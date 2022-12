Poczuj klimat Świąt: jarmarki bożonarodzeniowe w Norwegii [cz. 1]

Jarmark świąteczny w Oslo jest najpopularniejszym w Norwegii MajaMoan/JuliVinterland - materiały prasowe

W Norwegii pełną parą ruszyły już jarmarki bożonarodzeniowe. Każdy, kto chce poczuć klimat Świąt, spróbować norweskich przysmaków, napić się aromatycznego gløgga, nie może przegapić takiej okazji. Prezentujemy pierwszych pięć wybranych przez nas jarmarków, na których w tym roku króluje duch Bożego Narodzenia.

Przedświąteczna zorza w Henningsvær Gdzie: Henningsvær, Lofoty

Kiedy: 4 listopada-18 grudnia (tylko weekendy)

Henningsvær - jedyna taka wioska w NorwegiiŹródło: Agata Kadar - stock.adobe.com/standardowa/tylko do użytku redakcyjnego

W tym przypadku stwierdzenie “wycieczka na jarmark bożonarodzeniowy” to zdecydowanie mało powiedziane. To raczej wyprawa na archipelag Lofotów na północy, by w Henningsvær, pierwszej na świecie wiosce rybackiej ze statusem obiektu dziedzictwa narodowego, przeżyć przedświąteczne oczekiwanie w otoczeniu morza i zorzy polarnej.

Nie znajdziecie tutaj tylko i wyłącznie samych sklepików z tradycyjnymi produktami, z którymi kojarzą się jarmarki świąteczne. Wraz z początkiem listopada cała malutka wioska Henningsvær oferuje prawdziwie północną atmosferę Świąt. Co tydzień, od środy do niedzieli - od pierwszego weekendu listopada aż do 18 grudnia - możecie odwiedzić lokalne knajpki, gdzie spróbujecie regionalnych przysmaków. W sklepach macie okazję kupić pamiątki, jak np. ciepłe wełniane swetry czy rękawiczki, a także rękodzieło, z którego Henningsvær słynie, np. dmuchane szkło czy świece.

Po zakupach wybierzcie się z kolei na przejażdżkę niebieskimi saniami.Źródło: stock.adobe.com/standardowa

W ten weekend odbędzie się także m.in. targ choinek, dekorowanie pierników czy warsztaty tworzenia bombek ze szkła dmuchanego.

Bez jarmarku w Oslo nie ma świąt Gdzie: Spikersuppa, Oslo (przy Karl Johans gate)

Kiedy: 12 listopada-1 stycznia

Stołeczny jarmarkMajaMoan/JuliVinterland - materiały prasowe

W samym centrum stolicy Norwegii możecie doświadczyć magii Bożego Narodzenia, którą oferuje najpopularniejszy i najchętniej odwiedzany nad fiordami jarmark świąteczny. Mowa oczywiście o Jul i Vinterland, gdzie stragany uginają się m.in. od tradycyjnych przysmaków, słodyczy, ale też indyjskiego czy meksykańskiego street-foodu.



W tym roku swoje produkty, takie jak np. rękodzieło, ubrania, zabawki, zaprezentuje kilkudziesięciu wystawców. Gdyby jednak znużył was spacer po straganach, możecie wybrać się na lodowisko czy diabelski młyn, by z góry podziwiać świąteczną panoramę Oslo. Organizatorzy przygotowali także m.in. czekoladową loterię, gdzie ci, do których uśmiechnie się szczęście, mogą wygrać nawet 2-kg tabliczkę czekolady.



A jeśli byliście w tym roku grzeczni (inna opcja nie wchodzi przecież w grę) codziennie od 12 do 19 (pon-pt) i od 11-19 (sob-ndz) możecie przywitać się ze św. Mikołajem. Kto wie, może pod choinką znajdzie się wasz wymarzony prezent?

Jeszcze większy jarmark w Kristiansand Gdzie: Kristiansand, Torvet

Kiedy: 26 listopada-22 grudnia

Kristiansand Kristiansand kommune/materiały prasowe

W tym roku jarmark bożonarodzeniowy w Kristiansand będzie rozciągał się od lodowiska na Torvet aż do bramy Markens, zapowiadają organizatorzy. Dodają, że część stoisk będzie czynna codziennie, a nie w wybrane dni tygodnia. Dodatkowo wszystko w miasteczku bożonarodzeniowym ma być “bardziej”: bardziej przystrojone lampkami, a co za tym idzie - jeszcze bardziej klimatyczne.



