Wakacje w Norwegii: aplikacje, które umilą zwiedzanie kraju fiordów

Smartfon stał się nierozłącznym elementem wyposażenia większości osób. Zabieramy go ze sobą do szkoły, pracy oraz na wakacje. Trudno odpuścić sobie fotorelacje na Instagramie, jeśli jesteśmy na plaży albo górskim szlaku. Będący ciągle pod ręką smartfon może okazać się bardziej przydatny, niż się tego spodziewamy.

Specjalne zestawienie przygotowała norweska organizacja Norsk Friluftsliv, która wspiera organizację czasu na świeżym powietrzu. W rankingu znalazło się miejsce dla aplikacji WhatBird oraz Viltappen. Pobrać powinny ją osoby, które całą rodziną chcą wybrać się na wycieczkę w poszukiwaniu ptaków i śladów dzikich zwierząt. Pierwsza z nich rozpoznaje dźwięki ponad 20 ptaków. Kolejna zawiera informacje o większości zwierząt, które można spotkać we wszystkich regionach Norwegii. Jeśli zamiast dzikich zwierząt wolimy poznać miasto, pomoże nam w tym Stolpejakten . Zawiera posty i ogłoszenia publikowane przez lokalną społeczność. Dodatkiem są informacje, czy dane miejsce jest przyjazne dla dzieci oraz posiada udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.

Dla najbardziej wymagających dzieci Norweskiego Towarzystwo Turystyczne przygotowało aplikację Kul Tur. Przeznaczona jest dla najmłodszych podróżujących, od czwartego do dwunastego roku życia. Dzieci mogą w niej rejestrować trasę oraz długość podróży, zdobywając dzięki temu punkty. Pozwala to zmobilizować najmłodszych do zwiedzania i poznawania miasta.