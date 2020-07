9 rzeczy, które najbardziej denerwują Norwegów podczas wakacji „u siebie”

Mimo stopniowego rozluźniania restrykcji związanych z podróżami za granicę w obliczu pandemii koronawirusa wielu mieszkańców Norwegii porzuciło już myśl o dalekich wyjazdach i tegoroczne wakacje wyjątkowo spędzi u siebie. Chociaż to jednak okazja, żeby wesprzeć lokalną turystykę i lepiej poznać rodzinny kraj, niektórzy zostają w domu niechętnie i przewracają oczami na myśl o rzeczach, które będą musieli znosić latem nad fiordami.

Co takiego sprawia, że wielu Norwegów woli zagraniczne wycieczki i za czym nieszczególnie tęsknią, wygrzewając się na słonecznych plażach? Dostawca usług w zakresie badań marketingowych Norstat i firma ubezpieczeniowa Frende przeprowadzili dla NRK badania i sporządzili listę aspektów, które najbardziej irytują mieszkańców kraju fiordów podczas tzw. norweskich wakacji.

Pogoda

Chociaż to Norwegowie są autorami powiedzenia, że „nie ma złej pogody, a złe mogą być jedynie ubrania”, oraz mimo że nawet w Norwegii raz na jakiś czas zdarzają się fale upałów, typowa pogoda kraju fiordów stanowi dla jego mieszkańców główny mankament podczas wakacji spędzanych lokalnie. Jest to szczególnie dotkliwe w górach i nad fiordami, gdzie warunki atmosferyczne mogą się nagle zmienić – i to bez względu na porę roku.