cel mai greu să scrii
- citire – 52%,
- înțelegere orală – 49%,
- vorbire – 46%,
- scriere – 38%.
După combinarea acestor patru răspunsuri, 42% dintre polonezi au un nivel ridicat de norvegiană, 33% un nivel mediu, iar 25% unul scăzut. 47% sunt de acord cu afirmația „știu norvegiana suficient de bine ca să mă descurc în societatea norvegiană”, iar 33% nu sunt de acord. Dintre lituanieni, 46% sunt de acord, iar dintre ucraineni, 39%.
Timpul petrecut în țară contează cel mai mult. Dintre polonezii care locuiesc în Norvegia de cel puțin 10 ani, 48% au un nivel ridicat, iar 17% unul scăzut. În grupul celor care locuiesc aici de la 6 la 9 ani, 32% au un nivel ridicat, iar 36% unul scăzut. În toate cele trei grupuri, persoanele care lucrează în producție și în meserii practice își evaluează cel mai slab cunoștințele, iar cel mai bine se evaluează angajații din sănătate, îngrijire și sectorul public.
Aproape jumătate au plătit din propriul buzunar pentru curs
- 49% au urmat un curs pe care l-au plătit singuri,
- 15% au avut un curs plătit de angajator,
- 13% au avut un curs plătit din fonduri publice,
- 35% nu au participat la niciunul dintre aceste cursuri.
Prin comparație, 74% dintre respondenții din Ucraina au învățat în cadrul programului de introducere pentru refugiați. Språkrådet reamintește că imigranții din Polonia și Lituania nu au nici dreptul, nici obligația de a urma cursuri de norvegiană organizate de stat, spre deosebire de refugiații din Ucraina.
Diferențele dintre grupuri trebuie interpretate în lumina circumstanțelor diferite ale venirii, a duratei șederii și a accesului la învățarea limbii norvegiene, nu doar ca expresie a motivației sau a interesului pentru învățarea norvegienei.
Prea scump și lipsă de timp
Polonezii care nu au urmat un curs în Norvegia (440 de persoane) au indicat următoarele motive:
- învăț singur – 42%,
- cursul este prea scump – 36%,
- nu am timp – 31%,
- nu a fost prioritatea mea – 15%,
- nu am nevoie – 14%.
Ce i-ar convinge? Jumătate au răspuns că un curs trebuie să fie ușor accesibil, iar 44% că trebuie să fie suficient de ieftin. În comentariile la chestionar, polonezii au scris că aceste cursuri sunt scumpe și greu accesibile pentru lucrătorii din țările Uniunii Europene.
Nu le lipsește dorința de a învăța. 74% dintre polonezi intenționează să continue să învețe norvegiana, iar 63% nu sunt de acord cu afirmația că nu mai au nevoie să învețe.
Persoanele care lucrează în producție și în meserii practice își evaluează cel mai slab cunoștințele de norvegiană. Fotografie ilustrativă.Foto: Adobe Stock, licență standard
La serviciu, 30% vorbesc în principal engleza
În alte situații, limba principală a polonezilor este:
- la instituții, de exemplu la Nav sau Skatteetaten – norvegiana pentru 66%, engleza pentru 29%,
- la medic – norvegiana pentru 63%, engleza pentru 30%,
- la școala și grădinița copilului – norvegiana pentru 80%,
- acasă – poloneza pentru 79%,
- când urmăresc știrile – norvegiana pentru 44%, poloneza pentru 36%.
Atunci când norvegiana este necesară, 70% folosesc instrumente de traducere sau inteligență artificială. 22% cer ajutorul prietenilor, 20% al familiei, iar 15% folosesc un interpret profesionist. Acestea sunt răspunsurile persoanelor care folosesc în principal o altă limbă decât norvegiana în cel puțin una dintre situații.
Jumătate se simt parte a societății norvegiene
În același timp:
- 81% dintre polonezi vor să rămână în Norvegia mulți ani,
- 16% intenționează să se întoarcă în Polonia, iar 41% spun că nu intenționează acest lucru (dintre lituanieni, 27% plănuiesc să se întoarcă),
- 84% dintre cei care lucrează își place munca lor,
- 71% dintre părinții ai căror copii locuiesc în Norvegia vor ca aceștia să rămână aici.
Raportul arată în mod repetat o legătură: cei care cunosc mai bine norvegiana se simt mai des parte a societății, vor mai des să rămână și plănuiesc mai rar să se întoarcă. Separat se evidențiază persoanele care locuiesc în Norvegia de la 6 la 9 ani (toate cele trei grupuri împreună). Acestea folosesc cel mai des engleza și se simt cel mai rar parte a societății. Autorii presupun că acest lucru poate fi cauzat de componența grupului: țara de origine, motivul venirii și profesia. Nu au verificat acest lucru.
Vor fi cursurile gratuite?
La interpretarea rezultatelor, trebuie avute în vedere două lucruri. Studiul a inclus persoane înregistrate ca rezidente în Norvegia, astfel că lucrătorii care vin pentru perioade scurte sunt puțin reprezentați. Au răspuns 7,4% dintre polonezii invitați, iar rezultatele au fost ponderate astfel încât proporțiile de gen și vârstă să corespundă listei persoanelor selectate aleatoriu din registrul populației.
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