Jeśli to w Kristiansand planujecie szukać świątecznej atmosfery, z pewnością nie będziecie zawiedzeni - zarówno pod względem oferty stoisk: od pięknych ozdób choinkowych, ciepłych wełnianych swetrów, rękodzieła, po przepyszne smakołyki czy rozgrzewający gløgg - jak również pod względem atrakcji. Dla tych, którzy wolą aktywne spędzanie czasu (bardziej aktywne niż spacer między straganami), organizatorzy przygotowali lodowisko.

W tygodniu 48,49 i 50 stragany będą czynne głównie od godz 13.00-18.00, w tygodniu 51 - od poniedziałku do czwartku od 13.00-19.00.Źródło: Kristiansand kommune/materiały prasowe

Oprócz tego przy Rådhuskvartalet prezentowana będzie historyczna wystawa choinek, gdzie będziecie mogli zobaczyć udekorowane bożonarodzeniowe drzewka z różnych okresów historycznych. W tym roku pojawi się także choinka udekorowana zgodnie z ukraińskimi tradycjami.

Piękne świąteczne miasteczko Egersund Gdzie: Egersund, centrum

Kiedy: 1-11 grudnia

Egersund ma jeden z najlepszych jarmarków świątecznych w krajujulebyen/materiały prasowe

Choć w porównaniu do innych jarmarków ten w Egersund potrwa krócej, będzie równie “świątecznie intensywny”. Jeśli planujecie odwiedzić właśnie ten jarmark, z pewnością nie pożałujecie, bo - jak twierdzi największy turystyczny serwis o Norwegii - visitnorway, Egersund ma jeden z najlepszych jarmarków w kraju.



Świąteczne miasteczko będzie czynne w czwartek (godz. 16-20), piątek (16-20), sobotę (10-18) i niedzielę (12-18). - Otoczeni małymi drewnianymi domkami i przytulną atmosferą doświadczycie zapachów, smaków i dźwięków, które wprowadzą was w odpowiedni nastrój - tajemniczo kusi organizator. Zejdźmy jednak na ziemię - oferta straganów jest bardzo szeroka - od przysmaków, rozgrzewających napojów, po rękodzieło czy świąteczne ozdoby.

Jeśli planujecie odwiedzić właśnie ten jarmark, z pewnością nie pożałujecieŹródło: julebyen/materiały prasowe





Pełny program na ten i przyszły weekend Poza tym organizatorzy przygotowali wiele atrakcji. W tę sobotę m.in. pokaz gnomów, koncert chóru czy warsztaty robienia pierników z gliny.Pełny program na ten i przyszły weekend tutaj

Klimatyczna starówka Fredrikstad w świątecznej odsłonie Gdzie: Fredrikstad, Gamlebyen

Kiedy: 3-18 grudnia (czynne tylko w weekendy)

Przystrojone stragany, migoczące lampki i historyczna część miasta to udany przepis na świąteczny jarmark - taki właśnie serwuje Fredrikstad. Od 10 do 16 w soboty i od 12 do 16 w niedziele możecie wybrać się na spacer wśród stoisk z pysznym jedzeniem, aromatycznymi napojami, a także biżuterią, szkłem, ceramiką czy ozdobami świątecznymi. Jeśli lubicie korzenne klimaty, koniecznie odwiedźcie Piernikowe Miasto (Tøihuset, Gamlebyen, od 11-16).





Pełny program



Już za tydzień przedstawimy kolejną porcję norweskich jarmarków. Czas umili wam także chór, tuż za rogiem śpiewający świąteczne piosenki, a także… św. Mikołaj, który może pojawić się znienacka tu i ówdzie. Organizatorzy przygotowali również moc atrakcji dla młodszych i tych trochę starszych - w planach m.in. wystawa obrazów, warsztaty dla dzieci czy świąteczne przedstawienia.Pełny program tutaj Już za tydzień przedstawimy kolejną porcję norweskich jarmarków.

