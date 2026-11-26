lesing – 52 prosent,

– 52 prosent, lytteforståelse – 49 prosent,

– 49 prosent, muntlig norsk – 46 prosent,

– 46 prosent, skriving – 38 prosent.

Når det gjelder muntlig norsk, skriving og lytteforståelse, vurderer polakkene seg selv best av de tre undersøkte gruppene. Andelen polakker som sier at de gjør dette godt:Når disse fire svarene slås sammen, har 42 prosent av polakkene et høyt nivå i norsk, 33 prosent et middels nivå og 25 prosent et lavt nivå. 47 prosent er enige i utsagnet «Jeg kan nok norsk til å klare meg godt i det norske samfunnet», mens 33 prosent er uenige. Blant litauerne er 46 prosent enige, og blant ukrainerne 39 prosent.Tid er den viktigste faktoren. Blant polakker som har bodd i Norge i minst 10 år, har 48 prosent et høyt nivå og 17 prosent et lavt nivå. I gruppen som har bodd her i 6–9 år, har 32 prosent et høyt nivå og 36 prosent et lavt nivå. I alle de tre gruppene vurderer personer som jobber i produksjon og praktiske yrker seg selv svakest, mens ansatte i helsevesenet, omsorgen og offentlig sektor vurderer seg best.