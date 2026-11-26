26.11.2026 15:38
46 proc. lietuvių Norvegijoje mano, kad norvegiškai moka pakankamai. 47 proc. už kursus mokėjo patys
Kas dalyvavo tyrime
Dauguma apklaustų lietuvių čia gyvena seniai: 72 proc. – bent 10 metų. 86 proc. dirba, o 67 proc. atvyko dirbti. Ataskaita rodo, kaip žmonės patys vertina savo norvegų kalbą. Tai nėra egzamino rezultatas.
Lengviausia skaityti, sunkiausia rašyti
- skaitymas – 52 proc.,
- klausymas ir supratimas – 44 proc.,
- kalbėjimas – 43 proc.,
- rašymas – 35 proc.
Sudėjus šiuos keturis atsakymus, aukštą norvegų kalbos lygį turi 40 proc. lietuvių, vidutinį – 26 proc., o žemą – 34 proc. Žemo lygio dalis yra didžiausia iš trijų tirtų grupių. Su teiginiu „norvegiškai moku pakankamai, kad gerai susitvarkyčiau Norvegijos visuomenėje“ sutinka 46 proc., nesutinka 37 proc. Tarp lenkų sutinka 47 proc., tarp ukrainiečių – 39 proc.
Svarbiausia yra laikas. Tarp lietuvių, kurie Norvegijoje gyvena bent 10 metų, aukštą lygį turi 49 proc., žemą – 25 proc. Tarp gyvenančių 6–9 metus aukštą lygį turi 25 proc., žemą – 49 proc. Imant visas tris grupes kartu, prasčiausiai save vertina dirbantieji gamyboje ir praktinių profesijų srityse, geriausiai – sveikatos apsaugos, globos ir viešojo sektoriaus darbuotojai.
Beveik pusė už kursus mokėjo iš savo kišenės
- 47 proc. lankė kursus, už kuriuos mokėjo patys,
- 16 proc. lankė darbdavio apmokėtus kursus,
- 10 proc. lankė viešosiomis lėšomis apmokėtus kursus,
- 37 proc. nelankė nė vieno iš šių kursų.
Palyginimui: 74 proc. apklaustų ukrainiečių mokėsi pagal įvadinę programą pabėgėliams. Språkrådet primena, kad imigrantai iš Lietuvos ir Lenkijos neturi nei teisės, nei pareigos mokytis norvegų kalbos valstybės organizuojamuose kursuose, o pabėgėliai iš Ukrainos tokią teisę ir pareigą turi.
Skirtumus tarp grupių reikėtų vertinti atsižvelgiant į skirtingas atvykimo aplinkybes, gyvenimo Norvegijoje trukmę ir galimybes mokytis norvegų kalbos, o ne vien kaip motyvacijos ar susidomėjimo mokytis norvegų kalbos išraišką.
Per brangu ir trūksta laiko
Lietuviai, kurie Norvegijoje nelankė kursų (459 žmonės), nurodė tokias priežastis:
- mokausi pats – 34 proc.,
- neturiu laiko – 32 proc.,
- kursai per brangūs – 28 proc.,
- nežinau, kokie kursai siūlomi – 14 proc.,
- man to nereikia – 9 proc.
Kas juos paskatintų? Beveik pusė (49 proc.) atsakė, kad kursai turi būti lengvai prieinami, o 37 proc. – kad pakankamai pigūs. Anketos pastabose lietuviai rašė, kad reikia nemokamų arba nebrangių kursų, kuriuos būtų galima derinti su darbu.
Noro netrūksta. 73 proc. lietuvių planuoja toliau mokytis norvegų kalbos, o 61 proc. nesutinka su teiginiu, kad mokytis daugiau jiems nebereikia. Tačiau 39 proc. sako, kad tam neturi laiko. Tai daugiausia iš trijų grupių.
Prasčiausiai savo norvegų kalbą vertina dirbantieji gamyboje ir praktinių profesijų srityse. Asociatyvi nuotrauka.Nuotr. Adobe Stock, standartinė licencija
Darbe 33 proc. daugiausia kalba angliškai
Kitose situacijose pagrindinė lietuvių vartojama kalba yra:
- įstaigose, pavyzdžiui, Nav ar Skatteetaten – norvegų 62 proc., anglų 34 proc.,
- pas gydytoją – norvegų 60 proc., anglų 35 proc.,
- vaiko mokykloje ir darželyje – norvegų 81 proc.,
- namuose – lietuvių 74 proc.,
- sekant naujienas – norvegų 46 proc., lietuvių 32 proc.
Kai norvegų kalba būtina, 61 proc. naudojasi vertimo įrankiais arba dirbtiniu intelektu. 19 proc. prašo šeimos narių pagalbos, 17 proc. – draugų, o 11 proc. kreipiasi į profesionalų vertėją žodžiu. Taip atsakė žmonės, kurie bent vienoje situacijoje daugiausia vartoja ne norvegų kalbą.
27 proc. planuoja grįžti į Lietuvą
Be to:
- 74 proc. lietuvių nori likti Norvegijoje daug metų. Tai mažiausia dalis iš trijų grupių,
- 27 proc. planuoja grįžti į Lietuvą, o 22 proc. sako, kad neplanuoja (tarp lenkų grįžti planuoja 16 proc., tarp ukrainiečių – 12 proc.),
- 84 proc. dirbančiųjų yra patenkinti savo darbu,
- 70 proc. tėvų, kurių vaikai gyvena Norvegijoje, nori, kad jie čia ir liktų.
Ataskaitoje kartojasi vienas ryšys: kas geriau moka norvegiškai, dažniau jaučiasi visuomenės dalimi, dažniau nori likti ir rečiau planuoja grįžti. Išsiskiria žmonės, Norvegijoje gyvenantys 6–9 metus (visos trys grupės kartu). Jie dažniausiai vartoja anglų kalbą ir rečiausiai jaučiasi visuomenės dalimi. Autoriai spėja, kad tai gali lemti šios grupės sudėtis: kilmės šalis, atvykimo priežastis ir profesija. To jie netikrino.
Ar kursai bus nemokami
Skaitant rezultatus reikia prisiminti du dalykus. Tyrime dalyvavo Norvegijoje registruoti gyventojai, todėl trumpam atvykstančių darbuotojų jame mažai. Atsakė 7,5 proc. pakviestų lietuvių, o rezultatai perskaičiuoti taip, kad lyties ir amžiaus proporcijos atitiktų iš gyventojų registro atrinktų žmonių sąrašą.
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