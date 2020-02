Stavanger jednym z najlepszych miejsc do życia dla emigrantów z Europy. Drugi raz z rzędu

Ziemia obiecana dla obcokrajowców

Miasta Europy Północnej i Zachodniej oferują obcokrajowcom najlepszą jakość życia, przeważają zwłaszcza miasta niderlandzkie: Haga, Eindhoven, Rotterdam czy Amsterdam. Na szczycie znalazły się: Kopenhaga i Berno (ex aequo), Haga i Genewa (ex aequo), a także Eindhoven i Stavanger (ex aequo). Twórcy zestawienia wysoko ocenili skandynawskie i zachodnioeuropejskie miasta jako miejsca, w których odnajdą się europejscy ekspatrianci. Doceniono dobrze funkcjonującą komunikację miejską, wysoki standard opieki medycznej, a także – w perspektywie długofalowej – stabilizację polityczną. Według ECA to główne czynniki, które powodują, że emigrantom łatwo zaadaptować się w nowym miejscu.



Poniżej: W 2020, podobnie jak w 2019, w rankingu zwyciężyły Kopenhaga i Berno.