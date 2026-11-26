26 listopada 2026 15:38
47 proc. Polaków w Norwegii uważa, że zna norweski wystarczająco. Prawie połowa sama płaciła za kurs
Kto odpowiadał w badaniu
Większość badanych Polaków mieszka tu od dawna: 69 proc. co najmniej 10 lat. 82 proc. pracuje, a 57 proc. przyjechało do pracy. Raport pokazuje, jak ludzie sami oceniają swój norweski. Nie jest to wynik egzaminu.
Najłatwiej czytać, najtrudniej pisać
- czytanie – 52 proc.,
- rozumienie ze słuchu – 49 proc.,
- mówienie – 46 proc.,
- pisanie – 38 proc.
Po połączeniu tych czterech odpowiedzi 42 proc. Polaków ma wysoki poziom norweskiego, 33 proc. średni, a 25 proc. niski. Ze zdaniem „znam norweski na tyle, żeby dobrze radzić sobie w norweskim społeczeństwie” zgadza się 47 proc., a nie zgadza 33 proc. Wśród Litwinów zgadza się 46 proc., a wśród Ukraińców 39 proc.
Najmocniej liczy się czas. Wśród Polaków, którzy mieszkają w Norwegii co najmniej 10 lat, wysoki poziom ma 48 proc., a niski 17 proc. W grupie od 6 do 9 lat wysoki poziom ma 32 proc., a niski 36 proc. We wszystkich trzech grupach najsłabiej oceniają się osoby pracujące w produkcji i zawodach praktycznych, a najlepiej zatrudnieni w ochronie zdrowia, opiece i sektorze publicznym.
Prawie połowa płaciła za kurs z własnej kieszeni
- 49 proc. chodziło na kurs, za który zapłaciło samo,
- 15 proc. miało kurs opłacony przez pracodawcę,
- 13 proc. miało kurs opłacony z pieniędzy publicznych,
- 35 proc. nie było na żadnym z tych kursów.
Dla porównania 74 proc. badanych z Ukrainy uczyło się w programie wprowadzającym dla uchodźców. Språkrådet przypomina, że imigranci z Polski i Litwy nie mają prawa ani obowiązku nauki norweskiego organizowanej przez państwo, tak jak mają je uchodźcy z Ukrainy.
Różnice między grupami powinno się odczytywać w świetle różnych okoliczności przyjazdu, czasu pobytu i dostępu do nauki norweskiego, a nie wyłącznie jako wyraz motywacji albo zainteresowania nauką norweskiego.
Za drogo i brak czasu
Polacy, którzy nie byli na kursie w Norwegii (440 osób), podawali takie powody:
- uczę się sam – 42 proc.,
- kurs jest za drogi – 36 proc.,
- nie mam czasu – 31 proc.,
- nie było to dla mnie najważniejsze – 15 proc.,
- nie potrzebuję – 14 proc.
Co by ich przekonało? Połowa odpowiedziała, że kurs musi być łatwo dostępny, a 44 proc., że musi być wystarczająco tani. W uwagach do ankiety Polacy pisali, że kursy są drogie i trudno dostępne dla pracowników z krajów Unii.
Chęci nie brakuje. 74 proc. Polaków planuje uczyć się norweskiego dalej, a 63 proc. nie zgadza się ze zdaniem, że nie potrzebuje już nauki.
Najsłabiej swój norweski oceniają osoby pracujące w produkcji i zawodach praktycznych. Zdjęcie ilustracyjne.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa
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W pracy 30 proc. mówi głównie po angielsku
W innych sytuacjach głównym językiem Polaków jest:
- w urzędzie, na przykład w Nav albo Skatteetaten – norweski u 66 proc., angielski u 29 proc.,
- u lekarza – norweski u 63 proc., angielski u 30 proc.,
- w szkole i przedszkolu dziecka – norweski u 80 proc.,
- w domu – polski u 79 proc.,
- przy śledzeniu wiadomości – norweski u 44 proc., polski u 36 proc.
Kiedy norweski jest konieczny, 70 proc. sięga po narzędzia do tłumaczenia albo sztuczną inteligencję. 22 proc. prosi o pomoc znajomych, 20 proc. rodzinę, a 15 proc. korzysta z zawodowego tłumacza ustnego. To odpowiedzi osób, które przynajmniej w jednej sytuacji używają głównie innego języka niż norweski.
Połowa czuje się częścią norweskiego społeczeństwa
Jednocześnie:
- 81 proc. Polaków chce zostać w Norwegii na wiele lat,
- 16 proc. planuje powrót do Polski, a 41 proc. mówi, że go nie planuje (wśród Litwinów powrót planuje 27 proc.),
- 84 proc. pracujących lubi swoją pracę,
- 71 proc. rodziców, których dzieci mieszkają w Norwegii, chce, żeby tu zostały.
W raporcie powtarza się jeden związek: kto lepiej zna norweski, częściej czuje się częścią społeczeństwa, częściej chce zostać i rzadziej planuje powrót. Osobno wypadają osoby, które mieszkają w Norwegii od 6 do 9 lat (wszystkie trzy grupy razem). Najczęściej używają angielskiego i najrzadziej czują się częścią społeczeństwa. Autorzy przypuszczają, że może to wynikać ze składu tej grupy: kraju pochodzenia, powodu przyjazdu i zawodu. Nie sprawdzali tego.
Czy kursy będą bezpłatne
Przy czytaniu wyników trzeba pamiętać o dwóch rzeczach. Badanie objęło osoby zameldowane w Norwegii, więc pracowników, którzy przyjeżdżają na krótko, jest w nim mało. Odpowiedziało 7,4 proc. zaproszonych Polaków, a wyniki przeliczono tak, żeby proporcje płci i wieku zgadzały się z listą osób wylosowanych z rejestru ludności.
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