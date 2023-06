Spacer z widokiem. TOP 5 miejsc

Widok z Vettakollen na Oslofjord stock.adobe.com/standardowa/Dreamnordno

Jeśli ktoś zostaje na urlop w mieście, powinien rozważyć spacer, ale nie ten po ulicach w centrum, a taki… z widokiem. Oto 5 miejsc idealnych na miejską przechadzkę, z których rozpościera się przepiękna panorama.

Oslo: wycieczka na Vettakollen dystans: 1,2 km w jedną stronę

stopień trudności trasy: łatwa

wysokość n.p.m.: 419 metrów

czas trwania wędrówki : 1-1,5 godziny

transport: Metro nr 1 (Frognerseteren) do stacji Vettakollen, stamtąd pieszo



Vettakollen to wzgórze między skocznią narciarską Holmenkollen a jeziorem Sognsvann, skąd rozpościera się niesamowita panorama Oslo. Punkt widokowy znajduje się niedaleko stacji metra, więc jest to jedna z najłatwiej dostępnych i najpopularniejszych wycieczek, informuje serwis turystyczny Visitnorway.

Widok ze wzgórza na skocznię HolmenkollenŹródło: stock.adobe.com/standardowa

Bergen: spacer na szczyt Fløyen dystans: 5 km

stopień trudności trasy: średni

wysokość n.p.m.: 400 metrów

czas trwania wędrówki : 3,5 godziny



To wędrówka przez piękny las, wokół górskich jezior i najpiękniejszych punktów widokowych wokół Bergen. Ok. 3,5 godzinna trasa na Fløyen - jeden z siedmiu szczytów otaczających miasto - wiedzie mniej utartymi szlakami, z dala od tłumów, dlatego piechurzy, którzy chcą się na nią wybrać, powinni cieszyć się dobrą kondycją fizyczną - prowadzi ona bowiem momentami przez trudny i grząski teren.

Jednak do punktu widokowego można dostać się również krótszymi i znacznie łatwiejszymi ścieżkami. Jak informuje lokalny serwis turystyczny VisitBergen, Fløyen jest idealna do uprawiania turystyki pieszej i ma wiele oznakowanych szlaków, a jedna z najkrótszych tras prowadzi do jeziora Skomakerdiket, które znajduje się około 0,8 km od punktu widokowego na Fløyen, i jest idealna np. na wędrówkę z dziećmi. Oczywiście na szczyt można dostać się też za pomocą kolejki górskiej Fløibanen, która transportuje pasażerów z centrum Bergen w 8 minut.

Z Fløyen rozpościera się niesamowita panorama BergenŹródło: stock.adobe.com/standardowa

Na szczycie można nie tylko podziwiać panoramę najbardziej deszczowego miasta w Norwegii (o ile dopisze pogoda) - znajduje się tu też plac zabaw, park linowy, tor przeszkód czy las tajemniczych Trolli. Oprócz tego jest restauracja i sklep z pamiątkami.

Tromsø: panorama północy z Fløya dystans: do wyboru trasy o różnej długości

stopień trudności trasy: łatwy

wysokość n.p.m.: 617 metrów



Z Fløya rozpościera się panorama Tromsø i okolicznych arktycznych wysepek. Na szczyt prowadzi kilka alternatywnych ścieżek, w tym schody zbudowane przez Szerpów. Szlak jest czynny i możliwy do przemierzenia przez cały rok, w zależności od pogody. Ci, którym nie uśmiecha się iść pieszo na samą górę, mogą wjechać na szczyt kolejką linową.



Bez względu na to, czy ktoś wejdzie na Fløya o własnych siłach, czy skorzysta z kolejki, widok, który rozpościera się ze wzgórza, jest niesamowity, zwłaszcza - jak podkreśla serwis VisitNorway - gdy panuje dzień polarny, a okolica skąpana jest w delikatnym złotawym świetle.

Z góry widać również arktyczną katedrę w TromsøŹródło: stock.adobe.com/standardowa

Sandnes: spacer z widokiem dla całej rodziny dystans: 2 godziny

stopień trudności trasy: łatwy

wysokość n.p.m.: 324 metry



Z Dalsnuten rozpościera się fantastyczny widok na fiord, Sadness, a także Stavanger. Znajduje się po wschodniej stronie Gandsfjorden.



Wędrówka na Dalsnuten to propozycja wycieczki dla całej rodziny, bowiem spacer na szczyt trwa ok. dwóch godzin, a stopień trudności trasy jest łatwy. Najkrótsza droga do Dalsnuten prowadzi szerokim szlakiem turystycznym, obok Gramstadtjørn i przez mały las, podpowiada serwis turystyczny visitnorway. Trasa wiedzie kamiennymi płytami, w otoczeniu starego wąwozu, gdzie dawniej wypasano owce i krowy.



Turyści zachwalają przede wszystkim piękne widoki rozpościerające się ze szczytu, ale także łatwą i niezbyt męczącą trasę, która nawet najbardziej początkującemu amatorowi górskich wędrówek pozwoli podziwiać zachwycające krajobrazy.Źródło: stock.adobe.com/standardowa

Trondheim: widok z najwyższego szczytu dystans: około 5 kilometrów w jedną stronę

stopień trudności trasy: łatwy

wysokość n.p.m.: 565 metrów



Storheia to najwyższy szczyt w Bymarka - popularnym rezerwacie przyrody w Trondheim. Ze wzgórza rozpościera się widok na piękną panoramę okolicy - Trondheimsfjord i półwysep Fosen.

Przewodniki turystyczne informują, że trasa na szczyt jest łatwa, na wędrówkę więc będą mogły wybrać się osoby, które nie mogą pochwalić się imponującą kondycją fizyczną. Pokonanie prawie 5-kilometrowej trasy zajmuje ok. 2,5 godz.

Szlak na szczyt jest łatwyŹródło: Markus Tacker/CC BY-ND 2.0/flickr.com

