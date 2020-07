W koronach drzew, w powietrzu albo w beczce: nietypowe noclegi w kraju fiordów

Domek na drzewie to marzenie wielu dzieci. Kraggbua nie zna ograniczeń wiekowych, dlatego także dorośli będą mogli spędzić noc w drewnianej konstrukcji przymocowanej do gałęzi. Nadrzewna hytta jest na wysokości 7 metrów od ziemi i około 740 metrów n.p.m.

Wynajem to koszt 1830 NOK za noc. Noc w tym domku na drzewie to opcja dla odważnych, ponieważ nocą w okolicach można spotkać łosie i niedźwiedzie.

Czeka na lepsze dni

Wśród niezwykłych miejsc noclegowych nie może zabraknąć słowa o „statku w lodzie”. Ship In The Ice to hotel, który oferował gościom spanie w dosłownie zamarzniętym w lodzie, ponad 100 letnim statku. Uwięziony w fiordzie Tempel na Svalbardzie, Noordenlicht nie jest już dostępny dla wędrowców, ze względu na niebezpiecznie cienką warstwę lodu, która go otacza.