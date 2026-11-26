czytanie – 52 proc.,

– 52 proc., rozumienie ze słuchu – 49 proc.,

– 49 proc., mówienie – 46 proc.,

– 46 proc., pisanie – 38 proc.

W mówieniu, pisaniu i rozumieniu ze słuchu Polacy oceniają się najlepiej z trzech badanych grup. Odsetek Polaków, którzy mówią, że robią to dobrze:Po połączeniu tych czterech odpowiedzi 42 proc. Polaków ma wysoki poziom norweskiego, 33 proc. średni, a 25 proc. niski. Ze zdaniem „znam norweski na tyle, żeby dobrze radzić sobie w norweskim społeczeństwie” zgadza się 47 proc., a nie zgadza 33 proc. Wśród Litwinów zgadza się 46 proc., a wśród Ukraińców 39 proc.Najmocniej liczy się czas. Wśród Polaków, którzy mieszkają w Norwegii co najmniej 10 lat, wysoki poziom ma 48 proc., a niski 17 proc. W grupie od 6 do 9 lat wysoki poziom ma 32 proc., a niski 36 proc. We wszystkich trzech grupach najsłabiej oceniają się osoby pracujące w produkcji i zawodach praktycznych, a najlepiej zatrudnieni w ochronie zdrowia, opiece i sektorze publicznym.