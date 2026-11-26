lectura : 52 %;

: 52 %; comprensión auditiva : 49 %;

: 49 %; expresión oral : 46 %;

: 46 %; escritura: 38 %.

En expresión oral, escritura y comprensión auditiva, los polacos se evalúan mejor que los otros dos grupos estudiados. El porcentaje de polacos que afirma hacerlo bien es:Al combinar estas cuatro respuestas, el 42 % de los polacos tiene un nivel alto de noruego, el 33 % un nivel medio y el 25 % un nivel bajo. El 47 % está de acuerdo con la afirmación «sé suficiente noruego para desenvolverme bien en la sociedad noruega», mientras que el 33 % no lo está. Entre los lituanos, está de acuerdo el 46 %, y entre los ucranianos, el 39 %.El tiempo es el factor que más cuenta. Entre los polacos que viven en Noruega desde hace al menos 10 años, el 48 % tiene un nivel alto y el 17 %, uno bajo. En el grupo de 6 a 9 años, el 32 % tiene un nivel alto y el 36 %, uno bajo. En los tres grupos, quienes trabajan en producción y en oficios prácticos son los que peor se evalúan, mientras que los empleados de la sanidad, los cuidados y el sector público se evalúan mejor.