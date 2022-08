TOP 5 miejskich kąpielisk w Norwegii

Wakacje w mieście nie muszą oznaczać nudy, szczególnie w Norwegii, gdzie na każdym kroku można znaleźć okazję do aktywnego spędzania wolnego czasu. Jednym z nich są kąpiele – i nie chodzi o wizyty w krytym basenie ani wycieczki na plażę na odludziu.

Plażowicze mają do dyspozycji również pomost kąpielowy i wieżę do skakania. Kąpielisko bezpłatnie udostępnia gmina Oslo, a sfinansowali je deweloperzy. Operastranda jest zbudowana z wielu ponownie użytych i lokalnych materiałów, w tym granitu pobranego ze starych gospodarstw i nabrzeży, a także starego kamienia ulicznego. To już trzecie miejskie kąpielisko powstałe w centrum Oslo w krótkim czasie. Do dyspozycji są również Tjuvholmen tuż pod muzeum Astrup Fearnley oraz plaża Sørenga.