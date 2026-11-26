26.11.2026 15:38
El 47 % de los polacos en Noruega considera que sabe suficiente noruego. Casi la mitad pagó el curso por su cuenta
Quiénes respondieron a la encuesta
La mayoría de los polacos encuestados vive aquí desde hace tiempo: el 69 % lleva al menos 10 años. El 82 % trabaja y el 57 % llegó por motivos laborales. El informe muestra cómo las personas evalúan por sí mismas su nivel de noruego. No es el resultado de un examen.
Lo más fácil es leer; lo más difícil, escribir
- lectura: 52 %;
- comprensión auditiva: 49 %;
- expresión oral: 46 %;
- escritura: 38 %.
Al combinar estas cuatro respuestas, el 42 % de los polacos tiene un nivel alto de noruego, el 33 % un nivel medio y el 25 % un nivel bajo. El 47 % está de acuerdo con la afirmación «sé suficiente noruego para desenvolverme bien en la sociedad noruega», mientras que el 33 % no lo está. Entre los lituanos, está de acuerdo el 46 %, y entre los ucranianos, el 39 %.
El tiempo es el factor que más cuenta. Entre los polacos que viven en Noruega desde hace al menos 10 años, el 48 % tiene un nivel alto y el 17 %, uno bajo. En el grupo de 6 a 9 años, el 32 % tiene un nivel alto y el 36 %, uno bajo. En los tres grupos, quienes trabajan en producción y en oficios prácticos son los que peor se evalúan, mientras que los empleados de la sanidad, los cuidados y el sector público se evalúan mejor.
Casi la mitad pagó el curso de su propio bolsillo
- el 49 % asistió a un curso que pagó por su cuenta;
- el 15 % tuvo un curso pagado por el empleador;
- el 13 % tuvo un curso pagado con fondos públicos;
- el 35 % no asistió a ninguno de estos cursos.
En comparación, el 74 % de los encuestados de Ucrania estudió en el programa de introducción para refugiados. Språkrådet recuerda que los inmigrantes de Polonia y Lituania no tienen ni el derecho ni la obligación de recibir enseñanza de noruego organizada por el Estado, como sí la tienen los refugiados de Ucrania.
Las diferencias entre los grupos deben interpretarse a la luz de las distintas circunstancias de llegada, el tiempo de residencia y el acceso al aprendizaje del noruego, y no únicamente como una expresión de la motivación o el interés por aprender noruego.
Demasiado caro y falta de tiempo
Los polacos que no asistieron a un curso en Noruega (440 personas) dieron los siguientes motivos:
- estudio por mi cuenta: 42 %;
- el curso es demasiado caro: 36 %;
- no tengo tiempo: 31 %;
- no era lo más importante para mí: 15 %;
- no lo necesito: 14 %.
¿Qué los convencería? La mitad respondió que el curso debe ser fácilmente accesible, y el 44 %, que debe ser lo suficientemente barato. En los comentarios de la encuesta, los polacos escribieron que los cursos son caros y difíciles de acceder para trabajadores de países de la Unión Europea.
No falta voluntad. El 74 % de los polacos planea seguir aprendiendo noruego y el 63 % no está de acuerdo con la afirmación de que ya no necesita aprender más.
Quienes trabajan en producción y en oficios prácticos son los que peor evalúan su nivel de noruego. Foto ilustrativa.Foto: Adobe Stock, licencia estándar
En el trabajo, el 30 % habla principalmente en inglés
En otras situaciones, el idioma principal de los polacos es:
- en las oficinas públicas, por ejemplo en Nav o Skatteetaten: noruego para el 66 %, inglés para el 29 %;
- en el médico: noruego para el 63 %, inglés para el 30 %;
- en la escuela y la guardería de los hijos: noruego para el 80 %;
- en casa: polaco para el 79 %;
- al seguir las noticias: noruego para el 44 %, polaco para el 36 %.
Cuando el noruego es necesario, el 70 % recurre a herramientas de traducción o a inteligencia artificial. El 22 % pide ayuda a amigos, el 20 % a familiares y el 15 % utiliza los servicios de un intérprete profesional. Estas son las respuestas de personas que en al menos una situación usan principalmente un idioma distinto del noruego.
La mitad se siente parte de la sociedad noruega
Al mismo tiempo:
- el 81 % de los polacos quiere permanecer en Noruega durante muchos años;
- el 16 % planea regresar a Polonia, y el 41 % dice que no lo planea (entre los lituanos, el 27 % planea regresar);
- al 84 % de quienes trabajan le gusta su empleo;
- el 71 % de los padres cuyos hijos viven en Noruega quiere que se queden aquí.
En el informe se repite una relación: quienes conocen mejor el noruego se sienten más a menudo parte de la sociedad, quieren quedarse con más frecuencia y planean regresar con menos frecuencia. Destaca por separado el grupo de personas que lleva entre 6 y 9 años viviendo en Noruega (los tres grupos juntos). Son quienes usan el inglés con más frecuencia y quienes menos se sienten parte de la sociedad. Los autores suponen que esto puede deberse a la composición de este grupo: el país de origen, el motivo de llegada y la profesión. No lo comprobaron.
¿Serán gratuitos los cursos?
Al leer los resultados, hay que recordar dos cosas. El estudio incluyó a personas empadronadas en Noruega, por lo que hay pocos trabajadores que llegan por períodos cortos. Respondió el 7,4 % de los polacos invitados, y los resultados se ponderaron para que las proporciones de sexo y edad coincidieran con la lista de personas seleccionadas del registro de población.
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