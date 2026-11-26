26.11.2026 15:38
47 prosent av polakkene i Norge mener at de kan norsk godt nok. Nesten halvparten betalte selv for kurs
Hvem svarte på undersøkelsen
De fleste polakkene i undersøkelsen har bodd her lenge: 69 prosent i minst 10 år. 82 prosent er i arbeid, og 57 prosent kom til Norge for å jobbe. Rapporten viser hvordan folk selv vurderer sine norskferdigheter. Det er ikke et eksamensresultat.
Lettest å lese, vanskeligst å skrive
- lesing – 52 prosent,
- lytteforståelse – 49 prosent,
- muntlig norsk – 46 prosent,
- skriving – 38 prosent.
Når disse fire svarene slås sammen, har 42 prosent av polakkene et høyt nivå i norsk, 33 prosent et middels nivå og 25 prosent et lavt nivå. 47 prosent er enige i utsagnet «Jeg kan nok norsk til å klare meg godt i det norske samfunnet», mens 33 prosent er uenige. Blant litauerne er 46 prosent enige, og blant ukrainerne 39 prosent.
Tid er den viktigste faktoren. Blant polakker som har bodd i Norge i minst 10 år, har 48 prosent et høyt nivå og 17 prosent et lavt nivå. I gruppen som har bodd her i 6–9 år, har 32 prosent et høyt nivå og 36 prosent et lavt nivå. I alle de tre gruppene vurderer personer som jobber i produksjon og praktiske yrker seg selv svakest, mens ansatte i helsevesenet, omsorgen og offentlig sektor vurderer seg best.
Nesten halvparten betalte selv for kurs
- 49 prosent hadde deltatt på et kurs de betalte selv,
- 15 prosent hadde et kurs betalt av arbeidsgiveren,
- 13 prosent hadde et kurs betalt med offentlige midler,
- 35 prosent hadde ikke deltatt på noen av disse kursene.
Til sammenligning hadde 74 prosent av deltakerne fra Ukraina lært norsk gjennom introduksjonsprogrammet for flyktninger. Språkrådet minner om at innvandrere fra Polen og Litauen ikke har rett eller plikt til norskopplæring organisert av staten, slik flyktninger fra Ukraina har.
Forskjeller mellom gruppene bør derfor tolkes i lys av ulik innvandringsbakgrunn, botid og tilgang til norskopplæring, og ikke utelukkende som uttrykk for motivasjon eller interesse for å lære norsk.
For dyrt og for lite tid
Polakker som ikke hadde deltatt på kurs i Norge (440 personer), oppga følgende grunner:
- jeg lærer på egen hånd – 42 prosent,
- kurset er for dyrt – 36 prosent,
- jeg har ikke tid – 31 prosent,
- det var ikke viktigst for meg – 15 prosent,
- jeg trenger det ikke – 14 prosent.
Hva kunne overbevist dem? Halvparten svarte at kurset måtte være lett tilgjengelig, og 44 prosent at det måtte være rimelig nok. I kommentarene til undersøkelsen skrev polakkene at kursene er dyre og vanskelig tilgjengelige for arbeidere fra EU-land.
Viljen er der. 74 prosent av polakkene planlegger å lære mer norsk, og 63 prosent er uenige i utsagnet om at de ikke lenger trenger opplæring.
Personer som arbeider i produksjon og praktiske yrker, vurderer sine norskferdigheter svakest. Illustrasjonsfoto.Foto: Adobe Stock, standardlisens
På jobb snakker 30 prosent hovedsakelig engelsk
I andre situasjoner er polakkenes hovedspråk:
- på offentlige kontorer, for eksempel hos Nav eller Skatteetaten – norsk for 66 prosent, engelsk for 29 prosent,
- hos legen – norsk for 63 prosent, engelsk for 30 prosent,
- på barnets skole og i barnehagen – norsk for 80 prosent,
- hjemme – polsk for 79 prosent,
- når de følger med på nyheter – norsk for 44 prosent, polsk for 36 prosent.
Når norsk er nødvendig, bruker 70 prosent oversettelsesverktøy eller kunstig intelligens. 22 prosent ber venner om hjelp, 20 prosent familie, og 15 prosent bruker profesjonell tolk. Dette er svar fra personer som i minst én situasjon hovedsakelig bruker et annet språk enn norsk.
Halvparten føler seg som en del av det norske samfunnet
Samtidig:
- 81 prosent av polakkene ønsker å bli i Norge i mange år,
- 16 prosent planlegger å flytte tilbake til Polen, mens 41 prosent sier at de ikke planlegger det (blant litauerne planlegger 27 prosent å flytte tilbake),
- 84 prosent av de yrkesaktive liker jobben sin,
- 71 prosent av foreldrene med barn som bor i Norge, ønsker at barna skal bli her.
Rapporten viser den samme sammenhengen flere ganger: De som kan norsk bedre, føler oftere at de er en del av samfunnet, ønsker oftere å bli og planlegger sjeldnere å flytte tilbake. Personer som har bodd i Norge i 6–9 år, skiller seg ut (alle tre gruppene samlet). De bruker engelsk oftest og føler seg sjeldnest som en del av samfunnet. Forfatterne antar at dette kan skyldes sammensetningen av gruppen: opprinnelsesland, årsak til ankomst og yrke. De har ikke undersøkt dette.
Blir kursene gratis?
Ved lesing av resultatene må man huske to ting. Undersøkelsen omfattet personer som er registrert bosatt i Norge, og derfor er det få arbeidere som kommer hit for korte perioder. 7,4 prosent av de inviterte polakkene svarte, og resultatene ble vektet slik at kjønns- og aldersfordelingen samsvarte med listen over personer som var trukket ut fra Folkeregisteret.
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