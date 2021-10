Norweska wioska rybacka na liście dziedzictwa narodowego. To pierwszy taki przypadek na świecie

Rada Miasta Vågan zdecydowała o przyznaniu specjalnej ochrony miejscowości Henningsvær. Znajdująca się na Lofotach wioska rybacka otrzymała status dziedzictwa kulturowego. To pierwszy taki przypadek na świecie.

Dlaczego burmistrz sprzeciwił się planom?

Henningsvær to miejscowość położona w gminie Vågan. To właśnie jej władze sprzeciwiały się dokonaniu wpisu na listę dziedzictwa kulturowego. Burmistrz obawiał się, że przepisy prawne zbyt mocno uderzą w zagospodarowanie przestrzenne wioski. Zadowolenia nie kryli jednak pozostali samorządowcy. – Jestem bardzo dumna z tej decyzji. To wielki dzień dla Henningsvær, Vågan, Lofotów i Norwegii. Wskazuje na ogromne uznanie tego, co rybołówstwo oznacza dla naszego kraju – skomentowała w rozmowie z NRK Lena Hamnes, zastępczyni burmistrza. Zarówno ona, jak i burmistrz, twierdzą, że Henningsvær zyska teraz większą liczbę turystów.