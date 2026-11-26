citire – 52%,

– 52%, înțelegere orală – 49%,

– 49%, vorbire – 46%,

– 46%, scriere – 38%.

La vorbire, scriere și înțelegere orală, polonezii se evaluează cel mai bine dintre cele trei grupuri studiate. Procentul polonezilor care spun că se descurcă bine este:După combinarea acestor patru răspunsuri, 42% dintre polonezi au un nivel ridicat de norvegiană, 33% un nivel mediu, iar 25% unul scăzut. 47% sunt de acord cu afirmația „știu norvegiana suficient de bine ca să mă descurc în societatea norvegiană”, iar 33% nu sunt de acord. Dintre lituanieni, 46% sunt de acord, iar dintre ucraineni, 39%.Timpul petrecut în țară contează cel mai mult. Dintre polonezii care locuiesc în Norvegia de cel puțin 10 ani, 48% au un nivel ridicat, iar 17% unul scăzut. În grupul celor care locuiesc aici de la 6 la 9 ani, 32% au un nivel ridicat, iar 36% unul scăzut. În toate cele trei grupuri, persoanele care lucrează în producție și în meserii practice își evaluează cel mai slab cunoștințele, iar cel mai bine se evaluează angajații din sănătate, îngrijire și sectorul public.