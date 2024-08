Muzeum ropy naftowej, rzeźbione owce i puszki po szprotkach, czyli city break w Stavanger

Kraina fiordów to nie tylko piękno surowych krajobrazów, nie sama natura. Amatorzy miejskiego życia też znajdą coś dla siebie. Podpowiadamy, co robić w czwartym największym mieście Norwegii w czasie krótkiego wypadu.

Choć można dostać się tam samolotem (również z Polski – z Gdańska i z Krakowa), Stavanger urzeka od pierwszych chwil, jeśli wybierze się podróż koleją lub (to tańsza opcja) autobusem – ponieważ tuż po wyjściu z dworca widzi się spory staw z fontanną okolony alejkami spacerowymi przyozdobionymi ciekawymi, niewielkimi rzeźbami, których jest w mieście całkiem sporo.

Najbardziej zaskakują chyba te przedstawiające zwierzęta egzotyczne – krokodyla lub żółwia – ale znajdzie się też i posąg owcy z jagnięciem czy kaczki z kaczątkami. Turystów wita więc uporządkowany, miejski spokój. Można by tam posiedzieć nad wodą, na przykład z książką, ale może lepiej ruszyć od razu w miasto?

Muzea – ropy, druku i… rybnych puszek

Flagowym, umieszczonym w nowoczesnym, położonym w pobliżu morza muzeum jest Norsk Ojemuseum, jedyne w Europie muzeum poświęcone przemysłowi naftowemu. Warto tam zajrzeć, by przekonać się, jak Norwegowie opowiadają o swoim kłopotliwym dziedzictwie, dalekim od ekologiczności źródle wielkiego bogactwa swojego państwa. Ale to miejsce to nie tylko opowieści, lecz i ciekawe eksponaty – dzięki odpowiednio zaaranżowanej przestrzeni można poczuć się tam jak na platformie wiertniczej na pełnym morzu.