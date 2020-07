Kwarantanna po podróży do Polski zniesiona. Norwegia otwiera się na kolejne kraje

W południe podczas piątkowej konferencji prasowej ogłoszono nowe zalecenia i zasady dla mieszkańców Norwegii dotyczące zagranicznych podróży. Bez obowiązku poddania się kwarantannie po powrocie do kraju fiordów można podróżować do dużych ośrodków wypoczynkowych, m.in. w Grecji czy Hiszpanii. Jest też dobra wiadomość dla Polaków - również po powrocie z Polski do Norwegii nie obowiązuje już kwarantanna.

Rząd, w porozumieniu z Instytutem Zdrowia Publicznego (FHI), podjął decyzję co do drugiego etapu otwarcia Norwegii na zagraniczne kierunki. 10 lipca w spotkaniu z prasą wzięły udział: minister sprawiedliwości Monica Mæland i minister handlu i przemysłu Iselin Nybø, które przedstawiły najnowsze zalecenia.

Otwiera się na podróże do Polski

Od 15 lipca, bez obowiązku poddania się kwarantannie po powrocie, będzie można podróżować m.in. do: Grecji, Hiszpanii, Francji, a także niektórych regionów w Szwecji (Skåne, Blekinge, Kronoberg).



Norwegia otwiera się na te kraje EOG i strefy Schengen, które mają zadowalająco niski współczynnik zakażeń covid-19. Obywatele tych państw, które nazwano krajami zielonymi, mogą podróżować do Norwegii, a Norwegowie do tych krajów, poinformowano na konferencji.



Poniżej: mapa krajów, do których można podróżować bez obowiązku poddania się kwarantannie po powrocie do Norwegii - oznaczono je kolorem zielonym. Wśród tych państw jest też Polska.