Norwegowie pogodzili się ze słabą walutą. Urlopy chcą spędzać za granicą

Linie lotnicze i biura podróży mają teorię, że mimo ogólnego wzrostu cen w Europie i innych krajach świata oraz słabej pozycji korony norweskiej na rynku walut Norwegowie pogodzili się, że prawdopodobnie taniej już nie będzie, więc znów chętnie i licznie wyjeżdżają na zagraniczne urlopy. Widać to zarówno na podstawie rezerwacji wycieczek na przyszłe miesiące 2024 roku, jak i obecną frekwencję na lotniskach przy okazji ferii zimowych.

– Hiszpania w dalszym ciągu jest faworytem, ​​dlatego mamy dużą liczbę lotów do popularnych miejsc w Hiszpanii – dodaje Holmbergh. Spośród dziesięciu najczęściej rezerwowanych miejsc podczas ferii zimowych cztery znajdują się właśnie w Hiszpanii. Pozostali udają się do innych dużych miast: Londynu, Kopenhagi, Berlina, Sztokholmu, Edynburga i Pragi.

Waluta wpływa na wybory podróżnicze Norwegów.Źródło: Photo by parth upadhyay on Unsplash

W ciągu ostatnich dziesięciu lat euro stało się o 46 proc. droższe w porównaniu do korony norweskiej. Ludzie nie tylko podróżują do Szwajcarii, wręcz się tam przeprowadzają, mimo że frank szwajcarski w ciągu dekady zwiększył swoją wartość o 48 proc. W Norwegii Praga zasłynęła z oferowania tanich wakacji w historycznym mieście. To prawdopodobnie koniec, gdyż czeska korona stała się o 56 proc. droższa w stosunku do korony norweskiej. Ceny urlopu w Tajlandii również wzrosły w przeliczeniu na walutę o prawie 60 procent. Dziesięć lat temu Norwegowie mogli otrzymać jednego dolara w zamian za 5,8 koron. Dzisiaj trzeba wydać grubo ponad 10 koron. Dolar umocnił się o 80 proc.