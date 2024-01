Norwegowie są gotowi wydać na wakacje więcej pieniędzy. Nie wszyscy zostaną nad fiordami

Zima w Norwegii w pełni, w dodatku do kraju fiordów nadciągają syberyjskie mrozy – nic więc dziwnego, że niektórzy myślą już o wakacjach. Badanie Reisepuls 2024 przeprowadzone przez Opinion na zlecenie Virke pokazuje, że przeciętne norweskie gospodarstwo domowe w Norwegii planuje wydać średnio 45 900 koron na wakacje w 2024 r.

To właśnie cena (69 proc.), własne finanse prywatne (68 proc.), stabilność polityczna i bezpieczeństwo w miejscu docelowym (61 proc.) oraz budżet na wakacje w 2024 r. (61 proc.) zdaniem większości będą najważniejszymi motywacją do wyboru urlopu w bieżącym roku. Z badania wynika, że ​​największą część budżetu wakacyjnego przeznacza się na letnie wyjazdy.

Aż 23 proc. odpowiada, że ​​w tym roku skorzysta z urlopu poza okresem wakacji szkolnych. Pettersen tłumaczy, że w ten sposób można uniknąć najdroższych tygodni i zyskać więcej za te same pieniądze, co w szczycie sezonu.

Ponadto klimatolog wskazuje na wyzwania związane z rozkładem opadów, w przypadku których kumulują się one i spadają w znacznie większej ilości na mniejszym obszarze. Może to doprowadzić do powodzi. Jednocześnie w innych miejscach panuje susza. Prawdopodobnie wpłynie to również na przyszłoroczne lato w Europie.