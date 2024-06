Flixbus uruchamia dwa nowe połączenia w Norwegii

FlixBus oferuje już cztery trasy do i z Oslo ze Szwecji, Danii, Niemiec i Polski. AlexGo - stock.adobe.com - tylko do użytku redakcyjnego

Tani przewoźnik FlixBus podejmuje walkę z Sørlandsbanen: pod koniec czerwca firma uruchomi dwa ekspresowe połączenia autobusowe pomiędzy Oslo i Stavanger oraz Oslo i Kristiansand w cenie 189 koron w jedną stronę.

FlixBus to niemiecka marka oferująca usługi autobusowe. Stavanger i Kristiansand to obecnie dwa z 28 miast należących do sieci FlixBus Nordens. Uruchomienie nowych tras jest częścią ekspansji FlixBus Sverige AB na rok 2024. Od 2017 roku firma obsługuje ekspresowy ruch autobusowy na terenie Szwecji i Danii, gdzie dziś do Oslo kursują dwie trasy ze Sztokholmu i Kopenhagi.