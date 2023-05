Historyczne szlaki turystyczne w Norwegii. Zakątki kraju fiordów z niezwykłą historią

Norweska historia prowadzi miłośników dawnych czasów przez wiele wątków. Od ekspansywnych wikingów, przez konflikty z sąsiadami, po XIX-wieczne podwaliny obecnej państwowości. Każdy z okresów zostawił po sobie pamiątki w postaci szlaków handlowych, jak i pielgrzymkowych. Część z nich można przemierzać i zgłębiać jako atrakcję turystyczną.

Hallevägen – korytarz między Szwecją i Norwegią

Najnowszym szlakiem otwartym przez Norweskie Stowarzyszenie Turystyczne jest Hallevägen. Wędrowcy mogą przemierzać odcinek od Rävlyckan w Szwecji do Halden w Norwegii. Nazwa pojawiła się wśród nordów kilkaset lat temu. Wskazywała na trasę, którą muszą pokonać Szwedzi, by dotrzeć do Halden. Samo Hallen stanowi wcześniejszą nazwę tej miejscowości. Hallevägen to przede wszystkim szlak kupiecki. Trzyetapowy odcinek, składający się łącznie z 45,5-kilometrowej trasy, umożliwia także obserwowanie przyrody – dzików, rysi i wilków.